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Все про:Нацполиция (10332) смерть (6199) Харьков (4474) военнослужащие (4341)

 Военнослужащий умер в гостях у товарища в Харькове, - полиция

Полицейские Харькова проводят проверку по факту смерти военнослужащего.

Утром 1 ноября житель Московского района обнаружил тело своего 23-летнего товарища без признаков жизни и сразу позвонил в полицию, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

26-летний мужчина рассказал, что накануне он встретил своего приятеля и пригласил к себе домой. Гость остался ночевать. На следующий день хозяин увидел, что знакомый не подает признаков жизни.

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Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Источник: https://censor.net.ua/n3157489
 
   
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У Бона Скотта другой смерти и быть не должно... RIP,Scott...
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Подождём. Патологоанатом всё расскажет
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Есть некоторые причины и вещества, для которых необходимы спецэкспертизы, которых у нас нет. Это касается некоторых ядов растительного и животного происхождения. Есть и другие причины, установить которые, практически, невозможно.
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Хотите сказать, что он какой-то цабэ?
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Не припоминаю при Порошенко таких странных смертей..
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А взрывы складов с БК ,тоже, не помнишь, клоун. Військовослужбовець помер у гостях у товариша в Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 4250
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При чём тут склады? А помнишь как горела Хромая Лошадь?
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ну выпил парень лишнего, мотор не выдержал а обсерать зачем? все правильные или как?
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умер человек, а ерничать по этому поводу не стоит.
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Типичный исход для Бойца. ...нервы и здоровье, все на Фронте остались...
После Афгана такое уже было.
...люди ж не железные... -- хотя и метал устаёт...
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пуйлозверью рашиковскому хрюкать ! усердно !
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