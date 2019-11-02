 Враг шесть раз с начала суток открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, четырежды подвергались обстрелам украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Новогригорьевки - из минометов калибра 120 мм; неподалеку от Талаковки и Водяного - из станковых автоматических гранатометов; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Остальные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так российские оккупационные войска открывали огонь у Новозвановки из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, а неподалеку от Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня в районе разведения в Золотом можно будет свободно перемещаться, - генерал Микац

В сообщении отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев. ВИДЕО