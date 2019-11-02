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Все про:обстрел (8384) Донбасс (19827) Объединенные силы (399)

 Враг шесть раз с начала суток открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, четырежды подвергались обстрелам украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Новогригорьевки - из минометов калибра 120 мм; неподалеку от Талаковки и Водяного - из станковых автоматических гранатометов; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Остальные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так российские оккупационные войска открывали огонь у Новозвановки из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, а неподалеку от Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

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В сообщении отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Враг шесть раз с начала суток открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр 01

Напомним, 1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157487
 
 
 Топ комментарии
 
Как тєбє спітцса торпєдоносєц Моніка?
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Какие враги? Ихтамнет. Со слов шмаркли там наши люди.
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А чому там,власне,нема жирного савєтніка сівохі? Нехай би там заспівав сєпарм Hello,Dolly...
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бубочка абижаетсо на такие необдуманные слова - он не лох.. ему 42
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Какие враги? Ихтамнет. Со слов шмаркли там наши люди.
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Вам нужны такие *ваши* ? Как жить с сепарами ?
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Какими сепарами ? Там оккупационные войска пуйла
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Будемо сподіватись, що жерт дійсно немає.
І не буде їх потім, ще більших..
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Александр Гром
5 ч. назад
Рік тому я викладав фото з харчуванням в ООС за новими каталогами. Фотки з інфою розліталися Мережею та поширювались інформаційними агенствами. Це були часи "тотального зубожіння" і "розкрадання армії Порохом і Свинарчуками". Минув рік, змінилась влада (таку як хотів простий нарід), армію вже не розкрадають, але... Міністерство оборони програло суди з найчеснішими постачальниками, яких усунула "барижна шоколадна влада" у свій час, і тепер солдата годують, як до "злочинної реформи".
Дехто питає, як же ж так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти??? Можливо, на переозброєння? Чи на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той годуватиме скоро чужу.
Фото Oleksiy Bobovnikov

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2217

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 106

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1965

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8014
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А Говнокомандующий, Он же Криворожское быдло из криворожской же подворотни (судя по тому как базарит) продолжает отступать. П..р
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А чому там,власне,нема жирного савєтніка сівохі? Нехай би там заспівав сєпарм Hello,Dolly...
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Та "неможебути" , "некачайтєлодку ві партіявайни".... вовчік же ж домовився про мир, він вже війска відвів та ще планує.... він же не Лох .... ви наговорюєте .... "неможе бути" там же ж "нашілюді" .
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