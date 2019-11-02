 Враг шесть раз с начала суток открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, четырежды подвергались обстрелам украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Новогригорьевки - из минометов калибра 120 мм; неподалеку от Талаковки и Водяного - из станковых автоматических гранатометов; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Остальные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так российские оккупационные войска открывали огонь у Новозвановки из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, а неподалеку от Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
В сообщении отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, 1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.
https://youtube.com/watch?v=MeRaSG1nQs0
І не буде їх потім, ще більших..
5 ч. назад
Рік тому я викладав фото з харчуванням в ООС за новими каталогами. Фотки з інфою розліталися Мережею та поширювались інформаційними агенствами. Це були часи "тотального зубожіння" і "розкрадання армії Порохом і Свинарчуками". Минув рік, змінилась влада (таку як хотів простий нарід), армію вже не розкрадають, але... Міністерство оборони програло суди з найчеснішими постачальниками, яких усунула "барижна шоколадна влада" у свій час, і тепер солдата годують, як до "злочинної реформи".
Дехто питає, як же ж так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти??? Можливо, на переозброєння? Чи на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той годуватиме скоро чужу.
Фото Oleksiy Bobovnikov