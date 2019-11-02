 Амнистия является частью более широкого процесса правосудия переходного периода, - Айвазовская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, координатор Гражданской сети ОПОРА.

Она подчеркивает, что принципы и правила амнистии применяются с целью поощрения мирного поведения, разоружения, демобилизации, реинтеграции, реабилитации и примирения, объявляются как можно раньше накануне прекращения боевых действий. Сама же амнистия является частью более широкого процесса правосудия переходного периода, когда не только расследуются преступления и выносятся приговоры, но и государство разрабатывает политику и процедуры для возмещения ущерба жертвам конфликта, компенсации за счет страны-агрессора внутренних ресурсов в виде средств, льгот, субсидий, специализированных программ, международной помощи партнеров, а также реализации права жертв на правду.

По ее словам, бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем докладе, посвященном верховенству права и правосудию переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах, заметил, что "правосудие и мир — это не враждующие силы… они взаимодействуют и укрепляют друг друга".

"Даже если бы государство амнистировало преступников, которые убивали, пытали, насиловали, похищали, это не может привести к абсолютному освобождению их от ответственности, поскольку они посягали на универсальные ценности, которые не могут подлежать пересмотру на уровне государства", — подчеркивает эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар