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 Политика Украины, Экономика
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 "Нафтогаз" направил новые исковые требования против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского газового монополиста "Газпрома". Решение по этому арбитражу, как ожидается, будет принято в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы около трех месяцев. Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования "Газпрома" являются необоснованными, я напишу чуть позже", - говорится в посте.

Витренко напомнил предисторию этого иска: 18 апреля 2018 года "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража о пересмотре решения предыдущего арбитража по транзитному контракту.

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"С формальной точки зрения, "Газпром" требует внесения изменений в контракт, поскольку "Газпром" считает, что транзитный контракт накладывает на "Газпром" неразумно чрезмерные обязательства. Речь идет о контрактном обязательстве "Газпрома" подавать для транзита не менее 110 млрд куб. м в год. Финансовый эффект - около 6 миллиардов долларов", - рассказал Витренко.

"Нафтогаз" обратился в арбитраж 6 июля 2018 года с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 года (дата обращения к "Газпрому" о пересмотре тарифа) до окончания контракта (1 января 2020 года) и компенсацию за невыполнение "Газпромом" обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года (за прошлые годы компесацию уже присудили предыдущим решением арбитража).

"Как и относительно пересмотра тарифа, так и относительно компенсации за недопоставки речь идет о последствиях действий самого "Газпрома". То есть и здесь мы фактически защищаемся и требуем компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома". Финансовый эффект - более 12 миллиардов долларов", - считает Витренко.

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6 сентября 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение о консолидации производств по обращению "Газпрома" и по обращению "Нафтогаза" в одно производство.

"21 сентября был сформирован арбитражный суд, который рассматривает это дело. 25 февраля был утвержден процессуальный график. В соответствии с этим графиком Газпром подал "Заявление о исковых требованиях" 14 июля 2019", - рассказал Витренко.

Он отметил, что предыдущие дела (контракт на поставку газа и транзитного контракта) Стокгольмский арбитраж рассматривал в 2014-2018 годах.

"В качестве компенсации наших убытков по решению предыдущего Стогкольмського арбитража мы уже фактически получили газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен Газпромом в Украину и средства от реализации которого были фактически уплачены в госбюджет в виде налогов и дивидендов "Нафтогаза". Газпром еще остается нам должен 3 млрд долл. Мы рассчитываем, что проведем взыскание этого долга в 2020 году", - добавил Витренко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157485
 
   
 Топ комментарии
 
Витренко - порохобот.
Ату его!
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Ну, эт смех сквозь слёзы, учитывая то, что в Украине гигакалория тепла стоит в 1.5 раза дороже... "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8065
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Так кто-то этого и хочет, чтобы замести следы миллионных хищений Нету тела - нету дела
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В кінцевому рахунку це суди безпосередньо з Х**лом.
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Сколько наших денег заплатили иностранным юристам?
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молодець..вже можна бігти у касу по премію
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18 апреля 2018 года "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража о пересмотре решения предыдущего арбитража по транзитному контракту. Потом Нафтогаз подал встречный иск. Решение ожидается в 2021 году. Потом газпром подаст на пересмотр решения второго арбитража, а Нафтогаз еще один встречный иск.

При этом Украина не будет получать ни копейки, а вот зарплаты и премии в Нафтогазе будут оплачивать регулярно.
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І гдє то упал мальчик с краденного велосіпєда Украина.
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Если добиться всех судебных выплат от Грязьпрома то будет выгоднее чем продлять транзит газа.
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Транзита не будит по любэ, так с "паршивой овцы хоть шерсти клок"
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Теперь пойдут одни ИСКИ, вместо газа. Гоню самогон, может по ГТС прокачку будут делать у Эвропу. А больше нечего.ПОБЕДА. Спасибо чиновнику Януковича, создателю партии РЕГИОНОВ. Надеюсь, от газа Меркель или от газа Амэрыкы теплее будет. А России так и надо, решили дешевым газом торговать, нам подавай подороже, он больше тепла дает.

регионов
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Те, що росія припинить транзит газу через Україну розуміють навіть зебіли. Але найгірше, що зебільна влада не може починати видобування газу з нових родовищ.
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Ну СП 2 прямой результат безальтернитивного Минска от твоего гибридного порося....
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За иски и подачу документов уже потрачены десятки миллионов долларов. Премии в десятки миллионов уже выплачены. Украина при этом еще ничего и не получила. Но это не означает, что не нужно идти в суд. Это означает, что не нужно обворовывать страну.
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Хто на сьогоднішній день розкрадає державні кошти?
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Послушайте, дон. Там же сказано - Украина уже получили в счёт долга газ на 2 млрд., который уже продали населению и предприятиям, и с этого уплатили все налоги, и все премии. Что вы всё завидуете людям, которые умеют работать и нагибать кормушку путина?
Если бы не Коболев, не Витренко - неизвестно, не купил бы путин кого-либо другого за пару десятков млн долларов. И тогда бы не рф, а Украина бы должна была.
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"Нафтогаз" направил новые исковые требования против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, - Витренко

Українці! Відкривайте гаманці!!! Що б оплатити премією шампанське для біде мами кобадєва.....
Бо перша вже закінчилася.
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