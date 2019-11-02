 "Нафтогаз" направил новые исковые требования против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы около трех месяцев. Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования "Газпрома" являются необоснованными, я напишу чуть позже", - говорится в посте.

Витренко напомнил предисторию этого иска: 18 апреля 2018 года "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража о пересмотре решения предыдущего арбитража по транзитному контракту.

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"С формальной точки зрения, "Газпром" требует внесения изменений в контракт, поскольку "Газпром" считает, что транзитный контракт накладывает на "Газпром" неразумно чрезмерные обязательства. Речь идет о контрактном обязательстве "Газпрома" подавать для транзита не менее 110 млрд куб. м в год. Финансовый эффект - около 6 миллиардов долларов", - рассказал Витренко.

"Нафтогаз" обратился в арбитраж 6 июля 2018 года с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 года (дата обращения к "Газпрому" о пересмотре тарифа) до окончания контракта (1 января 2020 года) и компенсацию за невыполнение "Газпромом" обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года (за прошлые годы компесацию уже присудили предыдущим решением арбитража).

"Как и относительно пересмотра тарифа, так и относительно компенсации за недопоставки речь идет о последствиях действий самого "Газпрома". То есть и здесь мы фактически защищаемся и требуем компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома". Финансовый эффект - более 12 миллиардов долларов", - считает Витренко.

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6 сентября 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение о консолидации производств по обращению "Газпрома" и по обращению "Нафтогаза" в одно производство.

"21 сентября был сформирован арбитражный суд, который рассматривает это дело. 25 февраля был утвержден процессуальный график. В соответствии с этим графиком Газпром подал "Заявление о исковых требованиях" 14 июля 2019", - рассказал Витренко.

Он отметил, что предыдущие дела (контракт на поставку газа и транзитного контракта) Стокгольмский арбитраж рассматривал в 2014-2018 годах.

"В качестве компенсации наших убытков по решению предыдущего Стогкольмського арбитража мы уже фактически получили газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен Газпромом в Украину и средства от реализации которого были фактически уплачены в госбюджет в виде налогов и дивидендов "Нафтогаза". Газпром еще остается нам должен 3 млрд долл. Мы рассчитываем, что проведем взыскание этого долга в 2020 году", - добавил Витренко.

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