 Facebook снял галочку верификации со страницы марионетки Кремля Аксенова, - Кориневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич.
"Есть хорошие новости. После отправки запроса от Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого "главы" так называемой "Республики Крым", - написал Кориневич.
Он выразил надежду, что подобная ситуация никогда не повторится ни с одним из оккупационных "чиновников".
"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос. Крым - это Украина для всего мира", - добавил представитель Президента Украины в АРК.
Как известно, отметка верификации в виде белой галочки в синем круге предоставляется Facebook публичным лицами. При этом, представители соцсети сами выбирают, кому выдавать специальный значок.
все то барахло что там наскладировано нам пригодится - ЯО тоже
продолжай брехать
Как ребенку
Чого і тобі бажаю.
Хоча, я подумаю над вашою ідеєю
Але причина зовсім в іншому...
Я там лише зареєстрований...
І нічого ще не викладав
- Почему вы хотите эмигрировать в Америку?
- Из-за фамилии.
- Как это?
- Моя фамилия Зуев, а в английской клавиатуре буквы "z" и "h" стоят далеко друг от друга.
(C)
@NashaCanada
😄
дядя со здоровым таким акцентом.
- почему хатите уехать?
- просто хочу.
- вас обижают националисты?
- нет.
- так почему хотите уехать?
- просто хочу - я не совок.
модер москаляка
не пиши дурниць.
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Для багатьох українців ці слова нічого не означають. Я сьогодні розмовляв із кримчанкою ,(Джанкой), яка мене засмутила, що після окупації усі задоволені😏
а крыму быть татарской автономной республикой в унитарной Украине
почему он не в международном розыске минимум по 3-м линиям:НП,СБУ и ГБР.
а статей там можно вагон присовокупить.
а,пете-расты и зэ-слуги?(к пете-растам особый спрос-5 лет муму топили,но так и не утопили.зелебобы-повторяют пете-растическую модель.)
а огребать-нам,пете-растня и зэ-разведенцы-неприкасаемая каста.