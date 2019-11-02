EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  579  14
Все про:Facebook (289) Аксенов (270) Кориневич Антон (15)

 Facebook снял галочку верификации со страницы Аксенова, - Кориневич

Компания Facebook сняла отметку верификации со страницы марионетки Кремля, так называемого "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич.

"Есть хорошие новости. После отправки запроса от Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого "главы" так называемой "Республики Крым", - написал Кориневич.

Он выразил надежду, что подобная ситуация никогда не повторится ни с одним из оккупационных "чиновников".

"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос. Крым - это Украина для всего мира", - добавил представитель Президента Украины в АРК.

Как известно, отметка верификации в виде белой галочки в синем круге предоставляется Facebook публичным лицами. При этом, представители соцсети сами выбирают, кому выдавать специальный значок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская марионетка Аксенов на пять лет "переизбран" главой оккупационной администрации в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3157484
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот это новость, как бы мы без неё жили.
 показать весь комментарий
 
 
Комент виглядає швидше як сарказм. 😁 Єтапять ящетаю!
 показать весь комментарий
 
И шо теперь, Крым вернут? Или можно фейковые страницы делать на его имя?
 показать весь комментарий
 
ти гля как зебилы расстроились. Прям жгут сарказмом)
 показать весь комментарий
 
 
На собеседовании в посольстве США:
- Почему вы хотите эмигрировать в Америку?
- Из-за фамилии.
- Как это?
- Моя фамилия Зуев, а в английской клавиатуре буквы "z" и "h" стоят далеко друг от друга.
(C)
@NashaCanada
😄
 показать весь комментарий
 
 
Вот поэтому я не пользуюсь соцсетями - можно годами собирать контент и аудиторию и вдруг какое-то пуйло одним нажатием кнопочки спускает в унитаз твои многолетние труды.И ты сидишь как обгаженый, считаешь сколько времени ты потратил на труд, который расхерачил какой-то неандерталец одним ударом дубины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх