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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2500) Портнов (472)

 Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена"

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что и в дальнейшем будет обнародовать персональную информацию "всех причастных" работников СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем канале в Telegram.

Накануне экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

Портнов отреагировал на это в новой заметке: "Конечно, в следующий раз я поступлю ещё чётче и креативнее, но ключевой сигнал этой истории - обеспокоенность о раскрытии их личных данных.

Ну раз есть такие мысли, то будем идти на встречу опасениям и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные сведения о причастных сотрудниках одиозного СМИ, места их жительства, биографии, паспортные данные и остальные реквизиты до десятого колена".

Он также призвал "своих знакомых с аналогичными случаями поделиться своими наработками по незаконной деятельности по ним".

"Думаю, будет не лишней и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места проживания, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в тёмное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемнёнными стёклами. Я сформирую банк данных о каждом и буду обнародовать каждую фамилию, кто бы не поднимал по этому поводу вой", - заявил Портнов.

Портнов отреагировал на заявление Радио Свобода новыми угрозами: Привыкайте, новые времена 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3157481
 
 
 Топ комментарии
 
Портнов ты часом не охренел -- смотри как бы на прицеле твоя тупорылая башка неоказалась !!!!
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Зебіли з українським окрасом, як вам таке? Про зебуювлів з тягою до триколора все і так зрозуміло. Але цю ситуацію ви виплекали разом.
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Шо-то Андрюша, как с цепи.. А это ж всё от безнаказанности. Как Жириновский сказал: Свобода - это как кислород. Когда его очень много, у человека начинает кружиться голова.
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Шо-то Андрюша, как с цепи.. А это ж всё от безнаказанности. Как Жириновский сказал: Свобода - это как кислород. Когда его очень много, у человека начинает кружиться голова.
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Оу, уже жырика цитируешь, браво. Уже и свободы тебе много, за нквд скучаешь?
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А, может, Портнов - диверсант от скучающего Яныка?
Форсированно собирает Майдан?
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Не, не авторитет. Но он же не глупый, Жирик. Иногда интересные вещи говорит.
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имхо, единственное упоминание, которого заслуживает это имперское фашистоидное животное - это в некрологе или под некрологом пуйлу.
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Портнов ты часом не охренел -- смотри как бы на прицеле твоя тупорылая башка неоказалась !!!!
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та стрельни, поверь, никто печалится по нем не будет. Давай пуляй стрелок диванный, пли！
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с порошеном шутки плохи. Потому отсекать от гражданских надо начинать с самого Хряка, а не его ПЕСиков и ПЕСателей.
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Портной разошелся )) Ничего .И на портных ножницы ломаются )) И в портных ))
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так геннедоразумение картаво-запойное не нашло на портнова ничего, прикинь, так и сказал, портнов неучомневиноват
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Зебіли з українським окрасом, як вам таке? Про зебуювлів з тягою до триколора все і так зрозуміло. Але цю ситуацію ви виплекали разом.
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Rostyslav Komarnytsky


Зебіли
з українським окрасом, як вам таке? Про зебуювлів з тягою до триколора
все і так зрозуміло. Але цю ситуацію ви виплекали разом.
Судячи з поведінки блазня та його зебілокоманди - вже скоро... Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена" - Цензор.НЕТ 9202

Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена" - Цензор.НЕТ 6457Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена" - Цензор.НЕТ 7869

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На лівому березі Дніпра таке можливо, вже було. А на правому - дерев багато. 😏
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йо-каЁт как паршивый парашный скот. ублюдочной недобукве - ублюдочный юзер Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена" - Цензор.НЕТ 5058
правильно делает - может грохнут как Черемета Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена" - Цензор.НЕТ 2355
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Зеленський зайнятий. Скоро зустріч з ******, так масажує коліна і тренує рот.
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боже, какая мерзкая гнида. А что наша прокуратора? гоняется за Фединой со Зверобой?
им некогда...
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Женя, это не наша прокуратура. "Скоро у меня будет 100% мой генпрокурор" -чьи слова, ты в курсах? Вот к нему и его прокурватуре и обращайся, если что.
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Хозяин жизни в Украине. Зеленский, как видим, не против.
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В нього начебто вселилися парфуми Ягоди, Єжова та Берії (одразу три).
Ніт, навряд чи воно помре від старості з качкою під ліжком...
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А мне даже нравится поведение Портнова. Это рецидив рыговской системы, который открыто и стремительно несётся обратно на свое место: в *****.
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Жги, Андрюха!
Благодаря тебе Майдан случится не через год, а через месяц!
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Майданы случаются не ,,благодаря,, ,а вопреки таким ПРасам как портнов
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все таки его кто то прихлопнет .рано или поздно
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не трогать !

он нужен для разжигания новогодней Йолки !
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Открытое запугивание журналистов...и как следствие ********* их деятельности...
Это это чмо в рябой шапке？ почему до сих пор дело не открыто на этого скота портного？
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Опуститите этого мудака портнова в помойку !!!!
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А где же наш глава комитета по свободе слова?
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Какой мачо. Портнову видимо никто не давал в наглую прокацапскую харю
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Ну, эта падаль недобитая права. Новые времена.
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еще набери себе врагов и никакой аваков тебе не поможет
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Зелескотам свободные журналисты не нужны когда есть г+г и петушарий на ютубе
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***** страх потерял, хотя при этой власти,не удивлюсь,если его назначат председателем конституционного суда.
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Портнов - латенный *****. Шпилятся с Гужвой иногда. Инфа 100%.
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