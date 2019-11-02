EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  357  11
Все про:журналистика (2500) Портнов (472) Ткач Михаил (8)

 Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать

Руководство "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" осуждает разглашение персональных данных сотрудников программы расследований "Схемы: коррупция в деталях", а также давление и угрозы в их адрес со стороны бывшего народного депутата и экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова и призывает правоохранителей привлекать к ответственности за такие действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" Джейми Флая.

"Радио Свобода/Радио Свободная Европа решительно осуждает недавние преследования журналистов и сотрудников отмеченной многочисленными наградами программы расследований Украинской службы "Схемы: коррупция в деталях". Это неприемлемо, и еще, похоже, противозаконно - чтобы кто-либо в Украине разглашал личную информацию, угрожал физическим вредом или любым другим образом совершал давление на журналистов за их профессиональную деятельность", - отметил он.

Кроме того, Флай обратился к украинским правоохранителям с призывом отреагировать должным образом на публикацию защищенных законом персональных данных, угрозы и давление на журналистов-расследователей.

"Мы призываем украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности того, кто совершает действия, подрывающие веру общественности в приверженность Украины свободе слова и просим обеспечить безопасность нашим журналистам и сотрудникам", - добавил президент "Радио Свобода".

Читайте также: "Как тут с основаниями для уголовного дела?" - Сюмар об угрозах Портнова журналистам "Радио Свобода"

Накануне экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

"Распространение персональных данных журналистов и персонала, задействовано для помощи в сборе информации - это нарушение относительно обнародования персональных данных лиц. Причем данных, которые четко идентифицируют личность и ее место жительства, что представляет угрозу для водителя в этом случае. Статья 6 Закона о защите персональных данных определяет случаи, когда такие данные могут быть распространены. В этом случае такое раскрытие не предусмотрено ни одной легальной необходимостью", - анализирует юрист Людмила Панкратова.

Панкратова добавляет: "Опасность для журналистов заключается в том, что эти персональные данные были получены из официальных, но не открытых источников - от держателя персональных данных. Например, данные паспорта. Это угрожает безопасности всей редакции. Учитывая то, что власть всячески пытается обесценить работу журналистов, это может быть сигналом к ​​неправомерным действиям в отношении работников редакции. Более того, такое поведение Портнова дает сигнал и источникам, поскольку воспринимается как возможная атака на журналистов".

По словам адвокат Веры Крат, также усматриваются признаки нарушения статьи 171 Уголовного кодекса - воздействие на журналистов с целью препятствования выполнению профессиональных обязанностей - и статьи 182 - относительно незаконного сбора и распространения персональных данных.

Источник: https://censor.net.ua/n3157480
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Олесь Бузина уже заждался Андрея Портнова
 показать весь комментарий
 
 
Если он бандюк, то че "Порох" его снял с розыска, или ваще не подавал то? Обосрались, а теперь от него же и терпят - только успевай по НАБям бегать.
 показать весь комментарий
 
 
Если он преступник - то посадите его. Заколебали своими договорняками,мудилы...
 показать весь комментарий
 
 
Соевые, так Седлецкая, схватившая за хвост увалившего на Мальдивы сывочолого гражланина Кокорина с семейством уже не зебилка и не охент кримля? Ну наконец-то Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 6052
 показать весь комментарий
 
Мальдіви- перший закордонний відпочинок легального мільярдера за кілька років, ще й за власні гроші, тобто економія державних коштів.
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
 показать весь комментарий
 
 
Уйди, фрезеровщик Дулин. От тебя, желающего повторения Голодомора, воняет сталинской кулинарной книгой. И эту вонь не отбить даже выбаченнямы перед сердобольным администратором
 показать весь комментарий
 
А где живет портянка, кто знает? Ну? Адрес же есть у него?
 показать весь комментарий
 
 
Al Be
А где живет портянка, кто знает? Ну? Адрес же есть у него?
Та воно ж мабуть і під державної охороною від зебільної влади перебуває... Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 4676
 показать весь комментарий
 
 
Вот тут ты ошибаешься...
У него сейчас личный охранник - это Югик Луценко! Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 9715
 показать весь комментарий
 
"Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать" - создаётся впечатление, что этого члена банды зэка Шапкокрада и коллаборанта, боится Лицедей и его клуб клоунов больше, чем украинцев, видимо у этого кремлёвского холуя есть через чур много компромата на нынешних, захвативших власть, страх перед разоблачением сильнее гнева украинских патриотов.
 показать весь комментарий
 
Интересно.. кто угомонит этого выродка портнова?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх