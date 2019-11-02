 Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" Джейми Флая.
"Радио Свобода/Радио Свободная Европа решительно осуждает недавние преследования журналистов и сотрудников отмеченной многочисленными наградами программы расследований Украинской службы "Схемы: коррупция в деталях". Это неприемлемо, и еще, похоже, противозаконно - чтобы кто-либо в Украине разглашал личную информацию, угрожал физическим вредом или любым другим образом совершал давление на журналистов за их профессиональную деятельность", - отметил он.
Кроме того, Флай обратился к украинским правоохранителям с призывом отреагировать должным образом на публикацию защищенных законом персональных данных, угрозы и давление на журналистов-расследователей.
"Мы призываем украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности того, кто совершает действия, подрывающие веру общественности в приверженность Украины свободе слова и просим обеспечить безопасность нашим журналистам и сотрудникам", - добавил президент "Радио Свобода".
Накануне экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.
В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.
По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.
"Распространение персональных данных журналистов и персонала, задействовано для помощи в сборе информации - это нарушение относительно обнародования персональных данных лиц. Причем данных, которые четко идентифицируют личность и ее место жительства, что представляет угрозу для водителя в этом случае. Статья 6 Закона о защите персональных данных определяет случаи, когда такие данные могут быть распространены. В этом случае такое раскрытие не предусмотрено ни одной легальной необходимостью", - анализирует юрист Людмила Панкратова.
Панкратова добавляет: "Опасность для журналистов заключается в том, что эти персональные данные были получены из официальных, но не открытых источников - от держателя персональных данных. Например, данные паспорта. Это угрожает безопасности всей редакции. Учитывая то, что власть всячески пытается обесценить работу журналистов, это может быть сигналом к неправомерным действиям в отношении работников редакции. Более того, такое поведение Портнова дает сигнал и источникам, поскольку воспринимается как возможная атака на журналистов".
По словам адвокат Веры Крат, также усматриваются признаки нарушения статьи 171 Уголовного кодекса - воздействие на журналистов с целью препятствования выполнению профессиональных обязанностей - и статьи 182 - относительно незаконного сбора и распространения персональных данных.
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
А где живет портянка, кто знает? Ну? Адрес же есть у него?
Та воно ж мабуть і під державної охороною від зебільної влади перебуває...
У него сейчас личный охранник - это Югик Луценко!