 Украина хотела бы пересмотра Конвенции Монтре, что позволит кораблям НАТО пребывать в Черном море больше 21 дня, - Корсунский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко Сергей Корсунский.

Он подчеркнул, что захват Крім и украинских кораблей Россия планировала давно.

"Российская Федерация прекрасно понимает, что Крым является залогом контроля над Черным морем. Если есть контроль над Черным морем - то атаковать можно со всех сторон. Мы должны обращаться к международному праву, чтобы привлечь Россию к ответственности. Это касается и Азовского моря, и Керченского пролива", - отметил он.

Корсунский сделал акцент на том, что Украина хотела бы пересмотреть Конвенцию Монтре о статусе черноморских проливов, подписанную в 1936 году. В частности, - норму о том, что корабли нечерноморских государств не могут пребывать в Черном море больше 21 суток.

"Все стороны, подписавшие конвенцию, не хотят ее пересмотреть. Хотя мы заявляли, что хотим, чтобы страны-союзники присутствовали в Черном море - чтобы усилить нашу позицию. Потому что вместе с Румынией и Болгарией у нас нет достаточно потенциала, чтобы противостоять (России - Ред)... Мы должны соблюдать положения конвенции Монтре. Предпосылок к изменению норм Конвенции пока нет. Хотя корабли НАТО должны быть в Черном море, и мы бы хотели, чтобы эти положения Конвенции о 21 день изменились".

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

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