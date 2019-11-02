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 Украина хотела бы пересмотра Конвенции Монтре, что позволит кораблям НАТО пребывать в Черном море больше 21 дня, - Корсунский

Конвенцию Монтре необходимо менять, что разрешить иностраннім корабляи НАТО присутствовать в Черном море больше 21 дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко Сергей Корсунский.

Он подчеркнул, что захват Крім и украинских кораблей Россия планировала давно.

"Российская Федерация прекрасно понимает, что Крым является залогом контроля над Черным морем. Если есть контроль над Черным морем - то атаковать можно со всех сторон. Мы должны обращаться к международному праву, чтобы привлечь Россию к ответственности. Это касается и Азовского моря, и Керченского пролива", - отметил он.

Корсунский сделал акцент на том, что Украина хотела бы пересмотреть Конвенцию Монтре о статусе черноморских проливов, подписанную в 1936 году. В частности, - норму о том, что корабли нечерноморских государств не могут пребывать в Черном море больше 21 суток.

"Все стороны, подписавшие конвенцию, не хотят ее пересмотреть. Хотя мы заявляли, что хотим, чтобы страны-союзники присутствовали в Черном море - чтобы усилить нашу позицию. Потому что вместе с Румынией и Болгарией у нас нет достаточно потенциала, чтобы противостоять (России - Ред)... Мы должны соблюдать положения конвенции Монтре. Предпосылок к изменению норм Конвенции пока нет. Хотя корабли НАТО должны быть в Черном море, и мы бы хотели, чтобы эти положения Конвенции о 21 день изменились".

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157479
 
 
 Топ комментарии
 
Влада Мальти конфіскувала контейнери з російськими грошима для лівійських бойовиків - Times of Malta.
Украина хотела бы пересмотра Конвенции Монтре, что позволит кораблям НАТО пребывать в Черном море больше 21 дня, - Корсунский - Цензор.НЕТ 4077

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Влада Мальти конфіскувала контейнери з російськими грошима для лівійських бойовиків - Times of Malta.
Украина хотела бы пересмотра Конвенции Монтре, что позволит кораблям НАТО пребывать в Черном море больше 21 дня, - Корсунский - Цензор.НЕТ 4077

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Та да , хорошо бьі и регламент принятия резолюций СБ ООН поменять , но лучше не фантазировать , а реально укреплять возможности черноморских стран противостоять российской агрессии на море.
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Никто ради нас конвенцию пересматривать не будет. Сменное пребывание максимум что удастся добиться.
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Да пусть хоть все флоты НАТО вместе с авианосцами зайдут в Чёрное море, что изменится?
Хватит уже розовых мечтаний.
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Правильно. Встречный безвиз для НАТО. Украина хотела бы пересмотра Конвенции Монтре, что позволит кораблям НАТО пребывать в Черном море больше 21 дня, - Корсунский - Цензор.НЕТ 3005
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"...мы заявляли, что хотим, чтобы страны-союзники присутствовали в Черном море - чтобы усилить нашу позицию. Потому что вместе с Румынией и Болгарией у нас нет достаточно потенциала..."
Ловко этот "гений дипломатии" вычеркнул турков из союзников.
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Там много есть лазеек как дать возможность НАТО присутствовать . Депутаты не хотят этого.
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Нет там лазеек. НАТО и так присутствует в ЧМ круглогодично (Турция, Румыния, Болгария). А США - договор Монтре. Чтобы изменить, надо согласие всех стран, но кто-то будет против.
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наращивать нужно пооизводство
нептун и гарпун
безпилотных торпед
пребрежной авиации
чужой флот - как чужая жена
всегда лучше
но не дает
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