 В СНБО обсудили предложения к проекту госбюджета-2020, касающиеся обеспечения нацбезопасности и обороны Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, соответствующее решение обсуждались на заседании в субботу, 2 ноября

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в субботу принял решение относительно предложений к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

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Как сообщалось ранее, правительство Украины намерено до 3 ноября внести в Верховную Раду обновленный проект бюджета на 2020 год для рассмотрения во втором чтении.

"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет ко второму чтению", – министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год в первом чтении. За него проголосовало 255 депутатов.

Отметим, что законопроект о государственном бюджете на следующий год составляет Министерство финансов, затем его выносят на рассмотрение правительства, которое должно утвердить этот документ и внести в Верховную Раду в виде законопроекта.

В Раде бюджет, в отличие от других законопроектов, рассматривают на трех чтениях: между первым и вторым к нему могут вносить поправки. Бюджет становится законом после того, как за него проголосуют депутаты после третьего чтения, а после законопроект подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе.