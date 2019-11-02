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 Политика Украины
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Все про:Бутусов Юрий (1891) Золотое (129) Петровское (5)

 Бутусов: Тактическая обстановка возле Петровского и Богдановки - сроки разведения срываются

Сроки разведения в районе Петровского и Богдановки снова срываются из-за непрекращающихся обстрелов со стороны наемников РФ.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Напомню, что Богдановка находится под украинским контролем подразделений 128-й горно-штурмовой бригады, а Петровское - под контролем российских оккупационных войск. По плану разведения, так же, как и в 2016-м году, наши подразделения должны отступить примерно на 1 километр назад, к окраине Богдановки. Однако режим прекращения огня нарушается противником каждый день.

На участке разведения работают российские снайперы и пулеметчики, перестрелки идут каждый день. Пулемет, оснащенный ночным прицелом, прицельно обстреливает позиции 128-й бригады каждую ночь. Поскольку пехота ограничена в применении тяжелых вооружений, украинским бойцам на данном участке необходима поддержка контрснайперских подразделений, подготовленных и оснащенных для такого рода действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С завтрашнего дня в районе разведения в Золотом можно будет свободно перемещаться, - генерал Микац

Серьезно обострилась обстановка 31 октября, когда южнее зоны разведения Петровское-Богдановка в районе российского опорного пункта близ Белой Каменки были уничтожены две машины с российскими военными.

"Минобороны ДНР" утверждает, что одна из машин была уничтожена бойцами 128-й горно-штурмовой ракетой ПТРК.
Однако в соцсетях сами российские наемники пишут, что на самом деле оба подрыва произошли на минах, причем не исключено - на своем же минном поле. В результате 2 наемника уничтожены, 3 ранены, также сгорели обе машины. Поскольку российское командование запретило публикацию любых данных о потерях и официальные расследования недоступны, вполне вероятно, что сами российские военные совершили вооруженную провокацию, чтобы обвинить украинцев.

1 и 2 ноября российское командование осуществило серию артиллерийских и минометных налетов по позициям 128-й бригады, в том числе с применением 122 мм гаубиц.

Командование 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе целенаправленно срывает график разведения войск. Оккупанты продолжают вести себя как хозяева на украинской земле и продолжают вооруженные провокации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КАРТА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

Источник: https://censor.net.ua/n3157473
 
 
 Топ комментарии
 
Тактическая обстановка в зоне разведения войск у Петровского и Богдановки: сроки снова срываются, - Бутусов

Херня. Разведём. Зеля слушает только прогноз погоды.
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Не знаю насчет кацапов,а вот что любой мыслящий чел против РАЗВОДОК- это Да!
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А БСЕ что там фиксирует: кто ,откуда ит.д. или "не видит".Если "не видит" то везите туда кого угодно зрячего.Бандиты кремлевские не хотят останавливать войну и все для этого делают изображая из себя придурков.Если и нормандские лидеры будут из себя изображать тоже самое значит везите туда западную прессу,чем больше тем лучше.Там пресса имеет вес. Кремлевские уголовники боятся правды!! А дальше будет усиление санкций-можно подождать.А нет -тогда хорошо готовится и чистить гнойники.Только всей страной а заодно и определиться кто гражданин а кому тавро на лоб
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Тактическая обстановка в зоне разведения войск у Петровского и Богдановки: сроки снова срываются, - Бутусов

Херня. Разведём. Зеля слушает только прогноз погоды.
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нет нет неправда Ваша господин Бутусов. Пресс-центр ООС скажет что их не так поняли и обстрелов на самом деле не было и можно отводить войска......аж до Збруча
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Какой толк от этого разведения - отступления ? Да никакой, один позор. И какой толк будет от встречи Зеленского с Путиным ? Тоже позор. Народу Украины эта встреча ничего хорошего не сулит, все знают, что Путин игрок на дальние дистанции и кровожаден как маньяк. По Украине он выкрутит свои выгодные позиции, и снова поставит запятую в отношениях...
Этому самовлюблённому дураку Зеленскому эта встреча нужна шобы покрасоваться перед камерами, потешить свое либидо, мол, посмотрите, я президент. Раньше он будучи в Москве выступал шутом на сцене перед Путиным неоднократно... а теперь мол чего то достиг, и может с ним говорить типо на равных...
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Супер! Т.е "потешить уязвленное ЭГО",когда кривлялся и унижался на корпоративах а в душе ненавидел заказчиков!
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а якого результату можна очікувати ?
Зе прагне миру, то путя йому його дасть, але на своїх умовах.
Чи влаштовують ті умови нас, воінствєнноє мєшінство ? Певно,що ні.
Але для більшості, яка втомилась читати щоденні зведення і не хоче чути про бойові дії, підійде і фуйловий мир.
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Какой толк от этого разведения - отступления

Если между сторонами более 2 км - стрелять друг по другу со своих позиций из стрелкового оружия - невозможно. А обстрелы из артиллерии обычно начинаются с того что кто то открывает огонь по противнику из лёгкого оружия и завязывается перестрелка

Чем дальше - тем тише.
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только ты забыл дописать . что кацапы не скрываясь готовят снайперские группы для работы в серой зоне
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А какая разница нашему генералисимусу какая там обстановка на фронте? Хоть вообще никакой! Хоть фронт по Днепру проходит! Ему главное с царем встретиться, может потом Квартал на гастроли в Кремлевский дворец поедет.
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то есть, кацапы и порохоботы совместно против разведения...
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Не знаю насчет кацапов,а вот что любой мыслящий чел против РАЗВОДОК- это Да!
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Кацапы и ЗЕлепузики за разведение...хорошая компания..
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статью прочитай, увидишь кто срывает разведение
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Юра, перестань - отводить.
бо устали все ат вайны....
лежат он на диванах и устают - мира хочут - альтернативы нет.
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Чого так хвилюватися? Зараз туди на місце обстрілів поїде Бубочка разом з своїм "95 сортиром", дасть там пару-другу концертів для окупантів і все буде тихо , як на цвинтарі 😕
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Не хвилюйтеся. Відведуть хоч і під кулями.
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Зе дебилоиды и Ваш говнокомандующий Статья 427. Сдача или оставление противнику средств ведения войны
Срок от 3 до 10 лет - это Вас касается Зедебилы
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Ну всё, случилось? Поздравляю.

Теперь в Золотом перестанут гибнуть люди. Порохоботы, конечно, этим недовольны, но это их жизненная позиция - всё решают гривны.
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Скорее всего сейчас меня начнут пытаться оскорблять: быдло, кацап, зебил и тд.

Вы не меня оскорбляете, вы себя оскорбляете. Ищите другую работу, тут больше платить не будут.
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