 Бутусов: Тактическая обстановка возле Петровского и Богдановки - сроки разведения срываются

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Напомню, что Богдановка находится под украинским контролем подразделений 128-й горно-штурмовой бригады, а Петровское - под контролем российских оккупационных войск. По плану разведения, так же, как и в 2016-м году, наши подразделения должны отступить примерно на 1 километр назад, к окраине Богдановки. Однако режим прекращения огня нарушается противником каждый день.
На участке разведения работают российские снайперы и пулеметчики, перестрелки идут каждый день. Пулемет, оснащенный ночным прицелом, прицельно обстреливает позиции 128-й бригады каждую ночь. Поскольку пехота ограничена в применении тяжелых вооружений, украинским бойцам на данном участке необходима поддержка контрснайперских подразделений, подготовленных и оснащенных для такого рода действий.
Серьезно обострилась обстановка 31 октября, когда южнее зоны разведения Петровское-Богдановка в районе российского опорного пункта близ Белой Каменки были уничтожены две машины с российскими военными.
"Минобороны ДНР" утверждает, что одна из машин была уничтожена бойцами 128-й горно-штурмовой ракетой ПТРК.
Однако в соцсетях сами российские наемники пишут, что на самом деле оба подрыва произошли на минах, причем не исключено - на своем же минном поле. В результате 2 наемника уничтожены, 3 ранены, также сгорели обе машины. Поскольку российское командование запретило публикацию любых данных о потерях и официальные расследования недоступны, вполне вероятно, что сами российские военные совершили вооруженную провокацию, чтобы обвинить украинцев.
1 и 2 ноября российское командование осуществило серию артиллерийских и минометных налетов по позициям 128-й бригады, в том числе с применением 122 мм гаубиц.
Командование 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе целенаправленно срывает график разведения войск. Оккупанты продолжают вести себя как хозяева на украинской земле и продолжают вооруженные провокации".
Херня. Разведём. Зеля слушает только прогноз погоды.
Этому самовлюблённому дураку Зеленскому эта встреча нужна шобы покрасоваться перед камерами, потешить свое либидо, мол, посмотрите, я президент. Раньше он будучи в Москве выступал шутом на сцене перед Путиным неоднократно... а теперь мол чего то достиг, и может с ним говорить типо на равных...
Зе прагне миру, то путя йому його дасть, але на своїх умовах.
Чи влаштовують ті умови нас, воінствєнноє мєшінство ? Певно,що ні.
Але для більшості, яка втомилась читати щоденні зведення і не хоче чути про бойові дії, підійде і фуйловий мир.
Если между сторонами более 2 км - стрелять друг по другу со своих позиций из стрелкового оружия - невозможно. А обстрелы из артиллерии обычно начинаются с того что кто то открывает огонь по противнику из лёгкого оружия и завязывается перестрелка
Чем дальше - тем тише.
бо устали все ат вайны....
лежат он на диванах и устают - мира хочут - альтернативы нет.
Срок от 3 до 10 лет - это Вас касается Зедебилы
Теперь в Золотом перестанут гибнуть люди. Порохоботы, конечно, этим недовольны, но это их жизненная позиция - всё решают гривны.
Вы не меня оскорбляете, вы себя оскорбляете. Ищите другую работу, тут больше платить не будут.