 Бутусов: Тактическая обстановка возле Петровского и Богдановки - сроки разведения срываются

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Напомню, что Богдановка находится под украинским контролем подразделений 128-й горно-штурмовой бригады, а Петровское - под контролем российских оккупационных войск. По плану разведения, так же, как и в 2016-м году, наши подразделения должны отступить примерно на 1 километр назад, к окраине Богдановки. Однако режим прекращения огня нарушается противником каждый день.

На участке разведения работают российские снайперы и пулеметчики, перестрелки идут каждый день. Пулемет, оснащенный ночным прицелом, прицельно обстреливает позиции 128-й бригады каждую ночь. Поскольку пехота ограничена в применении тяжелых вооружений, украинским бойцам на данном участке необходима поддержка контрснайперских подразделений, подготовленных и оснащенных для такого рода действий.

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Серьезно обострилась обстановка 31 октября, когда южнее зоны разведения Петровское-Богдановка в районе российского опорного пункта близ Белой Каменки были уничтожены две машины с российскими военными.

"Минобороны ДНР" утверждает, что одна из машин была уничтожена бойцами 128-й горно-штурмовой ракетой ПТРК.

Однако в соцсетях сами российские наемники пишут, что на самом деле оба подрыва произошли на минах, причем не исключено - на своем же минном поле. В результате 2 наемника уничтожены, 3 ранены, также сгорели обе машины. Поскольку российское командование запретило публикацию любых данных о потерях и официальные расследования недоступны, вполне вероятно, что сами российские военные совершили вооруженную провокацию, чтобы обвинить украинцев.

1 и 2 ноября российское командование осуществило серию артиллерийских и минометных налетов по позициям 128-й бригады, в том числе с применением 122 мм гаубиц.

Командование 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе целенаправленно срывает график разведения войск. Оккупанты продолжают вести себя как хозяева на украинской земле и продолжают вооруженные провокации".

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