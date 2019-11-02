 На пост заместителя Генпрокурора может быть назначен Лавренюк

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вокруг персоны Лавренюка сейчас идут острые публичные дебаты - целый ряд портовых операторов публично выступили против Лавренюка и обвиняют его в организации коррупции на посту заместителя министра инфраструктуры, в числе обвинителей - экс-замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и народный депутат "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.
Однако Лавренюк и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян все обвинения отрицают, утверждают, что портовые операторы сами замешаны в коррупционные схемы.
Новый министр инфарструктуры Владислав Криклий решил полностью заменить команду в руководстве министерства. И 31 октября Лавренюк заявил о завершении работы в Министерстве инфраструктуры.
Но очевидно, что аргументы Лавренюка признаются более убедительными в главном центре принятия кадровых решений - в Офисе президента.
25 июня президент Владимир Зеленский включил Лавренюка в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
Как отмечал в своей биографии сам Лавренюк, он принимал участие в создании антикоррупционного уполномоченного по вопросам предотвращения коррупции - в этой структуре в правительстве Николая Азарова работали и Андрей Богдан, и действующий Генпрокурор Руслан Рябошапка.
Поэтому назначение на пост в ОГПУ Лавренюка представляется вполне вероятным сценарием.
Цензор.НЕТ связался с Юрием Лавренюком по поводу предполагаемого назначения. Он ответил, что в настоящий момент находится на отдыхе, комментировать какие-либо кадровые решения не считает возможным".
запрос общества ето колбаса по 2 гр и неплатить за комуналку
Но если новая команда опять решит прощать и дружить, то и им прийдется покинуть свои должности, а нам прийдется в который раз менять правящую верхушку . В любом случае, порошенко ничего кроме тюрьмы и позора не светит
Так что здесь ситуация спорная и дискутабельная. Но, конечно, нужно в первую очередь заниматься крупным бизнесом, снижать налоги перед очищением таможни. Но время ещё есть.
Вам самим не смешно? Долой рыгов, новые лица и прочая муть....
По Сакварелидзе не понятно, скорее всего как то замазан. ИМХО
садят только людей круга коломойского
За какие заслуги его замминистра ставить?