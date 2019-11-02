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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9449) назначение (1513) Лавренюк (16)

 На пост заместителя Генпрокурора может быть назначен Лавренюк

По данным источника Цензор.НЕТ, на пост заместителя Генерального прокурора Украины будет назначен экс-заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вокруг персоны Лавренюка сейчас идут острые публичные дебаты - целый ряд портовых операторов публично выступили против Лавренюка и обвиняют его в организации коррупции на посту заместителя министра инфраструктуры, в числе обвинителей - экс-замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и народный депутат "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Однако Лавренюк и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян все обвинения отрицают, утверждают, что портовые операторы сами замешаны в коррупционные схемы.

Новый министр инфарструктуры Владислав Криклий решил полностью заменить команду в руководстве министерства. И 31 октября Лавренюк заявил о завершении работы в Министерстве инфраструктуры.

Но очевидно, что аргументы Лавренюка признаются более убедительными в главном центре принятия кадровых решений - в Офисе президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат от "Слуги народа" Мотовиловец призвал премьера очистить Кабмин от коррупционеров

25 июня президент Владимир Зеленский включил Лавренюка в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Как отмечал в своей биографии сам Лавренюк, он принимал участие в создании антикоррупционного уполномоченного по вопросам предотвращения коррупции - в этой структуре в правительстве Николая Азарова работали и Андрей Богдан, и действующий Генпрокурор Руслан Рябошапка.

Поэтому назначение на пост в ОГПУ Лавренюка представляется вполне вероятным сценарием.

Цензор.НЕТ связался с Юрием Лавренюком по поводу предполагаемого назначения. Он ответил, что в настоящий момент находится на отдыхе, комментировать какие-либо кадровые решения не считает возможным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавренюк ответил на критику нардепа Мотовиловца: "Вы преступник или жертва?"

Источник: https://censor.net.ua/n3157471
 
 
 Топ комментарии
 
ето тебе зеленский в ютубчике сказал что запрос общество ето посадть педро?
запрос общества ето колбаса по 2 гр и неплатить за комуналку
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Почему не задействованы до сих пор Сакварелидзе и Саакашвили. Ведь успешный , применённый на практике, а не только теоретический опыт Грузии в борьбе с коррупцией бесценен.
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Почему не задействованы до сих пор Сакварелидзе и Саакашвили. Ведь успешный , применённый на практике, а не только теоретический опыт Грузии в борьбе с коррупцией бесценен.
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За собой следи-те. Касько, Чумак- нормальные замы Рябошапки. И Рябошапка ещё имеет время проявить себя. Главный запрос общества , посадить пэпо и его подельников, все ещё может быть осуществлён этим составом. Если нет - прийдут другие, но пэдро не удастся соскользнуть.
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ето тебе зеленский в ютубчике сказал что запрос общество ето посадть педро?
запрос общества ето колбаса по 2 гр и неплатить за комуналку
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а теперь че - и путаны не по 100 баксов - бо дорого)))
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Не транслируйте свои мечты на других людей. Главное, почему был избран Зеленский- это его обещание провести всеобъемлющий аудит деятельности порошенко, гонтареыой, анализ работы укроборонпрома и тд по списку. С последующим привлечением этих персонажей Гниль и Зло к уголовной ответственности. Для этого снята с депутатов неприкосновенность, т е им не поможет мандат остаться безнаказанными.

Но если новая команда опять решит прощать и дружить, то и им прийдется покинуть свои должности, а нам прийдется в который раз менять правящую верхушку . В любом случае, порошенко ничего кроме тюрьмы и позора не светит
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Вот вы опять нагнетаете. Под фопы маскируются крупные предприниматели. Во второй группе единщиков сидят такие монстры, оборот которых сотни миллионов гривен в год , и это не шутка. Бухгалтер мужа ведёт одного такого единщика- у него 90! объектов нежилой недвижимости, сдаваемых в аренду. Всего лишь. А есть и побольше обороты и доходы.

Так что здесь ситуация спорная и дискутабельная. Но, конечно, нужно в первую очередь заниматься крупным бизнесом, снижать налоги перед очищением таможни. Но время ещё есть.
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Значит аренда за 90! объектов нежилой недвижимости , будет платиться так - 10 % б.н. и 90 % кешем . По налогам недобор . Бюджет сосёт , а пенсы и учителя целуют портрет бубочки вместо денег. А вот если-бы зелебобик показал пример и вывел своё бабло из офшоров , тогда конечно.
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некогда русня не жила так плохо - как при - Порошенко)))))
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Лавренюк, он принимал участие в создании антикоррупционного уполномоченного по вопросам предотвращения коррупции - в этой структуре в правительстве Николая Азарова работали и Андрей Богдан, и действующий Генпрокурор Руслан Рябошапка.Источник: https://censor.net.ua/n3157471

Вам самим не смешно? Долой рыгов, новые лица и прочая муть....
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Нет , не смешно именно всем рыгам, поэтому и такой вселенский срач на форумах. Посмотрите на порошенко, выдумывает всякий нонсенс, искусственно создаёт и нагнетает ситуации, высасывает из пальца 'мировые зрады ' , а все потому, что боится он . А первое ноль первого приближается.
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Кроме высосанных из пальца лозунгов, у Вас шо-то есть?
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А у порошенко, как основателя партии регионов , интересно, сохранилась такая корочка? А посвидчення министра экономики при овоще ?
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Значит преЗЕдент ничем не отличается от Пороха и назначает рыгов своими представителями?... На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка - Цензор.НЕТ 2961
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Лавренюк, он принимал участие в создании антикоррупционного уполномоченного по вопросам предотвращения коррупции - в смысле трахал маму уполномоченного.
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не смешите мои ретузы! вы привели к власти безответственных проходимцев у которых задача украсть и продать то последнее что не успели сделать их папередники.прекращайте верить киношным героям опуститесь на землю и имейте мужество смотреть правде в глаза. и еще ,перестаньте выражаться приблатненным сленгом клоуна это просто неприлично
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Человек, который шутит про рейтузы, призывает меня к приличию ))) Это так по-кацапски сваливать все с больной головы на здоровую.
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А человек, который шутил об эбонитовых палочках, может призывать тебя к приличию?... На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка - Цензор.НЕТ 4644


На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка - Цензор.НЕТ 2093

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Терпеть не могу людей, маскирующихся под супер приличных, по факту, все они очень часто оказываются самыми что ни на есть подонками. Все самые мерзкие преступления совершаются именно с умным видом. В случае Украины, со словами о томосе, напялив вышивынку и под звуки гимна Украины - эти скоты грабили наш бюджет и обдирали наших солдат. И сейчас опять рвутся к корыту, уже муссируя тему НАТО
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Ну да бубочка под приличного и не маскируется . Судя по сленгу , он просто быдломразь из подворотни . А своими делами только подтверждает этот свой статус.
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Татьяна, ты сама то веришь в свои бредни? И не расписывайся за все общество, мы тебя не уполномачивали на это.
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Михо очень самостоятельная фигура, он не сможет работать в команде и по правилам Зеленского. ИМХО.
По Сакварелидзе не понятно, скорее всего как то замазан. ИМХО
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нафига твой михо коломойскому ненужен
садят только людей круга коломойского
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а еще когда космические корабли будут бороздить .......)))))))
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Да там "обое рябое..."... Просто в министерстве хотят и себе кусочек коррупционного "пирога", а операторы делиться не хотят... Попомните мои слова - скоро, с подобными обвинениями, будут операторы с командой Криклия, обмениваться..........
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По сообщениям транспортников - редчайший коррупционный урод...
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Это просто ПИСЕЦ !!!! Назначит урода, который подмял под себя все основные схемы на морском транспорте, портах и дипломировании моряков !!!!! Он будет бороться с корупцией !!!!! три ха-ха !!!! пчелы против меда !!!!! зе-твари !!!
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Когда подмял? При потужном свыночолом реформаторе, который отрубал руки за коррупцию?
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Он же даже в КВНе не играл!!!
За какие заслуги его замминистра ставить? На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка - Цензор.НЕТ 240
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