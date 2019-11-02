EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  70  3
Все про:МИД (5178) Пристайко (259) Рейнсалу (11)

 4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Украину на переговоры с Пристайко

4 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Эстонии.

Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечения эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержки Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев с 1 ноября

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил Украину с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, а также посетил Станицу Луганскую.

4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Украину на переговоры с Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157470
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рейнсалу приедет и охренеет - Пристайко будет танцевать, перед ним, "два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад...".
 показать весь комментарий
 
 
« 2 ноября 2019.
Робот-упаковщик убил россиянина.



Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели рабочего предприятия, выпускающего бетон и тротуарную плитку, в городе Грязи. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.»

ФЬОДОР ві вілл бек ?
 показать весь комментарий
 
Будут Судьбоносные Договоренности!ВесьМир так и следит с попкорном за странами шестерками о чем они там шуршат)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх