 4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Украину на переговоры с Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Эстонии.

Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечения эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержки Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

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Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил Украину с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, а также посетил Станицу Луганскую.