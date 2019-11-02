 По результатам опроса о кабинете налогоплательщика проанализировали более 1000 комментариев. Будем думать, - Дубилет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет написал на странице в Facebook.
"Всем спасибо, кто принял участие в опросе по поводу кабинета налогоплательщика.
Мы проанализировали более 1000 комментариев. Некоторые из них коллеги из налоговой даже уже взяли в работу.
Тут, однако, есть непростой стратегический вопрос. Стратегически, можно двигаться двумя путями. Либо вкладываться в API, чтобы налоговые сервисы и интерфейсы развивали частные компании (Taxer, Приват24, Medoc и т. д.), либо пытаться самостоятельно построить достойный сервис. Будем думать.
Провожу по этому поводу сейчас голосование в своем Телеграме www.t.me/dmytro_dubilet
Ниже привожу анализ ответов, сделанный Vadym Khodak.
50% — UI/UX.
1. В целом, всё плохо.
2. Персонализация под форму деятельности (лишние меню, отчеты, календарь платежей).
3. Расшифровка налогов, подсказки в меню.
22% — Функционал.
1. Возможность менять/добавлять КВЭД, добавить справочник КВЭД.
2. Сбои/упреждение ошибок.
3. Предложения по отчетности, общей структуре, добавление инфо о наличии задолженности у физ. лиц.
4. Многие предлагают убрать "договір про визнання еклектронних документів" (подписывается каждый раз после получения или смены ЭЦП).
20% — Поддержка
1. Нет онлайн-поддержки.
2. Не работает електронне листування.
3. Уведомления об оплатах, штрафах, отчетах, сменах счетов.
6% — Ключи.
4% — Инфо после оплаты не обновляется онлайн.
3% — Интегрировать больше платежных сервисов (сейчас EasyPay и Portmone).