 По результатам опроса о кабинете налогоплательщика проанализировали более 1000 комментариев. Будем думать, - Дубилет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет написал на странице в Facebook.

"Всем спасибо, кто принял участие в опросе по поводу кабинета налогоплательщика.

Мы проанализировали более 1000 комментариев. Некоторые из них коллеги из налоговой даже уже взяли в работу.

Тут, однако, есть непростой стратегический вопрос. Стратегически, можно двигаться двумя путями. Либо вкладываться в API, чтобы налоговые сервисы и интерфейсы развивали частные компании (Taxer, Приват24, Medoc и т. д.), либо пытаться самостоятельно построить достойный сервис. Будем думать.

Провожу по этому поводу сейчас голосование в своем Телеграме www.t.me/dmytro_dubilet

Ниже привожу анализ ответов, сделанный Vadym Khodak.

50% — UI/UX.

1. В целом, всё плохо.

2. Персонализация под форму деятельности (лишние меню, отчеты, календарь платежей).

3. Расшифровка налогов, подсказки в меню.

22% — Функционал.

1. Возможность менять/добавлять КВЭД, добавить справочник КВЭД.

2. Сбои/упреждение ошибок.

3. Предложения по отчетности, общей структуре, добавление инфо о наличии задолженности у физ. лиц.

4. Многие предлагают убрать "договір про визнання еклектронних документів" (подписывается каждый раз после получения или смены ЭЦП).

20% — Поддержка

1. Нет онлайн-поддержки.

2. Не работает електронне листування.

3. Уведомления об оплатах, штрафах, отчетах, сменах счетов.

6% — Ключи.

4% — Инфо после оплаты не обновляется онлайн.

3% — Интегрировать больше платежных сервисов (сейчас EasyPay и Portmone).

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