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Все про:налоги (2712) Дмитрий Дубилет (35) диджитализация (8)

 По результатам опроса о кабинете налогоплательщика проанализировали более 1000 комментариев. Будем думать, - Дубилет

Опрос по поводу кабинета налогоплательщика завершен. Были проанализированы более 1000 комментариев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет написал на странице в Facebook.

"Всем спасибо, кто принял участие в опросе по поводу кабинета налогоплательщика.

Мы проанализировали более 1000 комментариев. Некоторые из них коллеги из налоговой даже уже взяли в работу.

Тут, однако, есть непростой стратегический вопрос. Стратегически, можно двигаться двумя путями. Либо вкладываться в API, чтобы налоговые сервисы и интерфейсы развивали частные компании (Taxer, Приват24, Medoc и т. д.), либо пытаться самостоятельно построить достойный сервис. Будем думать.

Провожу по этому поводу сейчас голосование в своем Телеграме www.t.me/dmytro_dubilet

Ниже привожу анализ ответов, сделанный Vadym Khodak.

50% — UI/UX.
1. В целом, всё плохо.
2. Персонализация под форму деятельности (лишние меню, отчеты, календарь платежей).
3. Расшифровка налогов, подсказки в меню.

22% — Функционал.
1. Возможность менять/добавлять КВЭД, добавить справочник КВЭД.
2. Сбои/упреждение ошибок.
3. Предложения по отчетности, общей структуре, добавление инфо о наличии задолженности у физ. лиц.
4. Многие предлагают убрать "договір про визнання еклектронних документів" (подписывается каждый раз после получения или смены ЭЦП).

20% — Поддержка
1. Нет онлайн-поддержки.
2. Не работает електронне листування.
3. Уведомления об оплатах, штрафах, отчетах, сменах счетов.

6% — Ключи.
4% — Инфо после оплаты не обновляется онлайн.
3% — Интегрировать больше платежных сервисов (сейчас EasyPay и Portmone).

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По результатам опроса о кабинете налогоплательщика проанализировали более 1000 комментариев. Будем думать, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157469
 
 
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