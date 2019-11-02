 С завтрашнего дня в районе разведения в Золотом можно будет свободно перемещаться, - генерал Микац

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац.

"Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться - соответственно все меры выполнять, которые необходимо - как для местного населения, волонтеров, журналистов и других", - сказал Микац в ходе брифинга в Золотом-4 в Луганской области.

Он также сообщил журналистам, что в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

Руководитель украинской стороны СЦКК на Донбассе полковник Александр Борщевский проинформировал, что в 12:00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационные сооружений, "которые будут заявлены". В дальнейшем планируется открыть в этом районе автомобильно-пешеходное КПВВ.

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По словам Борщевского, СЦКК также контролирует ситуацию с помощью 4 видеокамер, обеспечено также круглосуточное дежурство офицеров СЦКК для контроля, и ведется также видеофотофиксация сотрудниками.

Замначальника штаба ООС по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко сообщил также, что в зоне безопасности в с.Катериновка, где прошло разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей – из них семеро детей. По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Сейчас тут полиция и районные власти обеспечивают людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

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Как сообщалось, с 28 октября 2019 года зоне проведения операции Объединенных сил начал действовать режим "Желтый".

Нахождение и перемещение лиц в зоне ООС осуществляется только при наличии документов и с осмотром личных вещей и транспортных средств.

Военнослужащие и сотрудники полиции в период действия режима "Желтый" получают ряд специальных полномочий: проверять у граждан документы, в случае их отсутствия – задерживать для установления личности, проводить осмотр личных вещей, транспорта и багажа, беспрепятственно входить на земельные участки и в жилые дома, использовать в служебных целях транспорт и средства связи граждан.

Также устанавливается ряд ограничений для лиц, не задействованных в операции Объединенных сил – ограничение въезда и выезда, получения разрешающих документов, хранение оружия, в том числе холодного и травматического. Ограничивается проведение фото- и видеосъемки, а также использование любых радиостанций в транспортных средствах.

Период действия специального режима не уточняется.