 Для недопущения амнистии террористов ОРДЛО необходимо принять закон об ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, - правозащитница Матвийчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказала на Львовском форуме по безопасности правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Она напомнила, что соответсвующий закон был зарегистрирован еще в поршлом созыве Верховнйо Рады.

"Законопроект говорит о том, что на Донбассе и в Крыму не совершаются ординарные убийства, изнасилования, похищения людей. Я лично общалась с сотней людей, которых насиловали, которых били, которых забивали в деревянные ящики, связывали конечности и вынимали глаз ложкой. Это было массово и широко. Принимая во внимание такой характер, это не ординарные международные преступления. Законопроект разрешает так их трактовать. Он вводит ответственность за преступления против человечности, которых нет в нашем Уголовном Кодексе, и усовершенствует трактовку военных преступлений в отношении международного права. Это дает возможность органам следствия и суда их применять. За все годы войны мы отследили только одно решение суда по военным преступлениям", - отметила она.

По словам правозащитницы, принятие нормы о трактовке неординардых преступлений - "это не просто называние вещей своими именами, это еще и установка рамок на будущее":

"Мы не знаем, как закончится эта война, но как бы он ни закончилась, будет определенный мирный процесс и встанет вопрос амнистии. Это важные составляющие политики национального примирения. Но международное право гласит, что амнистия невозможна за военные преступления и преступления против человечности. А если мы не квалифицируем эти действия, не открываем уголовные дела, не собираем доказательства против людей, которые совершают эти преступления, то их амнистируют.

Военные преступления не имеют срока давности. Даже если сейчас нет возможности привлечь виновных к ответственности, есть много исторических примеров: если через десятки лет ситуация изменится и человек доживет, то он будет наказан".

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.