EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  449  75
Все про:амнистия (377) деоккупация (374) Матвийчук Александра (1)

 Для недопущения амнистии террористов ОРДЛО необходимо принять закон об ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, - правозащитница Матвийчук

Для недопущения амнистии террористов ОРДЛО, совершавших военные преступления, необходимо принять закон о введении уголовной ответственности за преступления против человечности и за военные преступления. По международному праву амнистия на эти виды преступлений не распространяется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказала на Львовском форуме по безопасности правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

Она напомнила, что соответсвующий закон был зарегистрирован еще в поршлом созыве Верховнйо Рады.

"Законопроект говорит о том, что на Донбассе и в Крыму не совершаются ординарные убийства, изнасилования, похищения людей. Я лично общалась с сотней людей, которых насиловали, которых били, которых забивали в деревянные ящики, связывали конечности и вынимали глаз ложкой. Это было массово и широко. Принимая во внимание такой характер, это не ординарные международные преступления. Законопроект разрешает так их трактовать. Он вводит ответственность за преступления против человечности, которых нет в нашем Уголовном Кодексе, и усовершенствует трактовку военных преступлений в отношении международного права. Это дает возможность органам следствия и суда их применять. За все годы войны мы отследили только одно решение суда по военным преступлениям", - отметила она.

По словам правозащитницы, принятие нормы о трактовке неординардых преступлений - "это не просто называние вещей своими именами, это еще и установка рамок на будущее":

"Мы не знаем, как закончится эта война, но как бы он ни закончилась, будет определенный мирный процесс и встанет вопрос амнистии. Это важные составляющие политики национального примирения. Но международное право гласит, что амнистия невозможна за военные преступления и преступления против человечности. А если мы не квалифицируем эти действия, не открываем уголовные дела, не собираем доказательства против людей, которые совершают эти преступления, то их амнистируют.

Военные преступления не имеют срока давности. Даже если сейчас нет возможности привлечь виновных к ответственности, есть много исторических примеров: если через десятки лет ситуация изменится и человек доживет, то он будет наказан".

Читайте также: Марионетки Кремля советуют Зеленскому не мечтать о возвращении Крыма, а думать о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию

Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3157464
 
   
 Топ комментарии
 
Згадаймо того потужного сивочолого генія світової дипломатії, котрий щиросердно зізнався у власноручному написанні тексту мінських домовленостей, де вперше було закріплено амністію терористам ордло..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а что террористов можно амнистировать? и без этого закона?
 показать весь комментарий
 
 
Можно. Если их такими объявить.И это подтвердит мир.
 показать весь комментарий
 
 
ну террористов не амнистируют. Так во всяком случае пишут мировые издания и амнистии им не делают, прочтите хотя бы от Лукашенко. Хотя о чем договорился Зе, не знает никто и приписывать к этому Порошенко не стоит. Не те времена и не те условия.
 показать весь комментарий
 
 
А разве ордло террористические организации ? Кто их такими объявлял ? Парашенко ? Шот не припомню.
 показать весь комментарий
 
 
да нет, они повстанцы по Зе и Бени. Так почему эти фейковые страны не признаны миром?
 показать весь комментарий
 
 
Одно дело не признанные. И другое,террористы. Разные вещи,мадам-с.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько не пытался порох признать их террористами - ВРУ голосов так и не смог набрать.
А без признания их терористами Украиной - их никто такими не признает.
 показать весь комментарий
 
запросто , вот например те за кого ты топишь тут на форуме -- смотри что сотворили ...."Во исполнение пункта 6-го Минского протокола от 5 сентября 2014 года Верховная Рада проголосовала внесенный президентом Украины соответствующий закон о недопущении преследования и наказания.......
 показать весь комментарий
 
 
Там много чего можно придумать. Этот путь тоже неплохой. - Главное не спугнуть и завуалировать. В расии мало профессионалов. Их можно обдурить.
 показать весь комментарий
 
Уверен, что люди, не способные изменить жене так, чтобы об этом не узнал весь мир, точно сумеют обдурить РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук украинцам интернет подарил, чтобы ты тут глупые вопросы задавал?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Згадаймо того потужного сивочолого генія світової дипломатії, котрий щиросердно зізнався у власноручному написанні тексту мінських домовленостей, де вперше було закріплено амністію терористам ордло..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Написано ось так, мабуть сивочолий геній світової дипломатії - не вважав тоді терористів терористами:
5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
 показать весь комментарий
 
 
и какое продолжение этого пункта или вы как всегда выбрали вам по душе
 показать весь комментарий
 
 
Наскільки я пам"ятаю, там було сказано про тих, хто не вчиняв тяжких злочинів.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо підписано - найди в Гуглі й виклади сюди. Інтерпритації петі та його прихильників - не цікавлять..
 показать весь комментарий
 
 
начни с того что найди там подпись Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
т.е Кучма занимался самоуправством и подписал минские просто от своего имени?
 показать весь комментарий
 
тут приведена цитата из минских, к чему твои домыслы и интерпретации?
 показать весь комментарий
 
начнем с того что текст минских соглашений был на русском а "цитата" на украинском
теперь немного из юридического
1. "амнистия" применяется только к лицам которые уже получили приговор суда и распространяется на строго определенный круг преступлений. "Амнистия" не означает автоматическую отмену судимости.

2. "помилование" применяется только к лицам которым оглашается приговор в качестве замены меры пресечения.
 показать весь комментарий
 
на самом то деле, как оказалось Для недопущения амнистии террористов ОРДЛО необходимо принять закон об ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, - правозащитница Матвийчук - Цензор.НЕТ 2330 Леонид Днепр привел не совсем цитату, был не прав
5. Принятие и введение в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте.
 показать весь комментарий
 
Леонид Днепр. Эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности Постановления НКРЭКУ №289, более известного как «формула Роттердам+»

Для недопущения амнистии террористов ОРДЛО необходимо принять закон об ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, - правозащитница Матвийчук - Цензор.НЕТ 3744

 показать весь комментарий
 
Тема про Родердам? Не займайся флудом - коментуй новину по суті..
 показать весь комментарий
 
Леонид Днепр. Суть у тому, що нефіг кремлєботам "мочить" Порошенка.
 показать весь комментарий
 
***** - суть в тому, що петю замочили саме українські громадяни за злісне невиконання петьою петіної передвиборчої програми "Жити по-новому!", за брехно та жадібність..
 показать весь комментарий
 
текст предоставите? и почему тогда ваш умник действует по его подобию. Кстати, а почему Зе упустил это, если оно было предложено при той власти?
 показать весь комментарий
 
ты конченый. врать не надоело зебуин?
 показать весь комментарий
 
 
отвечу, не пережевывай
жаль цензор не пропускает как я вас тварей на самом деле называю
 показать весь комментарий
 
 
За "тварей" тоже ответишь.
Вокруг тебя люди, запомни это хорошенько.
 показать весь комментарий
 
Для недопущения амнистии терористов нужно просто не позволять амнистию терористов.
 показать весь комментарий
 
 
А разве боевики ОРДЛО признаны террористами? Когда и кем?
 показать весь комментарий
 
Какая умная! Какая образованная! А бывают военные преступления без войны? Или хотя бы военного положения?
 показать весь комментарий
 
Её предложение может ударить не только по преступникам из ОРДЛО, но и по преступникам из "Азова", Правого сектора и т.п. Хотя, может она к этому и стремится?
 показать весь комментарий
 
по мифическим преступникам из АЗОВа и ПС.
 показать весь комментарий
 
только по некоторым данным, тысячи добровольцев уже давно томятся в украинских тюрьмах
 показать весь комментарий
 
Томятся или срок мотают за преступления? Томятся обычно невиновные. Если уж добровольца посадили, то значит руки у него по локоть в крови.
 показать весь комментарий
 
сейчас зрадоботы тебе расскажут, что это все происки порошенко, который хотел уничтожить добровольческое движение Для недопущения амнистии террористов ОРДЛО необходимо принять закон об ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, - правозащитница Матвийчук - Цензор.НЕТ 7096 и даже торнадо упрятали из за того, что вскрыли контрабанду, а не за преступления
 показать весь комментарий
 
В Азове и ПС служат ангелы? Их там нет вообще. Там достаточно отморозков, подобных торнадовцам.
 показать весь комментарий
 
Что можно, преступления совершать? Или преступление, совершённое с возгласом - Слава Украине, становится сразу подвигом?
 показать весь комментарий
 
ну типо того, как говорится--цель оправдывает средства
 показать весь комментарий
 
тут у нас вся жизнь--сплошной прикол...
 показать весь комментарий
 
Зеленский с Сивохой иного мнения по этому поводу. Сепаратисты и террористы это заблудшие души - обманутые хунтой Порошенко.
Понять и простить.
Жаль Гиви с Моторолой и Захарченко не дожили до этих дней. Их бы с радостью приняли в партию Слуга Нарда...
 показать весь комментарий
 
 
А у нас, что есть законы по которым можно террористов амнистировать?
 показать весь комментарий
 
Була б правильна Рада. А закони можна будь які наприймати. Все за ради примирення...
 показать весь комментарий
 
А они не терористы,а "повстанцы,которые не стреляли" по мнению ЗеКвартала,которое они втюхивают украинцам,а
расеяне.,с укрпаспортами - верят.
 показать весь комментарий
 
 
Насчет рАсЄян с украинськими паспортами ви праві. Дуже багато навіть деквлька мільйонів їх осіло за період совка. Всі кацапи в більшості оХВИцери під пенсію переводились служити на територію УРСР, отримували житло та плодилися, а свиноматки в них дуже плодовиті. Потім виростали та виховувались у цій же кацапсячій сім'ї, та давали потомство. От і маємо те що маємо...
 показать весь комментарий
 
Он як клунки з жратвою пруть від хунти... Для недопущения амнистии террористов ОРДЛО необходимо принять закон об ответственности за преступления против человечности и за военные преступления, - правозащитница Матвийчук - Цензор.НЕТ 548
 показать весь комментарий
 
 
Девчонка правильно говорит. Одно дело - амнистировать тех кто честно сражался против тебя на поле боя, совсем другое - те кто пытал и насиловал. Это нужно заранее юридически разделить.
 показать весь комментарий
 
 
Честно хочет развалить твою страну и честно желает тебе смерти,какие хорошие ребята.
 показать весь комментарий
 
 
Именно так. А вы кого предлагаете амнистировать, тех кто не виновен?
 показать весь комментарий
 
 
Виноваты. Амнистируют тех кто виноват, невиновных не амнистируют.
 показать весь комментарий
 
Так с хера ли врагов амнистировать? Ты,тупое животное, ты хочешь чтобы они не понесли наказания?!
 показать весь комментарий
 
 
А с хера ли вообще амнистируют преступников?
 показать весь комментарий
 
Т.Е.можно вот так взять оружие и идти против Украины и тебе за это ничего не будет?Зеленая тварь,ты не ******?
 показать весь комментарий
 
Так нельзя, но если мы хотим закончить давно проигранную войну, на это придётся пойти.
 показать весь комментарий
 
Тогда придётся сажать преступников, совершавших преступления и с украинской стороны. Таковых тоже найдётся достаточно.
 показать весь комментарий
 
И кто эти законы будет прнимать?
ЗеКвартал,для которого самое страшное - закрытие росрынка для его говнопродукции?
 показать весь комментарий
 
 
А работать это будет так - АЗОВ объявят причастным к военным преступлениям, а ватные живодеры будут жертвами. Ну нафиг, без фашистской власти такие опасные законы нельзя принимать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх