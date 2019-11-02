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 Политика Украины
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 Россия не имеет права заставлять жителей оккупированного Крыма служить в ее армии, - Human Right Watch

Российская Федерация не имеет права призывать жителей оккупированного ею Крыма проходить службу в своей армии. Эти действия "грубо нарушают международное право".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. 

"Удваивая это нарушение, российские власти также выдвигают уголовные обвинения против людей, которые отказываются служить в их вооруженных силах", – сказал Хью Уильямсон.

Также организация Human Rights Watch опубликовала отчет, где собраны факты преследования крымчан за отказ от службы в российской армии, а также о количестве призывников с начала аннексии полуострова.

"В соответствии с IV Женевской конвенцией государство-оккупант не может принуждать жителей оккупированной территории служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Она также прямо запрещает любое "давление или пропаганду, направленную на обеспечение добровольного призыва". Эти запреты являются абсолютными, и их нарушение является серьезным нарушением конвенций", – говорится в отчете правозащитников.

Прокуратура АРК, базирующаяся в Киеве, сообщила Human Rights Watch, что регулярно собирает данные о принудительном призыве в российскую армию.

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Российский военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов утверждает, что после российской аннексии Крыма на службу в российскую армию призвали более 16 тысяч крымчан. В этом году российские военные планируют призвать около 2,6 тыс. человек.

Ранее член Крымской правозащитной группы Александр Седов сообщил, что с 2014 года в российскую армию призвали 18,9 тыс. крымчан. По данным правозащитника, суды в Крыму по состоянию на 30 сентября вынесли 72 приговора за уклонение от службы в российской армии.

Киев требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

США выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.

Источник: https://censor.net.ua/n3157462
 
 
 Топ комментарии
 
Так-то оно так, но если оккупированные гражданство оккупанта приняли, то тут Женевская конвенция бессильна.
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так накажите их, а не только факто собирательством занимайтесь. Одни конвои шлют, боясь обидеть, другие заботами о правах делятся, а вывод и результат какой-нулевой.
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Валя, напоминаю, наказывают правительства стран и ООН. Эта организация наказать рашку не может при всем желании. Донести информацию , это да.
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так они донесли информацию и внесли предложение по искоренению этого феномена? Если есть международное право и есть организация предоставляющая факты, то должны быть и наказания тем более стране ООН.
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Так-то оно так, но если оккупированные гражданство оккупанта приняли, то тут Женевская конвенция бессильна.
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"Российская Федерация не имеет права призывать жителей оккупированного ею Крыма проходить службу в своей армии. Эти действия "грубо нарушают международное право"
Как трогательно!
Ещё немного - они и оккупацию признают незаконной!
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Немножко в тему про международных барцов:
"мы писали очень много раз в международные организации - в Красный Крест, "Врачи без границ", Amnesty International. Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать а их территории.Источник: https://censor.net.ua/n3157459
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Почему жители Крыма не выступаю против службы в рядах оккупационных сил ? Почему оккупанты доверяют оружие оккупированным ?
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Да ну? Напишите в Спортлото, там вам помогут.
Совок же призывал на оккупированных территориях и миллионами пускал на фарш - призовите тоже Рашку к чему то из-за этого
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"Американские военные эксперты не исключают, что аннексированный Крым может стать объектом для военной атаки со стороны США. Пентагон способен ударить по российским войскам в ответ на агрессию россиян против государств-членов НАТО. После захвата украинского полуострова, на Западе осознали, что от российского руководства можно ожидать чего угодно. Вплоть до нападения на государства Прибалтики." - а що до призову, то призов українців у так звану радянську, а по суті російську армію був незаконним.
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пускай идут, половина подохнет, остальная половина будет не выездными т.к. крымские паспорта просто фантики, по этим паспортам даже на Рассее не получить ни кредит, ни оформить ипотеку, даже жилье за пределами острова на себя не смогут оформить. И все их дети тоже будут не выездными с теми самыми документами-фантиками, так и будут жить в своем гетто пока не подохнут, они сами сделали свой выбор, пока вся Украина боролась на Майдане эти утвари приезжали на антимайдан и кричали как бедных мальчиков-беркутовцев в трусиках все обижают, вообще пох.
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Ха, так там подавляющее большинство желает жить а рф. Нехай служат теперь.
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в лугандонию их для конвертации в консерву 200 пуйлу на прокорм !
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Неправильно. Для этого нужна юридическая мотивация, читай иск. Пока идёт судебное разбирательство, граждане, проживающие на юридически оспариваемых территориях не могут проходить службу в какой либо армии сторон. Основание для иска - не правомочность референдума. Умышленность действий группы лиц, внешнее вмешательство( и есть признание должностных лиц!) и т.д.
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А у кого искать "Правомочность референдума",...Кто конечная инстанция?Господь бог?
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Россия имеет право делать с Крымом все что захочет.Ибо это ее территория.Кто то против?Их так мало))))И эта реплика правозащитной организации только улыбает Весь Мир)
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