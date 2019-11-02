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 СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен", - сказано в сообщении.

СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне 01
Фото: сайт СБУ

По результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Мероприятия по разоблачению происходили совместно со следователями территориального управления ГБР расположенного в Николаеве. 

Как сообщалось, 31 октября СБУ и ГБР провели обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений.

Источник: https://censor.net.ua/n3157461
 
   
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клятый зеленский,верните петю при нем такого беспредела не было
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а при чем ваши стоны по сравнению. Сейчас только Нефедов и его команда отвечают за все на сегодня. Вчера это было вчера
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