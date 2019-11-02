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 Политика Украины
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 Тесное сотрудничество Украины с Грузией и Румынией поможет сдержать РФ "от принятия ужасного решения", - генерал Ходжес

В Соединенных Штатах уверены, что в будущем Украину ждет членство в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в эксклюзивном комментарии "Укринформу" в кулуарах Львовского форума по безопасности выразил генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес.

"Что касается членства в НАТО, то мы хотим, чтобы это произошло, я не знаю когда, но со временем это будет. Поэтому важной составляющей безопасности являются прочные двусторонние отношения между Украиной и США, Румынией, Турцией, Грузией", - сказал Ходжес.

Он призвал Украину "всегда делать все возможное для самозащиты".

"Украине важно тесно сотрудничать с двумя соседями: Грузией и Румынией - над улучшением сбора разведывательных данных, раннего предупреждения, сотрудничества военно-морских сил. Подобное поможет сдержать Россию от принятия ужасного решения", - отметил генерал-лейтенант, комментируя слова экс-главы МИД Павла Климкина о возможном нападении на Украину с юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Честные и агрессивные СМИ должны призывать государственные институты к ответственности, - Ходжес о противостоянии российской пропаганде

Как сообщалось, экс-министр иностранных дел Украины Климкин 31 октября, заявил, что "абсолютно уверен" в военном ударе России по югу Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, однако, опроверг эту информацию. "Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные. Если он может донести их до нашей разведки, мы будем очень благодарны. Мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны: как в России, так и на временно оккупированных территориях. Сейчас у нас такой информации нет", - заверил министр. Он отметил, что ВСУ готовы к любым сценариям.

Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3157460
 
 
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Третий день одно и тоже высказывание генерала в разных ракурсах перепечатывают
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Генерал Ходжес як реальний військовий розуміє ситуацію, що НАТО перетворилось на збіговисько сцикливих європлідерів та зрадників, які не застосують зброю проти реального ворога і тому радить Україні створювати свій військовий блок з сусідами проти путіна! Саме так і потрібно діяти! Ходжес не дурень!
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Ходжес это голова. Могучих союзников порекомендовал.
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Грузию вы уже кинули через х... судя по вашей внешней политики вы в любую секунду кинете любого! По моему НАТО это большой вопрос в его способности, и гарантии выполнения своих обязательств...
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читая между строк этот "женераль" говорит о том что нет никого из тех сильных кто впишется за Украину.кстати для ***** это вроде отмашки ...противно и гадко .
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Есть ! Есть у орды и желание и план ....Пока выжидают. Как говориться: - И хочеться и колется! И прав генерал,надо готовиться. А черноморские соседи могут кое в чем подсобить!
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