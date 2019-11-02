 Тесное сотрудничество Украины с Грузией и Румынией поможет сдержать РФ "от принятия ужасного решения", - генерал Ходжес

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в эксклюзивном комментарии "Укринформу" в кулуарах Львовского форума по безопасности выразил генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес.

"Что касается членства в НАТО, то мы хотим, чтобы это произошло, я не знаю когда, но со временем это будет. Поэтому важной составляющей безопасности являются прочные двусторонние отношения между Украиной и США, Румынией, Турцией, Грузией", - сказал Ходжес.

Он призвал Украину "всегда делать все возможное для самозащиты".

"Украине важно тесно сотрудничать с двумя соседями: Грузией и Румынией - над улучшением сбора разведывательных данных, раннего предупреждения, сотрудничества военно-морских сил. Подобное поможет сдержать Россию от принятия ужасного решения", - отметил генерал-лейтенант, комментируя слова экс-главы МИД Павла Климкина о возможном нападении на Украину с юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Честные и агрессивные СМИ должны призывать государственные институты к ответственности, - Ходжес о противостоянии российской пропаганде

Как сообщалось, экс-министр иностранных дел Украины Климкин 31 октября, заявил, что "абсолютно уверен" в военном ударе России по югу Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, однако, опроверг эту информацию. "Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные. Если он может донести их до нашей разведки, мы будем очень благодарны. Мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны: как в России, так и на временно оккупированных территориях. Сейчас у нас такой информации нет", - заверил министр. Он отметил, что ВСУ готовы к любым сценариям.

Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.