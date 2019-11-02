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 Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать украинских пленных в российских тюрьмах, - Супрун

Международные гуманитарные организации отказывались посещать украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ в тюрьмах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказала на Львовском форуме по безопасности бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун..

"Когда я была исполняющим обязанности министра, то мы писали очень много раз в международные организации – в Красный Крест, "Врачи без границ", Amnesty International. Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать а их территории. Это очень негативное явление. Я бы хотела, чтобы наши иностранные гости понимали, что Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать наших пленных. Когда в своих государствах будете решать, давать ли им деньги, подумайте об этом", - отметила она.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3157459
 
   
 Топ комментарии
 
ничего что она работала именно при педре?
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Ну так а как же за Петю весь мир.У порохни он же весь запад раком поставил,а тут из его команды такая знала,оказывается западу похер на то что Украина есть им лишь бы кацапов не обидеть.Запад это продажные ш..хи и Супрун это подтверждает.
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видно опять, Зеленский "виноват"...
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ничего что она работала именно при *****?
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и что если при Пэдро просто отказыали..... то при Зебиках будут выдавать свидетельства о смерти наших пленных после казней... вот такие они международные конторы... Парашу они не хотят сердить а Украину можно ноги вытерать а все собрать монатки и на уй с Украины...
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видно опять, Зеленский "виноват"...
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Ну так а как же за Петю весь мир.У порохни он же весь запад раком поставил,а тут из его команды такая знала,оказывается западу похер на то что Украина есть им лишь бы кацапов не обидеть.Запад это продажные ш..хи и Супрун это подтверждает.
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Спасибо за правду... пусть даже с запозданием
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Канєшно .Простіше ж фури з харчами для терористів на Донбас відправляти.
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А чому про такий ганебний вчинок мовчить, завжди така говірка, екзальтована підстаркувата панянка з Криму дєнісова?
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только сейчас такая констатация давно известного факта. Хотя вывод правильный-прекратить дотировать сомнительные на сегодня организации. Сколько раз они своими конвоями НЕ обидели рашку?!
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Amnesty International на весь мир объявила о тайных тюрьмах СБУ. UKRAINE: AUTHORITIES MUST COMMIT TO A THOROUGH INVESTIGATION AFTER 13 PEOPLE RELEASED FROM SECRET DETENTION что навредило имиджу Украины. Так что пленных украинцев может вообще арестованными преступниками считают. Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать украинских пленных в российских тюрьмах, - Супрун - Цензор.НЕТ 5061
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А чому раньше мовчала?
Пеця бы всё порешал бы быстренько.
Або только щас придумала?
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Она озвучила на самом деле то,что давно известно,запад Украину отдал на растерзание орде лишь бы у них все было хорошо.
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Зато гуманитарку, стройматериалы и медикаменты регулярно террористам на дамбас поставляют.
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КК аообще колоннами туда фуры заводит.аидел этих педеров возле Приморска.
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в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территории. Работать или зарабатывать?

Ну вы поняли. Сильный всегда прав даже когда не прав. А слабый всегда неправ даже когда прав. Кто лежит того и пинают. Почему Украина как шлюха постоянно ноги раздвигает и по первому требованию кацапов или европы сразу бежит выполнять и подлизывать?
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Красный Крест, "Врачи без границ", Amnesty International-проститутки.
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истинная стоимость "европейских ценностей"
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ждёт следующих выборов а вдруг опять из медсестры в министры.
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