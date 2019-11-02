 США призвали РФ и поддерживаемые ею силы немедленно освободить украинских журналистов, задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы вместе с украинским народом призываем к справедливости по отношению к семьям Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правду", - сказано в сообщении.

Также в посольстве США призвали "Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму".

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

В апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.