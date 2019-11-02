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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гонгадзе (740) журналистика (2500) посольство (554) США (15699) Шеремет (290)

 США призвали РФ и поддерживаемые ею силы немедленно освободить украинских журналистов, задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму

Посольство США в Украине призывает Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы вместе с украинским народом призываем к справедливости по отношению к семьям Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правду", - сказано в сообщении.

Также в посольстве США призвали "Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Шеремета - образцовое преступление, но в его расследовании однозначно будет результат, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

В апреле 2000 года журналист Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда". А уже через полгода, в сентябре, он исчез. 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники узнали журналиста. Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердили, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали исчезнувшему журналисту. Но мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

США призвали РФ и поддерживаемые ею силы немедленно освободить украинских журналистов, задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157457
 
 
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Сложилась железобетонное мнение, что США способны только трепаться языком, не более... то с кореей трепались, то с китаем, то с рф все 6 лет трепятся, то турция а адекватно реагировать нихрена не могут, только треп о величии и способной армии, а как до дела так только ноты протеста, озабоченность и всякого рода трепотня .... Одним словом *********.. не более
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Кто тянет , того и поганяют. А США никому ничего не должна, она себя защитить способна-ей достаточно
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ну тогда и трепаться не стоит)))) и обманывать союзников... как то не комильфо для серьезных людей!
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и кстати не только США, а по ходу и ЕС в том же русле ТРЕПАЧИ балаболы! не более
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В переходе сидел бомж , просил милостыню. Каждое утро один мол. человек проходил и давал ему по 10 грн., год там, два. Но в одно утро он подошел и сказал :
-Извините, мне понизили оклад, жена беременная, да еще и теща заболела, я могу дать только по 5 грн в день. БОмж отвечает:
-Вы тоже извините, то ваши проблемы, но почему я должен содержать кормить вашу семью ?
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Посольство США в Украине плевать хотело на рыжего, в ***** влюбленного идиота.
и именно за ето я уважаю ету страну.
любая шмаркля или там сцарь тут не прокатит...
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Может, для начала, пускай США расследуют убийства Гонгадзе и Шеремета, раз уж все заглохло и надолго?
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когда их журналиста саудиты на части порубили, что-то они не особо возмутилсь
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Вот это и есть: "пук в лужу". Посольство США в Украине, каким боком к Раше?
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