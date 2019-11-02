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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2500) Портнов (469) Сюмар (319) Ткач Михаил (8)

 "Как тут с основаниями для уголовного дела?" - Сюмар об угрозах Портнова журналистам "Радио Свобода"

В современной истории Украины угрозы именно журналистам и активистам имеют плохую практику реализовываться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар написала на странице в Facebook, комментируя недавнее сообщение заместителя главы АП беглого Януковича Андрея Портнова.

Как тут с основаниями для уголовного дела? - Сюмар об угрозах Портнова журналистам Радио Свобода 01

"Интересные времена. Против Софии Федыны возбуждают уголовное дело за фразу "он же не бессмертен" и "может прилететь".

А в это же время Портнов угрожает всем журналистам "Радио Свобода", как публикацией всех данных, так и "ведром на голове" ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редакция "Схем" расценивает публикацию Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление, но не планирует прекращать расследование, - Седлецкая

И как тут с основаниями для уголовного дела?

Для всех, кто плохо знает современную историю Украины, только напомню - угрозы именно журналистам и активистам имеют плохую практику реализовываться на практике ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании

Источник: https://censor.net.ua/n3157456
 
   
 Топ комментарии
 
Зебобіки ану всі на захист портнова вашого!
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У нового редактора явний умодефіцит. Бутусов, зверни увагу.
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а Портнов таки идиот в кубе как впрочем все зендебилы.. начиная с Кловану...
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а Портнов таки идиот в кубе как впрочем все зендебилы.. начиная с Кловану...
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Духовний лідер і світило нації. Ясно, не перший, а другий, відразу після Зеленського. Друга голова України, нічим нєомрачонная.
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Зебобіки ану всі на захист портнова вашого!
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Портнов по охраной самого поезЕдента...
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а вы правы. Вчера, бегая , просмотрела один опус 2017 года от 95 квартала, так вот эпизод в Золотом точная копия слов со сказок Украины, только царь на президента поменян. Слуги прямо от туда как на побор и с точной характеристикой от Корбана, а самое главное, что на замену пришел тупой и с отклонениями Иванушка. Так что государство сейчас постановочное, не зря все места занимают творители кино.
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может я екстремист но:почему етот человек на свободе. Хотя у кого я спрашиваю? Владимира Ссаныча пианиста, 42 -й годик нелоха?
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Дык, на говно-помойках, типо зиГ, 112-ый анал и ньюсвОнь порнова представляют и в плашках подписывают, как ПРАВОЗАЩИТНИКА. Грех такими кадрами разбрасываться. "Как тут с основаниями для уголовного дела?" - Сюмар об угрозах Портнова журналистам "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 2526
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А шо у тебя есть на него, кроме больного воображения порохоботиков?
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Зеб, отметил столб для зебов, подняв ногу, словом "порохоботики", и что дальше скажешь, кроме "больного воображения" в защиту Портнова?
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Госизмена... Как там с Крымом? Кто для рашки готовил документы???
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Шестерка януковоща такая борзая, словно ее сам беня благословил... Храбрая потняшка, епт.
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Заведут дело и осудят за угрозу надеть ведро на голову, а как иначе?
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Все вірно він зробив.
Якщо вони мають на це право, нічого ґвалт підіймати.
Не можете працювати, відповідайте.
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Тут рыгокепка точно ничего не увидит, портянка ведь свой пацан
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Почему это правдолюбца не рвала свои жилы когда при Пете журналистов пинали?.Ответ один,заказная петина говорила и вещает и вспоминает,когда шеф ей приказал.
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Даже если кому-то надеть ведро на голову, то за это будет максимум админштраф. В сравнении с угрозами убийством президенту Украины, которые записали и выложили в сеть две сельских порохоботки - это ничто. Хотя соглашусь, что порохоботкам тоже не место на скамье подсудимых. Скорее всего после проведения экспертиз их должны направить в специализированное медицинское учреждение.
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ти чіїх будешь холоп? Бо щось я тебе не зрозумів. А ти мабуть мене.
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Тебе же твои кормильцы уже сказали почему. "Як тут із підставами для кримінальної справи?" - Сюмар про погрози Портнова журналістам "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6436 Зачем теперь эти риторические вопросы, или до педротов долго доходит? "Як тут із підставами для кримінальної справи?" - Сюмар про погрози Портнова журналістам "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6436
"Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".

"Як тут із підставами для кримінальної справи?" - Сюмар про погрози Портнова журналістам "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8710

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Если Портнов будет на свободе, а Федына в тюрьме - значит у нас в стране политический террор в пользу РФ.
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Если за мной кто будет следить, то и по ведру(с головой) палкой получит.
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Тебе, дебилу, без ведра палкой по голове настучали.
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