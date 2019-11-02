 "Как тут с основаниями для уголовного дела?" - Сюмар об угрозах Портнова журналистам "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар написала на странице в Facebook, комментируя недавнее сообщение заместителя главы АП беглого Януковича Андрея Портнова.

"Интересные времена. Против Софии Федыны возбуждают уголовное дело за фразу "он же не бессмертен" и "может прилететь".

А в это же время Портнов угрожает всем журналистам "Радио Свобода", как публикацией всех данных, так и "ведром на голове" ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редакция "Схем" расценивает публикацию Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление, но не планирует прекращать расследование, - Седлецкая

И как тут с основаниями для уголовного дела?

Для всех, кто плохо знает современную историю Украины, только напомню - угрозы именно журналистам и активистам имеют плохую практику реализовываться на практике ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании