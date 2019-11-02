 "Как тут с основаниями для уголовного дела?" - Сюмар об угрозах Портнова журналистам "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар написала на странице в Facebook, комментируя недавнее сообщение заместителя главы АП беглого Януковича Андрея Портнова.
"Интересные времена. Против Софии Федыны возбуждают уголовное дело за фразу "он же не бессмертен" и "может прилететь".
А в это же время Портнов угрожает всем журналистам "Радио Свобода", как публикацией всех данных, так и "ведром на голове" ...
И как тут с основаниями для уголовного дела?
Для всех, кто плохо знает современную историю Украины, только напомню - угрозы именно журналистам и активистам имеют плохую практику реализовываться на практике ..."
Якщо вони мають на це право, нічого ґвалт підіймати.
Не можете працювати, відповідайте.
"Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".