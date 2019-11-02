 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, ночью противник огневой активности не проявлял. Однако после 9 утра в районах н.п. Талаковка и Водяное были зафиксированы непродолжительные вражеские обстрелы из автоматических гранатометов.
Также сообщается, что около 10 утра оккупанты со стороны населенного пункта Белая Каменка выпустили 3 мины 120-мм калибра по позициям украинских войск, оборудованных неподалеку от Новогригорьевки.
"По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Ни атвичают на обстрелы зрадонька кругом тотальная"
В ночь на 2 ноября на танкере "Залив Америка" в порту Находки произошел взрыв, в результате которого три человека погибли. Всего на борту было девять человек, сообщает ТАСС.
По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь. В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.
Нефтеналивной танкер "Залив Америка", по данным сайта "Водный транспорт", спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт - 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".