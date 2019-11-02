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 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ночью противник огневой активности не проявлял. Однако после 9 утра в районах н.п. Талаковка и Водяное были зафиксированы непродолжительные вражеские обстрелы из автоматических гранатометов.

Также сообщается, что около 10 утра оккупанты со стороны населенного пункта Белая Каменка выпустили 3 мины 120-мм калибра по позициям украинских войск, оборудованных неподалеку от Новогригорьевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 13 раз обстрел позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС

"По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3157454
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
потерь нет, а ответ адекватный был? И когда наконец начнете отвечать.
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Потери российских оккупационных войск на Донбассе в октябре текущего года составили 96 человек, 33 из которых были убиты.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Ни атвичают на обстрелы зрадонька кругом тотальная"
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При президенте малоросе Зеленском никогда !!!
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В порту Находки взорвался танкер "Залив Америка"; трое погибших

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1425

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1425
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1425



В ночь на 2 ноября на танкере "Залив Америка" в порту Находки произошел взрыв, в результате которого три человека погибли. Всего на борту было девять человек, сообщает ТАСС.
По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь. В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.
Нефтеналивной танкер "Залив Америка", по данным сайта "Водный транспорт", спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт - 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".
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Танкер то мелочь, было время, когда и сам порт Находка бахнул. Конкретно так бахнул.
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чебурнет рулит, козломордые вперед!=))
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2777
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Это тактика теперь такая, где стреляют, там срочно отводить войска,так до Киева кацапам всего 2 ящика 82, и три цинка 7,62 на 54 по идее хватит, ГЕНИАЛЬНО, вот шо значит свой человек на посту президента Украины.
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развести все к буям немедленно и шлангом прикинуться.....
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Хто в темі куди Моніка Зелінскі після Тернопіля зникла? А то чутки ходять , що в лікарні імені Павлова нова шавка з'явилася і на всі запитання лише відповідає , що їй вже 42 і вона не лох 😕
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