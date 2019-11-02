 Редакция "Схем" расценивает публикацию Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление, но не планирует прекращать расследование, - Седлецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нв странице в Facebook написала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Приводим ее пост полностью.
"После возвращения Андрея Портнова в Украину с мая текущего года журналист программы "Схемы" Mykhailo Tkach исследует влияние и связи бывшего чиновника с новой украинской властью.
31 октября Андрей Портнов в своем Телеграмм-канале обратился к Михаилу Ткачу и программе "Схемы", опубликовав персональные данные водителя нашей съемочной группы - полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
Впоследствии сообщение Портнова с подробными персональными данными, защищенными законом, распространил в своем телеграмм-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
Как видно из самого поста, Андрей Портнов, публикуя персональные данные лица, осознавал что это участник съемочной группы программы "Схемы", а также то, что журналист программы Михаил Ткач готовит о нем журналистское расследование.
Андрей Портнов и ранее публично признавал в своем телеграмм-канале, что знает и понимает, что именно журналист Михаил Ткач готовит о нем материал. Для съемок которого Михаил в течение последних месяцев использует одни и те же автомобили редакции.
Поэтому редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем".
Редакция считает исследование связей и влияния Андрея Портнова общественно важной информации, а личность Андрея Портнова публичной.
Поэтому мы не планируем прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления в любой другой способ".
А шо, при барыге мертвечук был за решеткой??? Портнов вернулся в Украину когда Югик ещё был генпгокугогом, Почему Портнов не был арестован в аэропорту?
Вони - приватні слідчі, тому - ми можемо викладати їх фото, номери машин та іншу інформацію де завгодно.
Ще один момент.Ян Куцяк зі Словаччини нікого не переслідував,не шпигував,не знімав реаліті-шоу.Основа його розслідувань-відкриті дані інтернету.та держреєстру.Це не завадило йому знайти зв'язок між грошима ЄС, урядом Словаччини та Ндранґетою,за що й отримав кулю.
Є різниця між бігус- шоу і справжнім розслідуванням.
Говорящая жопа козломойского, которая занималась псевдо-расследованиями на Г+Г, "шейрит" всякий шлак от портнова, про неугодных расследоваталей. Играет вторую скрипку, так сказать или флейту... кожаную (не путать с тРубой)
Між організаторами заворушень та їх жертвами прірва!