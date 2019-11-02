 Редакция "Схем" расценивает публикацию Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление, но не планирует прекращать расследование, - Седлецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нв странице в Facebook написала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Приводим ее пост полностью.

"После возвращения Андрея Портнова в Украину с мая текущего года журналист программы "Схемы" Mykhailo Tkach исследует влияние и связи бывшего чиновника с новой украинской властью.

31 октября Андрей Портнов в своем Телеграмм-канале обратился к Михаилу Ткачу и программе "Схемы", опубликовав персональные данные водителя нашей съемочной группы - полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

Впоследствии сообщение Портнова с подробными персональными данными, защищенными законом, распространил в своем телеграмм-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Как видно из самого поста, Андрей Портнов, публикуя персональные данные лица, осознавал что это участник съемочной группы программы "Схемы", а также то, что журналист программы Михаил Ткач готовит о нем журналистское расследование.

Андрей Портнов и ранее публично признавал в своем телеграмм-канале, что знает и понимает, что именно журналист Михаил Ткач готовит о нем материал. Для съемок которого Михаил в течение последних месяцев использует одни и те же автомобили редакции.

Поэтому редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем".

Редакция считает исследование связей и влияния Андрея Портнова общественно важной информации, а личность Андрея Портнова публичной.

Поэтому мы не планируем прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления в любой другой способ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании