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 Политика Украины
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Все про:Портнов (469) Седлецкая (52) Ткач Михаил (8)

 Редакция "Схем" расценивает публикацию Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление, но не планирует прекращать расследование, - Седлецкая

Редакция программы "Схемы" расценивает публикацию заместителем главы АП беглого президента Януковича Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нв странице в Facebook написала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Приводим ее пост полностью.

"После возвращения Андрея Портнова в Украину с мая текущего года журналист программы "Схемы" Mykhailo Tkach исследует влияние и связи бывшего чиновника с новой украинской властью.

31 октября Андрей Портнов в своем Телеграмм-канале обратился к Михаилу Ткачу и программе "Схемы", опубликовав персональные данные водителя нашей съемочной группы - полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

Впоследствии сообщение Портнова с подробными персональными данными, защищенными законом, распространил в своем телеграмм-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Как видно из самого поста, Андрей Портнов, публикуя персональные данные лица, осознавал что это участник съемочной группы программы "Схемы", а также то, что журналист программы Михаил Ткач готовит о нем журналистское расследование.

Андрей Портнов и ранее публично признавал в своем телеграмм-канале, что знает и понимает, что именно журналист Михаил Ткач готовит о нем материал. Для съемок которого Михаил в течение последних месяцев использует одни и те же автомобили редакции.

Поэтому редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем".

Редакция считает исследование связей и влияния Андрея Портнова общественно важной информации, а личность Андрея Портнова публичной.

Поэтому мы не планируем прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления в любой другой способ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании

Источник: https://censor.net.ua/n3157453
 
   
 Топ комментарии
 
Так какого Портнов свалил тогда при той власти и вернулся при этой? Экс Министр мвд Захарченко тоже быковал угрожал и где он сейчас?Почему на угрозы такие же не реагирует Рябошапка а на Федину открыли дело?Полетит в Ростов вся эта прокацапская банда скоро
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Какого хрена Рябошапка реально не открывает дела на Портнова? Луценко ведь сабботировал вместе с порохом,отмазки на Порошенко не прокатит сейчас уже,и Мертвечук на воле,ваша власть сейчас,так в чём дело?
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Так какого Портнов свалил тогда при той власти и вернулся при этой? Экс Министр мвд Захарченко тоже быковал угрожал и где он сейчас?Почему на угрозы такие же не реагирует Рябошапка а на Федину открыли дело?Полетит в Ростов вся эта прокацапская банда скоро
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Какого хрена Рябошапка реально не открывает дела на Портнова? Луценко ведь сабботировал вместе с порохом,отмазки на Порошенко не прокатит сейчас уже,и Мертвечук на воле,ваша власть сейчас,так в чём дело?
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уже,и Мертвечук на воле

А шо, при барыге мертвечук был за решеткой??? Портнов вернулся в Украину когда Югик ещё был генпгокугогом, Почему Портнов не был арестован в аэропорту?
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Перечитайте второй мой пост выше ещё раз,я же и говорю при порохе и Луценко сабботировал и не арестовали,а должны бы,да, луцык с порохом виноваты,НО СЕЙЧАС ЛУЦЕНКО НЕ ПРИ ВЛАСТИ,ВАШ ПРОКУРОР,ТАК ПРИ ЧЕМ ТУТ ПОРОХ СЕЙЧАС?ПО ПРИВЫЧКЕ?ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ПОРОХ ВИНОВАТ ЧТО МЕРТВЕТЧУК И ПОРТНОВ НЕ АРЕСТОВАН ,ТАК КАКОГО ХРЕНА ТАКЖЕ САМО САБОТИРУЮТ ДЕЙСТВУЯЩАЯ ВЛАСТЬ?ПРИ ЧЕМ ТУТ ПОРОХ И ЛУЦЕНКО СЕЙЧАС,ИЛИ ОНИ ДО СИХ ПОР РУЛЯТ И НЕ ДАЮТ РЯБОШАПКИ?
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А разве Рябошапка не ВАШ прокурор? Если вы гражданин Украины то он и ваш генпрокурор также! Или вы из за поребрика постите? Если вы делите на ваших и наших то ответ на ваш вопрос очевиден- нынешний Генпрокурор такое же чмо как и бывший!
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А почему вы уходите от ответа? А у украинского народа нет ваш или наш он должен расследовать независимо от власти власть Порошенко не расследовала дело Потнова,а должна,это правда,так почему не расследует нынешняя власть,мне пофиг фамилия главное дело,но у вас нет ответа почему нынишний прокурор как и прошлый не расследует и сабботирует также,шыло на мыло поменяли выходит
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А разве номер авто , личная тайна? У меня во дворе стоит моя машина и все видят ее номер. А паспорт да, надо прятать, это личный документ.
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Не пишите глупость. Вы разницу между знанием личного номера автомобиля и его публикацией понимаете? Если нет, обратите внимание, на всех роликах и фото автомобилей, которые размещены в социальных сетях, как правило, ставятся "маски".
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Полным полно фото, где видны номера авто, на стоянках, парковках, дорогах, авариях и тд. Вполне возможно какие либо службы(МЧС и тд) и не имеют права выкладывать номера, а частные лица ,выкладывают, только в путь.Вы поройтесь в сетях и убедитесь в моей правоте.
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Це вони на державу працюють, чи на себе?
Вони - приватні слідчі, тому - ми можемо викладати їх фото, номери машин та іншу інформацію де завгодно.
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Питання в іншому.Хто порушив більше норм закону-Портнов,що всього-лиш опублікував персональні дані,чи Ткач,що цілеспрямовано переслідував громадянина-НЕчиновника ? Портнов міг спокійно викликати ментів (протокол-суд-покарання).
Ще один момент.Ян Куцяк зі Словаччини нікого не переслідував,не шпигував,не знімав реаліті-шоу.Основа його розслідувань-відкриті дані інтернету.та держреєстру.Це не завадило йому знайти зв'язок між грошима ЄС, урядом Словаччини та Ндранґетою,за що й отримав кулю.
Є різниця між бігус- шоу і справжнім розслідуванням.
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Ракоцап изобразил псевдодементность.
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"Впоследствии сообщение Портнова с подробными персональными данными распространил в своем телеграмм-канале Александр Дубинский."

Говорящая жопа козломойского, которая занималась псевдо-расследованиями на Г+Г, "шейрит" всякий шлак от портнова, про неугодных расследоваталей. Играет вторую скрипку, так сказать или флейту... кожаную (не путать с тРубой)
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Сделайте фото портнова через оптику с перекрёстком на лбу возле хаты его, поржем вместе как он заёрзает.
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Розцінюю сморід ,піднятий Седлецькою ,як поганеньку рекламу (пам'ятаю,як ДСО їх било,авто Ахмєтова переслідувало...),а сам випуск виявиться зліпленим з гівна і ломачок.
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"исследует влияние и связи"__________________а, по какому праву?????? вот если кто то займется "исследованием"..."исследователей", как они на это посмотрят???
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ПОРТНОВ людоед...Он убил НЕБЕСНУ СОТНЮ.
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Брехня. Слідство дуже скоро вкаже на тих, хто почав цю бойню.
Між організаторами заворушень та їх жертвами прірва!
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Это тот Портнов, который обеспечил юридически возвращение Фирташу 12 миллиардов кубов газа, конфискованного Юлей?
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Грантоеды начинают ощущать на своей продажной шкуре последствия борьбы против Порошенко. Это хорошо.
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