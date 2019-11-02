 В Украине нет серьезной эпидемии дифтерии, все под контролем, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью ВВС Украина.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке.

В этом году у нас есть 200 флаконов, еще дополнительно 150 или 170 нам передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно", - сказала Скалецкая.

Также она отметила, что сыворотки применяют только для тех, кто заболел.

"Лекарства распределены в регионах и области обмениваются между собой", - сообщила Скалецкая.

По словам главы Минздрава, на Закарпатье только за минувшие выходные 3,5 тысячи человек вакцинировались.

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"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить заболевание. Работа ведется и с губернаторами, и с департаментами здравоохранения, информационные кампании запускаются. Количества вакцин достаточно, чтобы поднять уровень вакцинации. Если у вашего семейного врача нет вакцин, это значит, что где-то не сработала местная власть - областная государственная администрация, департаменты здравоохранения. По регионам вакцины развезли, области должны были передать дальше на учреждения. Если не передали, это также означает, что главный врач не позаботился, не обратился, не запросил, почему вы мне не передали. Была информация об отсутствии вакцин в некоторых районах Киевской области, но этот вопрос мы мониторим и контролируем.

Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами", - добавила Скалецкая.

По данным Минздрава, сейчас в Украине в наличии есть 6 млн 800 доз вакцины от дифтерии для всех возрастных категорий. Также в наличии имеется 189 флаконов противодифтерийной сыворотки; в течение ноября в Украину будет доставлено еще 150 флаконов сыворотки. Также 100 флаконов сыворотки предоставит в качестве гуманитарной помощи посольство Индии в Украине.

По состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией.