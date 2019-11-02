 Написавший заявление после секс-скандала нардеп-дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в комментариях под своим постом в соцсети Facebook о сложении полномочий главы Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики.
Один из комментаторов под постом Яременко написал: "Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство шалав работают на спецслужбы, или готовы это сделать".
На что народный депутат от СН ответил: "Я просто не думал, что шалавам аккредитацию в ВРУ дают".
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
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Как его коллеги не боятся?!
Теперь уже экс-главе Комитета ВР Боде Яременко, как пожертвовавшему своей должностью во имя достижения высоких целей в жарких политических баталиях за свои непоколебимые принципы, самое время засесть за написание эпической книги
«Хреново быть архимегадолбодятлом».
Ну что ж,мечты сбываются
До речі, вчителям у Києві почали видавати зарплату за жовтень, але не повністю, 20% недоплатили, обіцяють після 10 листопада.
Це перший раз за останні 5 років.
саме журналісти винні в організаціїї Порошенко "СХЕМ" і у спі..арашеній судовій реформі..
не говорили би про це -значить би їх і не було )))
А если серьезно, то этого похотливого борова собираются выгонять из ВР или нет?
Зато на орал и классику, деньги у него есть)
Надо скинуться, добавить ему 50 баксов, пусть и анал попробует)
Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Это реально страшно.
Они сейчас все так себя ведут. Те же моника и богдан земли под собой не видят. Даже рыг переплюнули, когда овощ стал президентом.
но из угла не выходить, кива ему в помощь...
у мене рука не здригнеться...
викидати на..уй у спам всіх з риторикою "моніка,шмаркля,зедедебіли"
продовжимо,панове порохоботи ?)