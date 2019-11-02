 Написавший заявление после секс-скандала дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в комментариях под своим постом в соцсети Facebook о сложении полномочий главы Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики.

Один из комментаторов под постом Яременко написал: "Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство шалав работают на спецслужбы, или готовы это сделать".

На что народный депутат от СН ответил: "Я просто не думал, что шалавам аккредитацию в ВРУ дают".

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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