EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1571  61
Материалы по теме:
Все про:оскорбление (81) скандал (4309) Яременко Богдан (72)

 Написавший заявление после секс-скандала дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами"

Народный депутат от "Слуги народа", экс-глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко назвал журналистов, которые работают в парламенте, "шалавами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в комментариях под своим постом в соцсети Facebook о сложении полномочий главы Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики.

Один из комментаторов под постом Яременко написал: "Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство шалав работают на спецслужбы, или готовы это сделать".

На что народный депутат от СН ответил: "Я просто не думал, что шалавам аккредитацию в ВРУ дают".

Написавший заявление после секс-скандала дипломат Яременко назвал парламентских журналистов шалавами 01

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Читайте также: Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3157449
 
 
 Топ комментарии
 
Дурень, останавливайся. Уже потихоньку забывать начали, и тут ты снова хрюкнул..
 показать весь комментарий
 
И это один из так называемых "профи".
Написавший заявление после секс-скандала дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами" - Цензор.НЕТ 9058
 показать весь комментарий
 
За что боролись......

зато всем журнализдам порох был плохой и мешал свободе слова. теперь жрите свободу полной ложкой. свободу вас называть овцами, шалавами, заводить на вас уголовные дела....

вы свое отработали - вы свалили пороха вложив в голову быдла псевдозраду. теперь вы не нужны. вы - шалавы
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот и открылся еще один негодяй и "редиска" Слуга народа...и истинно соблюдающий Субботу.....
 показать весь комментарий
 
 
може депутатам сделать химическую кастрациюи начать с кивы и яременки?
 показать весь комментарий
 
 
Это да. Оно конченное летит под откос со все возрастающей скоростью. Думает: а чё уже там чтото соблюдать, сдерживаться... лица уже все равно никакого нету.
 показать весь комментарий
 
Дурень, останавливайся. Уже потихоньку забывать начали, и тут ты снова хрюкнул..
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Пусть жгёт еще!!! Больше трэша, больше!!!
 показать весь комментарий
 
"Якщо побачив під Радою зє-депутата - бий збоченця по яйцях лопатою!" 😃
 показать весь комментарий
 
 
За что боролись......

зато всем журнализдам порох был плохой и мешал свободе слова. теперь жрите свободу полной ложкой. свободу вас называть овцами, шалавами, заводить на вас уголовные дела....

вы свое отработали - вы свалили пороха вложив в голову быдла псевдозраду. теперь вы не нужны. вы - шалавы
 показать весь комментарий
 
 
+100500. Пусть закрывают их и дела открывают и мочат
 показать весь комментарий
 
Во дибил, пока ты не можешь напоить любого журналиста полонием, их надо любить и лелеять. А вот потом...
 показать весь комментарий
 
 
А журналисты ему что отдавались за 100$ ? А как дышал, а как дышал когда бабло текло рекой
 показать весь комментарий
 
 
У него большой опыт общения с девушками и мы не знаем , входили в это число журналистки....
 показать весь комментарий
 
 
На робочому місці і в робочий час? Нехай працює.
Людей з роботи звільняють за користування телефонами, в робочий час...
 показать весь комментарий
 
 
В раде сидит? Сидит. Голосует? Голосует. А мычание ПЕСа и голоса и прочего дерьма он внимательно слушать не обязан.
 показать весь комментарий
 
Дєрьмо це якраз він сам... І поведінка його це доводить.
В раді не сидіти потрібно... А працювати...
А якщо його яйця чухають... То мандат на стіл і в бордель, там йому і місце.
 показать весь комментарий
 
Обязан. оно жрет за наши налоги, а проституток ему, зебанутый, оплачивай лично -на карту бабло кидай
 показать весь комментарий
 
Тетенька, це твоя особиста переписка? Гадаю на анал у тебе табу немає.
 показать весь комментарий
 
 
Он был на рабочем месте. Я за то что бы фоткали и снимали ихнии переписки. Потому что можноувидеть все мутки которыми они там занимаются( коррупции, я имею ввиду). Я эта ситуация, так, побочный эффект
 показать весь комментарий
 
Треба вміти програвати гідно, без соплів.
 показать весь комментарий
 
 
Так до слез жалко зарплату в конверте, которая шла бы на удовлетворение секспотуг.
 показать весь комментарий
 
 
Я боюсь собі уявити, що буде на п'ятому році???
Або вони почнуть показово позбавляти мандата своїх, або буде біда...
 показать весь комментарий
 
Ну, не знал, что в ВР находятся ШАЛАВЫ, он бы и не звонил напрасно. ТУПОВАТ ПАРЕНЬ. А те обиделись.
 показать весь комментарий
 
 
Журналисты разбили личную жизнь чилавеку -дипутату.
 показать весь комментарий
 
 
да уж, личная жизнь у яременки- как половая трещина слонихи
 показать весь комментарий
 
"малороссо зепутатос, облико морале. ферштейн?"(с)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И что? По сути он прав. Это НЕ журналистика. Это желтая пресса. Когда т.н. "журналисты", которые должны освещать работу Рады (принятие законов и т.д.), пасутся в чужих смартфонах, а потом выкладывают это на всеобщее обозрение. И ЯВНО под заказ (за бабки), а не просто так. То, что была цель потопить одного из немногих умных и патриотичных членов СН, не вызывает никакого сомнения. Жаль.
 показать весь комментарий
 
 
Слово "умный" к этому "збоченцю" явно преувеличено.
 показать весь комментарий
 
 
Сученок Яременко он пришел в раду бабки косить и шалав снимать за деньги налогоплательщиков или работать?. Яременко стал зашкваренным ему и руку подавать никто не должен
 показать весь комментарий
 
 
Толи еще будет ой ой ой (с) Жду закон, как на россии , за оскорбление власти, а он не загорами
 показать весь комментарий
 
 
бедный жопострадалец яремека , ни за деньги ни бесплатно не дают, а тут еще журналюги мешают
 показать весь комментарий
 
 
ждемс продолжения Кива Яременко ..................................... Написавший заявление после секс-скандала дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами" - Цензор.НЕТ 7505
 показать весь комментарий
 
 
Такие депутаты доведут Украину до развала. Гнать падло из ВР поганой лопатой.
Написавший заявление после секс-скандала дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами" - Цензор.НЕТ 2588
 показать весь комментарий
 
 
О кацап подсуетился со своими высером из архивов:
"Пустые полки магазинов СССР"...
 показать весь комментарий
 
правильно, журналисты шалавы, вместо того, чтобы подкинуть адресок жоподавательницы и желательно , чтобы стоила от 100гр до 200гривень, взяли и опубликовали,ЯРЕМЕНКО- НА ЛЮБОМ ВОКЗАЛЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ТЕБЕ ДАДУТ
 показать весь комментарий
 
просто отличная команда у Зеленского.. одно быдло да дебилы
 показать весь комментарий
 
 
етот зеленый дебил себе анал табу обеспечил надолго - никому забыть не даст.
ну маладец же!
 показать весь комментарий
 
весёлая компания определяет как жить украинцам.Одни уклоняются от армии, другие барыжат-скупают краденое, третьи берут взятки, четвёртые дрочат, пятые договариваются с б......и и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Обсуждая сексуально озабоченного недоумка Яременко, как то все забыли про невежество и откровенное хамство Гаранта...А ведь Яременко - это уже и только метастазы... и сколько их не выявленых в Раде жмет кнопки в турборежиме ....
 показать весь комментарий
 
 
Высокие стандарты поведения зебилов в Раде - вызывать б*дей без анала по телефону на работе, оскорбиться, что спалили, обозвать всех шалавами
 показать весь комментарий
 
 
С шалавами интимные разговоры в раде ведет, а те кто про это всем рассказали - "шалавы"(с). Шалава зе!лёная.
 показать весь комментарий
 
 
Почему тишина по поводу другого депутана , игравшего в игры на рабочем месте?
 показать весь комментарий
 
Міг би спокій звільнитися,а так все більше собі шкоди робить.
 показать весь комментарий
 
Написавший заявление после секс-скандала дипломат Яременко назвал парламентских журналистов "шалавами" - Цензор.НЕТ 6276 Вже б сиділо й не кукурікало, так ні ... У цього "дипломата" розуму, як у півня. Курок потоптати, або хоч помріяти
 показать весь комментарий
 
 
Этот человек точно имеет какое то отношение к дипломатии?
 показать весь комментарий
 
так он походу с журналистами переписывался и тех цена не устроила.
 показать весь комментарий
 
скиньтесь уже и постригите етого лохматого ******** чорта...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх