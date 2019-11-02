EN|RU|UK
Темы дня: Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  3861  30
Все про:дети (3737) Нацполиция (10332) розыск (642) Сумщина (703)

 Живой и здоровый: потерявшийся в лесу на Сумщине 13-летний подросток найден в 10 км от места соревнований. ФОТО (обновлено)

На Сумщине нашли 13-летнего Николая Гавриленко, пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Подростка нашли охотники в 10 километрах от места проведения соревнований. Ночь он провел в найденном заброшенном доме, грелся у самостоятельно разведенного костра. Сейчас состояние его здоровья вполне удовлетворительное, он с родителями возвращается домой.

Живой и здоровый: потерявшийся в лесу на Сумщине 13-летний подросток найден в 10 км от места соревнований 01

О том, что подросток пропал в лесу неподалеку от с. Реутинцы Кролевецкого района, в полицию вчера около 16:00 сообщили его родители. По их словам, парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

Живой и здоровый: потерявшийся в лесу на Сумщине 13-летний подросток найден в 10 км от места соревнований 02

К поискам парня были привлечены личный состав Кролевецкого, Путивльского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции, нацгвардейцы, сотрудники ГЧСЧ. Правоохранителям активно помогали жители окрестных сел, райцентра, охотники, егеря, работники аграрных предприятий и все неравнодушные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Называли обезьяной": семиклассница выпрыгнула из окна школы в Киеве из-за травли со стороны одноклассников. ФОТО

"Работники полиции выражают благодарность всем неравнодушным людям, кто принимал участие в поисках подростка: жителям города и окружающих сел, руководителям органов местного самоуправления, райгосадминистрации, администрации Реутинского аграрного лицея, частным предпринимателям, аграриям, и особенно - охотникам и егерям. Только благодаря объединенным усилиям поиски парня закончились успехом", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3157445
 
   
 Топ комментарии
 
Вже зорієнтувався.
Перше місце! з кінця.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
заблудился на соревнования по ориентированию ? как бы пацан себе не ногу повредил
 показать весь комментарий
 
 
Хлопець міг до москалів заблукати, випадково. В нас було на змаганнях, що одна команда ночувала в лісі, а прийшла на другий ранок.
 показать весь комментарий
 
Багато разів переконувався, що спортивне оріентування не мая ніякого відношення до практичного.
 показать весь комментарий
 
 
В кам'яних джунглях інші орієнтири, не такі, як в лісі, - бари, бутюки.
 показать весь комментарий
 
 
И слава богу. Жалко соревнования проиграл.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и нафига такие "соревнования"? Особенно если не предусмотрена связь и внешним миром в таких экстремальных случаях! А по ночам уже подмерзает, да и днем очень холодно... Опасная ситуация... Хоть бы закончилось всё хорошо.....
 показать весь комментарий
 
 
На минулому тижні так дружину швагра шукали на грибах. Весела пригода)
 показать весь комментарий
 
Хлопчика кажуть знайшли, але змагання він не просто програв- бездарно просрав.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого. Так куються майбутні перемоги.

Успіхів хлопчині, добре що займається спортом замість сидіти цілий час в інтернеті
 показать весь комментарий
 
 
Ахахахахахаха. Видать эта секция не для него.
 показать весь комментарий
 
молодец парень. Соревнование по ориентированию он проиграл, зато соревнование по выживанию выиграл.
 показать весь комментарий
 
Головне що вийшов на змагання з віртуального світу в реальний. Далі буде краще
 показать весь комментарий
 
Я ходжу по лісі, не користуючись ні картою, ні компасом. Вийшов на полустанку, зорієнтувався, по сторонах світу, сонцю і вітру, "включив автомат підстройки", по годиннику і руху сонця, і пішов... Багато хто, навіть з компасом, блудить..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх