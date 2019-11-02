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Все про:дети (3737) Нацполиция (10332) розыск (642) Сумщина (703)

 13-летний подросток пропал в лесу во время соревнований по спортивному ориентированию на Сумщине. ФОТО

На Сумщине полиция разыскивает 13-летнего Николая Гавриленко, пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

О том, что подросток пропал в лесу неподалеку от с. Реутинцы Кролевецкого района, в полицию вчера около 16:00 сообщили его родители. По их словам, парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.

13-летний подросток пропал в лесу во время соревнований по спортивному ориентированию на Сумщине 01

К поискам 13-летнего парня привлечен личный состав Кролевецкого, Путильского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции и нацгвардейцы.

Правоохранителям активно помогают жители окрестных сел. Местность разбита на квадраты, каждый из которых тщательно осматривается и прочесывается. Поисковые действия продолжаются со вчерашнего дня.

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На вид подростку 13-14 лет, среднего телосложения, волосы русые, короткие. Николай одет в черную куртку, шапку серого цвета, спортивные штаны.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация которая поможет в розыске ребенка, сообщить об этом в Кролевецкое отделение полиции по тел. (05453) 9-53-39, 0968017295, или по спецлинии полиции "102".

Источник: https://censor.net.ua/n3157445
 
 
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заблудился на соревнования по ориентированию ? как бы пацан себе не ногу повредил
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Багато разів переконувався, що спортивне оріентування не мая ніякого відношення до практичного.
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И слава богу. Жалко соревнования проиграл.
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Ну и нафига такие "соревнования"? Особенно если не предусмотрена связь и внешним миром в таких экстремальных случаях! А по ночам уже подмерзает, да и днем очень холодно... Опасная ситуация... Хоть бы закончилось всё хорошо.....
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На минулому тижні так дружину швагра шукали на грибах. Весела пригода)
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