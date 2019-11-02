 На танкере в России прогремел взрыв: трое погибших

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв. Три человека погибли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на борту было девять человек. На судне взорвалась газовоздушная смесь. По предварительной информации, пожара на судне нет.

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В район происшествия отправлены два спасательных буксира.