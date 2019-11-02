 На танкере в России прогремел взрыв: трое погибших

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв. Три человека погибли", - говорится в сообщении.
Как отмечается, всего на борту было девять человек. На судне взорвалась газовоздушная смесь. По предварительной информации, пожара на судне нет.
В район происшествия отправлены два спасательных буксира.
Мабудь ти хотів написати "кацапам".
А какая ещё судьба могла ждать в Расии танкер с названием "Залив Америка"?
ето небходимое требование....
как мороз по коже.
Смесь газовоздушную
кто-то потревожил.
Мороз по коже пробежал,
Голубая водная гладь...
У Кремля истерика.
С добрым утром, дядя Трамп,
Полыхай, "Америка".
Американка - бывшая деревня, ныне район города Находки. Располагалось на берегах реки Каменки у сопки Лебединой в 500 м от моря. Основана летом 1907 года выходцами из Черниговской губернии. Названа по имени рядом расположенного залива Находка, ранее носившего название залив Америка.
"Двинулись в путь на пароходе «Олег». На рассвете увидели тихую бухту. Местность была почти безлюдна. Люди сходили на берег притихшие, серьёзные. Высадились, столпились в кучу. На новом месте ни кола, ни двора".
Что это за "взрыв", если танкер даже не разорвало - слабаки !