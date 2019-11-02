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 Политика Украины
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 Заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС усилит динамику отношений с Евросоюзом, - Кулеба

Пятое заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится в Брюсселе (Королевство Бельгия) 5 ноября, является очень важным событием, которое усилит динамику отношений с Евросоюзом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, обращаясь к украинской стороне комитета, в состав которой входят министры и заместители министров, представители министерств и ведомств, ответственные за выполнение задач в сфере европейской интеграции Украины.

По словам вице-премьер-министра, во время мероприятий в рамках заседания комитета будут установлены профессиональные контакты между представителями новой украинской власти и институтов ЕС, в частности, Еврокомиссии, а также будут обсуждаться идеи дальнейшей интеграции, которые лягут в основу документов, которые будут впоследствии, в декабре, приняты Советом ассоциации.

"У нас есть все основания сказать, что интенсивность диалога Украина - ЕС будет только наращиваться", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Во время очередного заседания Комитета ассоциации будет обсуждаться широкий спектр вопросов, связанных с политическим, экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок будет посвящен мониторингу выполнения Соглашения об ассоциации и обновлению приложений к Соглашению. Также будут проработаны другие важные вопросы повестки дня отношений Украины и ЕС.

На нынешнем Совете ассоциации в декабре планируется подытожить предыдущие достижения на пути приближения к ЕС, углубить и расширить процессы интеграции в ЕС. В частности, Украина ожидает выработку конкретных совместных шагов по дальнейшей секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС, упрощение условий (таможенных формальностей) в торговле с ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также получения "промышленного безвизовых" (Соглашение ACAA).

Справка. Делегацию на пятом заседании Комитета ассоциации Украина-ЕС с украинской стороны возглавит в. о. генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета Министров Юлия Горячая, делегацию Европейского Союза - заместитель генерального директора Европейской службы внешнего действия по вопросам Европы и Центральной Азии Люк Девин. Откроет заседание Дмитрий Кулеба.

Комитет ассоциации создан в соответствии со статьей 464 Соглашения об ассоциации и является вспомогательным органом Совета ассоциации, который проводит подготовку заседаний и дискуссий Совета ассоциации, обеспечивает непрерывность отношений ассоциации и надлежащее выполнение Соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/n3157441
 
 
 Топ комментарии
 
словоблудие зеленых достало!
что значит "усилит динамику"? "динамика отношений" это скорость и направление их развития. Как можно "усилить" скорость и направление?
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ща увидим отрицательній прирост динамики статики
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словоблудие зеленых достало!
что значит "усилит динамику"? "динамика отношений" это скорость и направление их развития. Как можно "усилить" скорость и направление?
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ща увидим отрицательній прирост динамики статики
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Потужно посилить. Прям потужно потужно.
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Ну и шо, он и граждан Голландии уничтожал, а она ему за это предлагала гражданство и домик у моря(северного)
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Консультант Офиса президента Валерий Хорошковский и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Виктор Медведчук совершили совместную поездку в Москву. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Соня Кошкина.

Она не уточняет цель этого визита и с кем в российской столице общались эти два господина. Однако утверждает, что поездке предшествовали переговоры Хорошковского и Медведчука относительно судьбы телеканала «Интер», который подконтролен первому, а финансированием находящейся не в лучшем состоянии «первой кнопки» способен заняться второй. Собственно, он после продолжительной беседы и предложил Хорошковскому съездить в Москву.

За некоторое время до этого момента, написала Кошкина, в ОП предложили Хорошковскому стать теневым руководителем правительства. После некоторых раздумий, по сведениям журналиста, он согласился, поставив условием вхождением во власть четырех своих человек.
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«Разумеется, Владимиру Зеленскому очень бы этого хотелось. Да, контракт «Квартала» с «плюсами» подписан до 21-го года, но это решаемо. В любом случае, наличие дружественного «Интера» решает множество вопросов:

- Разрушение монопольной зависимости от «плюсов»; - Разрушение зависимости от Коломойского, вплоть до возможности начать его «догонять»;

- Системная поддержка власти «первой кнопки» страны», - перечисляет Кошкина.

Однако, содержание телеканала - удовольствие не из дешевых, а брать на себя эту ношу Хорошковский не собирался. В этот момент к нему и явился Медведчук и они отправились в Москву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с высокопоставленным чиновником времен Януковича Хорошковским.

После этого глава ОП Андрей Богдан рассказал, что последний оказывает офису консультативные услуги, помогая преодолеть негативные тенденции, сложившиеся на таможне.
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Ну и что опять власть в Украине захватывает Кремль - а все началлось с "дипламатии"Эрамака... Вчера на интере перешептывались зеленые с Шуфричем, который максимально лояльно высказывался о зеленой плесени . Будте вы прокляты суки зеленые!
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Спектакли с Европой и НАТО под сдачу Кремлю страны
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