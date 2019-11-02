 Заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС усилит динамику отношений с Евросоюзом, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, обращаясь к украинской стороне комитета, в состав которой входят министры и заместители министров, представители министерств и ведомств, ответственные за выполнение задач в сфере европейской интеграции Украины.
По словам вице-премьер-министра, во время мероприятий в рамках заседания комитета будут установлены профессиональные контакты между представителями новой украинской власти и институтов ЕС, в частности, Еврокомиссии, а также будут обсуждаться идеи дальнейшей интеграции, которые лягут в основу документов, которые будут впоследствии, в декабре, приняты Советом ассоциации.
"У нас есть все основания сказать, что интенсивность диалога Украина - ЕС будет только наращиваться", - отметил Дмитрий Кулеба.
Во время очередного заседания Комитета ассоциации будет обсуждаться широкий спектр вопросов, связанных с политическим, экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок будет посвящен мониторингу выполнения Соглашения об ассоциации и обновлению приложений к Соглашению. Также будут проработаны другие важные вопросы повестки дня отношений Украины и ЕС.
На нынешнем Совете ассоциации в декабре планируется подытожить предыдущие достижения на пути приближения к ЕС, углубить и расширить процессы интеграции в ЕС. В частности, Украина ожидает выработку конкретных совместных шагов по дальнейшей секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС, упрощение условий (таможенных формальностей) в торговле с ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также получения "промышленного безвизовых" (Соглашение ACAA).
Справка. Делегацию на пятом заседании Комитета ассоциации Украина-ЕС с украинской стороны возглавит в. о. генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета Министров Юлия Горячая, делегацию Европейского Союза - заместитель генерального директора Европейской службы внешнего действия по вопросам Европы и Центральной Азии Люк Девин. Откроет заседание Дмитрий Кулеба.
Комитет ассоциации создан в соответствии со статьей 464 Соглашения об ассоциации и является вспомогательным органом Совета ассоциации, который проводит подготовку заседаний и дискуссий Совета ассоциации, обеспечивает непрерывность отношений ассоциации и надлежащее выполнение Соглашения.
что значит "усилит динамику"? "динамика отношений" это скорость и направление их развития. Как можно "усилить" скорость и направление?
Она не уточняет цель этого визита и с кем в российской столице общались эти два господина. Однако утверждает, что поездке предшествовали переговоры Хорошковского и Медведчука относительно судьбы телеканала «Интер», который подконтролен первому, а финансированием находящейся не в лучшем состоянии «первой кнопки» способен заняться второй. Собственно, он после продолжительной беседы и предложил Хорошковскому съездить в Москву.
За некоторое время до этого момента, написала Кошкина, в ОП предложили Хорошковскому стать теневым руководителем правительства. После некоторых раздумий, по сведениям журналиста, он согласился, поставив условием вхождением во власть четырех своих человек.
- Разрушение монопольной зависимости от «плюсов»; - Разрушение зависимости от Коломойского, вплоть до возможности начать его «догонять»;
- Системная поддержка власти «первой кнопки» страны», - перечисляет Кошкина.
Однако, содержание телеканала - удовольствие не из дешевых, а брать на себя эту ношу Хорошковский не собирался. В этот момент к нему и явился Медведчук и они отправились в Москву.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с высокопоставленным чиновником времен Януковича Хорошковским.
После этого глава ОП Андрей Богдан рассказал, что последний оказывает офису консультативные услуги, помогая преодолеть негативные тенденции, сложившиеся на таможне.