 "Называли обезьяной": семиклассница выпрыгнула из окна школы в Киеве из-за травли со стороны одноклассников. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", об этом стало известно со слов тети школьницы Екатерины и родителей учеников школы №173.
В семье говорят, что Ангелина могла выброситься из окна школы из-за буллинга, которому подвергалась в стенах учебного заведения.
По словам мамы одного из учеников, Ангелина систематически подвергалась буллингу со стороны своих одноклассников. Девочка мулатка и, из-за цвета ее кожи, подростка в школе называли "обезьяной". Родители добавили, что учителя были в курсе расистских оскорблений в адрес Ангелины однако никак не реагировали на ситуацию. Теперь же, по их мнению, администрация школы делает все возможное чтобы "не выносить сор из избы" и заявляет о проблемах в семье самой школьницы.
Тетя Ангелины Екатерина также подтверждает версию о буллинге. Она рассказала, что девочку неоднократно оскорбляли на почве цвета ее кожи. Она добавила, что была очень удивлена, когда на страницах некоторых СМИ прочла о том, что Ангелина якобы выбросилась из окна из-за того, что ее родители разводятся. Екатерина подтвердила, что родители ребенка и правда развелись. Вот только это было около 8 или даже 9 лет назад и сейчас это повлиять на девочку никак не могло. Кроме того, по словам Екатерины, ее брат (отец девочки) работает архитектором, а с мачехой у Ангелины были хорошие отношения. В целом девочка жила во вполне благополучной семье.
Она добавила, что Ангелина очень переживала не из-за развода родителей, который случился очень давно, а из-за давления сверстников и насмешек над ней. По словам Екатерины, девочка не хотела ходить в школу и не раз говорила, что там ей не нравится, вот только, к сожалению для родных, подросток не объясняла, в чем именно дело. Тетя девочки говорит, что перед тем, как совершить столь ужасный поступок, Ангелина спросила своих одноклассников: "если я выброшусь из окна, вы тоже будете смеяться?".
Екатерина опасается, что администрация школы всячески будет пытаться замять ситуацию и переводить стрелки на родителей и семью ребенка, снимая с себя всю ответственность. Она подчеркнула, что со всеми учениками седьмых классов уже "провели работу". Детям якобы сказали отвечать следователям, что Ангелина дружила со всем классом и никаких конфликтов внутри коллектива и случаев буллинга не было.
Журналисты Информатора попытались пообщаться с администрацией школы. Но, к сожалению, нам не удалось связаться с исполняющим обязанности директора школы №173. Ступак Татьяна Анатольевна настолько не хотела общаться с представителями прессы, что попросила охранника буквально силой выставить журналистов за дверь, поэтому достоверное мнение руководства по поводу этой ситуации нам неизвестно.
На данный момент девочка находится в "Охматдете", ее состояние врачи оценивают, как стабильно-тяжелое. У ребенка травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что пока рано делать какие-то прогнозы, но продолжают делать все возможное, чтобы вернуть ребенка к полноценной жизни.
По состоянию на 30 октября, на фоне многочисленных воспалений у Ангелины сначала была температура 38,7, теперь держится на уровне 38,2. Еда пока что не усваивается. В легкие поставили новый дренаж, они уже дышат синхронно. Продолжается процесс вывода из глубокого сна, появляются мимика и мелкие движения. Активный сбор средств на лечение пострадавшей девочки продолжается. Каждый может помочь Ангелине поправиться, реквизиты ее отца можно найти здесь.
Але не робили зауважень, бо самі бояться тих діток та їх батьків.