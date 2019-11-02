 Долг в 16 млн грн: 40 жилых домов в Киеве могут остаться без отопления

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом шла речь во время встречи заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева и директора структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина.

По данным ведомства, коммерческая структура "Водоканал-Сервис", которая осуществляет поставки тепла и горячей воды в 40 жилых домов, управляемых ЖСК и ОСМД, накопила долг перед коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" более 16 млн грн. Для решения вопроса стабильного предоставления услуг коммерческая структура должна или погасить долг, или заключить договор реструктуризации.

Если "Водоканал-Сервис" не выполнит эти условия то люди, проживающие в домах предстанут перед риском отсутствия теплоснабжения.

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"Мы имеем сложную ситуацию, когда компания посредник между конечным потребителем и теплоснабжающей компанией не выполняет своих обязательств. Сейчас долг "Водоканал-Сервис" - более 16 млн грн. Учитывая, что "Киевтеплоэнерго" должно обеспечивать 90% расчетов за потребленный природный газ, тенденция образования таких значительных долгов неприемлема исполнителем услуги, которым является "Водоканал-Сервис". Не произведена информационная работа с людьми, не урегулирован вопрос долга, а представители ОСМД и ЖСК не имеют информации о структуре этого долга, который увеличивается с каждым годом. Сегодня любая компания, которая взяла на себя обязательства перед клиентами, должна их выполнять, а не создавать кризисную ситуацию. Мы инициировали встречу с представителями "Водоканал-Сервис", правлениями ОСМД и ЖСК и предложили возможные в рамках действующего законодательства варианты выхода из этой ситуации. Надеемся, наш алгоритм будет принят, и мы снимем риск отсутствия тепла ", - сказал Пантелеев