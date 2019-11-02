 Долг в 16 млн грн: 40 жилых домов в Киеве могут остаться без отопления

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом шла речь во время встречи заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева и директора структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина.
По данным ведомства, коммерческая структура "Водоканал-Сервис", которая осуществляет поставки тепла и горячей воды в 40 жилых домов, управляемых ЖСК и ОСМД, накопила долг перед коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" более 16 млн грн. Для решения вопроса стабильного предоставления услуг коммерческая структура должна или погасить долг, или заключить договор реструктуризации.
Если "Водоканал-Сервис" не выполнит эти условия то люди, проживающие в домах предстанут перед риском отсутствия теплоснабжения.
"Мы имеем сложную ситуацию, когда компания посредник между конечным потребителем и теплоснабжающей компанией не выполняет своих обязательств. Сейчас долг "Водоканал-Сервис" - более 16 млн грн. Учитывая, что "Киевтеплоэнерго" должно обеспечивать 90% расчетов за потребленный природный газ, тенденция образования таких значительных долгов неприемлема исполнителем услуги, которым является "Водоканал-Сервис". Не произведена информационная работа с людьми, не урегулирован вопрос долга, а представители ОСМД и ЖСК не имеют информации о структуре этого долга, который увеличивается с каждым годом. Сегодня любая компания, которая взяла на себя обязательства перед клиентами, должна их выполнять, а не создавать кризисную ситуацию. Мы инициировали встречу с представителями "Водоканал-Сервис", правлениями ОСМД и ЖСК и предложили возможные в рамках действующего законодательства варианты выхода из этой ситуации. Надеемся, наш алгоритм будет принят, и мы снимем риск отсутствия тепла ", - сказал Пантелеев
люди не могут и не должны проверять отчетность своих коммунальных предприятий
Ахметова, Фирташа, Червоненко, Хрошковского,Бени Бабломоского...
на кого там еще штаны не расстегивал? ))))
в етом весь зеленый елехторат....
особенно интересно за етим наблюдать, когда убиральщики в тот угол де метла со шваброй стоят, даже не смотрят...
Вплоть до принудительного выделения и продажи недвижимости с вычетом суммы долга.
Не хочет платить как все в Киеве - пускай живёт в брошенном селе Черниговской обл. или пополняет ряды бомжей!
https://www.youtube.com/watch?v=mHXRaOuyr2c
3 жінці і
13 дитю
Лови.8 интернет страниц печатного текста-невыполненные обещания Порошенко
В среднем 20 обещаний на страницу.
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https://www.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petro-oleksiiovych/obicjanky/nevykonani
Заборонити сертифікацію вже сертифікованих в країнах ЄС і США ліків.
він що,вам батареї відключив..
Судіться з Кличком..(*** особливо тупим -виберіть його ще раз-він виправить ситуацію !)
вони ж будуть "качати права"... (((
кабмин бодро отрапортовал что все готовы и успокоился
"Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает "ДС".
"Оккупированные территории потребляют около 75% от общего объема воды, поступающей в населенные пункты Донбасса. Из 1250 тыс. кубометров, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там около 950 тыс. кубометров. Часть воды вообще не учитывается. С 2014 года долг оккупированных территорий за водоснабжение составляет около 3,8 миллиарда гривен".http://www.dsnews.ua/economics/ordlo-zadolzhali-za-vodu-pochti-4-mlrd-grn-26042019175300
Радуцький сьогодні підтвердив свою преписку, яка викладена на каналі Джокера.
Там де є і переписка з Яременком, який поки це не підтверджує.
Тобто ще в вересні була розмова про офіційне підняття ЗП депутатів до 4т $.
Це замість вчителів.
Але потім вирішили платити в конвертах
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1059181.0
«Слуга народу» Радуцький підтвердив факт діалогу про доплати депутатам владної фракції Пранкер "Джокер" опублікував у своєму телеграм-каналі листування з депутатом "Слуги народу" Радуцьким. У самого Радуцького номер підписаний, як "ХЗ". У повідомленнях йдеться про доплату депутатам в конвертах. @LazurVlasta дізналась деталі від першоджерел
https://www.radiosvoboda.org/a/news-raduckyj-sluga-narodu-doplaty-deputatam/30247857.html
30-50 тисяч доларів в місяць..
Здається,потрібну кількість *(35 членів) вже докупив..
для кількох ключових голосувань..
Зокрема по ренті на видобуток руди( -або не лише Бутусов )
все эти управляющие компании не имеют никакого отношения к поставляемой воде, электричеству, теплу, газа в дом, все по прямым договорам с владельцами квартир
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такая же, как и квт/часа электроэнергии,
мрази мутятся
наживаются на лохах
выкинуть за борт бывших субсидиантов и неудачников, которых с каждым сезоном будет все больше, силами настоящих субсидиантов и плаптежеспособных.ДУМАЙ-ТЕ