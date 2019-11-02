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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (2273) Киев (18142) отопительный сезон (272)

 Долг в 16 млн грн: 40 жилых домов в Киеве могут остаться без отопления

В Киеве 40 жилых домов могут остаться без отопления из-за долгов "Водоканал-Сервис".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом шла речь во время встречи заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева и директора структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина.

По данным ведомства, коммерческая структура "Водоканал-Сервис", которая осуществляет поставки тепла и горячей воды в 40 жилых домов, управляемых ЖСК и ОСМД, накопила долг перед коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" более 16 млн грн. Для решения вопроса стабильного предоставления услуг коммерческая структура должна или погасить долг, или заключить договор реструктуризации.

Если "Водоканал-Сервис" не выполнит эти условия то люди, проживающие в домах предстанут перед риском отсутствия теплоснабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лишь один город в Украине не готов к отопительному сезону, - Гончарук

"Мы имеем сложную ситуацию, когда компания посредник между конечным потребителем и теплоснабжающей компанией не выполняет своих обязательств. Сейчас долг "Водоканал-Сервис" - более 16 млн грн. Учитывая, что "Киевтеплоэнерго" должно обеспечивать 90% расчетов за потребленный природный газ, тенденция образования таких значительных долгов неприемлема исполнителем услуги, которым является "Водоканал-Сервис". Не произведена информационная работа с людьми, не урегулирован вопрос долга, а представители ОСМД и ЖСК не имеют информации о структуре этого долга, который увеличивается с каждым годом. Сегодня любая компания, которая взяла на себя обязательства перед клиентами, должна их выполнять, а не создавать кризисную ситуацию. Мы инициировали встречу с представителями "Водоканал-Сервис", правлениями ОСМД и ЖСК и предложили возможные в рамках действующего законодательства варианты выхода из этой ситуации. Надеемся, наш алгоритм будет принят, и мы снимем риск отсутствия тепла ", - сказал  Пантелеев

Источник: https://censor.net.ua/n3157436
 
 
 Топ комментарии
 
Так вот ты какой "энергорынок"(не рынок эл. энергии, не путать), где нет монополии...
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работать категорически не хотим и не будем - дай!
в етом весь зеленый елехторат....
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точна - порох такую халяву развел, шо зеленые замахаются убирать...
особенно интересно за етим наблюдать, когда убиральщики в тот угол де метла со шваброй стоят, даже не смотрят...
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Так вот ты какой "энергорынок"(не рынок эл. энергии, не путать), где нет монополии...
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такие свечные заводики как этот "сервис" должно контролировать государство -

люди не могут и не должны проверять отчетность своих коммунальных предприятий
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Тут более уместен вопрос: зачем нужны фирмы-прокладки, кроме, как выкачки денег с населения в чей то конкретно частный карман?
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И ты против Ахметова, Фирташа, Червоненко, Хрошковского, Бени Бабломоского... Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення - Цензор.НЕТ 5654
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Да, это вам не с проституткой иметь дело. Ту можно и от........ .
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Ну не скажи... Подаешь в отставку с кАммитета как Яременка, и фсе, можешь и дальше "Алин" хомутать... Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення - Цензор.НЕТ 2788
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давайте уже шо за нашего любимого слугу, дон жуана, ярему...
на кого там еще штаны не расстегивал? ))))
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Начать надо с того кто и кому дал лицензию на услуги по поставке теплоснабжение этих домов.Наверняка окажется кормушка какого то киевского депутата,а не слуги.Судя по флагу три - пятнадцать не в курсе местных порядков.
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ты правильный чекист валера, но твое время прошло....
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сложно-воровская схема, когда 70% населения сидят на субсидиях
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Не факт що отримавши монетизовану субсидію всі платять.
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работать категорически не хотим и не будем - дай!
в етом весь зеленый елехторат....
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халявы уже не будет!халява была при Порошенко
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точна - порох такую халяву развел, шо зеленые замахаются убирать...
особенно интересно за етим наблюдать, когда убиральщики в тот угол де метла со шваброй стоят, даже не смотрят...
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Давно пора начать описывать имущество у неплательщиков, благо все структуры и система для этого есть!!!
Вплоть до принудительного выделения и продажи недвижимости с вычетом суммы долга.
Не хочет платить как все в Киеве - пускай живёт в брошенном селе Черниговской обл. или пополняет ряды бомжей!
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та шо там описывать - патроны давай.... - так деда? )))
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деда нормальный чекист, деда знает де затылок и дурного не посоветует...
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травить их надо а то жидярам не дают сверхприбыли получать, пецику на мальдивы не хватате, а они суки на тепло не платят из пенсий в 1000 гривен. Под кат их падашлей, главное чтобы жидяры хари себе набивали и выплядков в англиях учили.
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интересно депил понимает что бомжары тебе кишки выпустят? и ли епнутое жидярское чимо думает, что оно живет в вакууме?
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это какой то пазор!столица!кабмин ты хгде?
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Якщо Зеленський комусь щось і винен- то хіба своїй сім'ї, російському народу, та його президенту.
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13 обицянок???😄
Лови.8 интернет страниц печатного текста-невыполненные обещания Порошенко
В среднем 20 обещаний на страницу.
=======
https://www.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petro-oleksiiovych/obicjanky/nevykonani
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НЕ ВИКОНАНО.


Заборонити сертифікацію вже сертифікованих в країнах ЄС і США ліків.
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Избиратели зеленского все еще надеются на халяву Долг в 16 млн грн: 40 жилых домов в Киеве могут остаться без отопления - Цензор.НЕТ 4762
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Соевые идиоты никак видимо не поймут, что в статье речь о том, что между монополистом (в данном случае КП "Киевтеплоэнерго" ) и потребителем наплодили фирм-прокладок, назвав это "рынком ком. услуг"? Посредник не платит, а в проиграше, как обычно - потребитель.
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Зато ЗЕбильные идиоты с президентом-прокладкой от Бабломойши в критические дни дискомфорта не чувствуют!..
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дійсно... а які претензії по даному питанню до Кабміну чи тим більше президента ?
він що,вам батареї відключив..

Судіться з Кличком..(*** особливо тупим -виберіть його ще раз-він виправить ситуацію !)
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Это что, коллективная ответственность? Разве могут заплатившие отвечать за тех, кто не заплатил?
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в суд-потом ждать решения,а там уж и весна судья примет решение,потом обжалование ну и тд и сам Бог не знает какое будет у судьи настроение
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Скільки там тієї зими? Октяп, ****, тяп-тяп і май.
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так пускай теплосеть подает в суд кто должен, когда уже закончиться совок в головах
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"Депутаты" за диктаторские законы, не! Неплатежеспособное быдло, да!.. Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення - Цензор.НЕТ 7419
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Ну да.. все правильно! Киевлян, которые платят налоги оставить без отопления за долги, а крысам в ордло, которые не платят вообще ничего, давать отопление и содержать этих ублюдков за наши деньги...
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якби то лише утримувати.. Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення - Цензор.НЕТ 1651
вони ж будуть "качати права"... (((
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самое интересное что до начала отопительного сезона тема долгов никого не интересует
кабмин бодро отрапортовал что все готовы и успокоился
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16 лямів-це багато.А 4 мільярда ?

"Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, передает "ДС".
"Оккупированные территории потребляют около 75% от общего объема воды, поступающей в населенные пункты Донбасса. Из 1250 тыс. кубометров, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там около 950 тыс. кубометров. Часть воды вообще не учитывается. С 2014 года долг оккупированных территорий за водоснабжение составляет около 3,8 миллиарда гривен".http://www.dsnews.ua/economics/ordlo-zadolzhali-za-vodu-pochti-4-mlrd-grn-26042019175300
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Ещё один против Сивохи! Ну шо вы за люди, там же "наши" люди! Путин введи, ЗЕля разведи...73% кАзлов!
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Майже знайшли спосіб як виплачувати 4000$. Викусіть, порохоботіки
Радуцький сьогодні підтвердив свою преписку, яка викладена на каналі Джокера.
Там де є і переписка з Яременком, який поки це не підтверджує.
Тобто ще в вересні була розмова про офіційне підняття ЗП депутатів до 4т $.
Це замість вчителів.
Але потім вирішили платити в конвертах
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1059181.0
«Слуга народу» Радуцький підтвердив факт діалогу про доплати депутатам владної фракції Пранкер "Джокер" опублікував у своєму телеграм-каналі листування з депутатом "Слуги народу" Радуцьким. У самого Радуцького номер підписаний, як "ХЗ". У повідомленнях йдеться про доплату депутатам в конвертах. @LazurVlasta дізналась деталі від першоджерел
https://www.radiosvoboda.org/a/news-raduckyj-sluga-narodu-doplaty-deputatam/30247857.html
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Ахметов мажоритарникам ЗЕ дає більше.. Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення - Цензор.НЕТ 7084

30-50 тисяч доларів в місяць..

Здається,потрібну кількість *(35 членів) вже докупив..
для кількох ключових голосувань..

Зокрема по ренті на видобуток руди( -або не лише Бутусов )
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а причем дом к долгам жильцов?
все эти управляющие компании не имеют никакого отношения к поставляемой воде, электричеству, теплу, газа в дом, все по прямым договорам с владельцами квартир
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Слава Ринату Аметову!!! Ура Товарищи! Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення - Цензор.НЕТ 2613
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и великому обосранному рехворматору пецику! когда эта гниющая падаль уже будет сидеть
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Ти в калюжу пукнув. Ахмєтов в Команді ЗЕ.
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Так а з ким він *ротердамив * .. Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення - Цензор.НЕТ 4328 .І продовжує .
..
....
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Моє ж ти сонечко! У Зеленського кажуть що отой Роттердам- дуже хороший.
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Виктор Небоженко. Никто уже не спешит, ни уничтожить, созданную в годы правления Порошенко, пирамиду элитной коррупции, ни продвигать реформы. Ведь пользоваться коррупционными наследием и схемами Порошенко выгодно, приятно и легко, а проводить реформы неприятно, трудно и опасно.
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З боржниками мають розбиратись на зібранні ОСББ. І краще буде робити повністю автономне оплалення на весь дім. Раз вкластись і потім через 3-4 роки все воно окупиться. Навіть котел на пілєтах буде перспективніше, ніж на газу.
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идите на °°°° со своим отоплением, цена киловатт/час тепла
такая же, как и квт/часа электроэнергии,
мрази мутятся
наживаются на лохах
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Родичка в райцентрі (квартира ) вже давно перейшла на конвектори ..Правда ком..3-поверховий будинок .
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ну нах такую страну - люди платят , а им свет и тепло отключают. пора ставить буржуйки и генераторы, а все эти конторы посылать .
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Приплыли. Кто виноват? Пасажиры. У кого закончился абонемент,влада пароплава требует
выкинуть за борт бывших субсидиантов и неудачников, которых с каждым сезоном будет все больше, силами настоящих субсидиантов и плаптежеспособных.ДУМАЙ-ТЕ
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