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 Политика Украины, За рубежом
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 Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать в G7, - Фриланд

Россию ни в коем случае нельзя возвращать в G7 до прекращения российской оккупации Крыма.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы абсолютно неправильно и неприемлемо вернуть РФ в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексированным Россией", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что "Канаде и украинской общине следует прямо говорить об этом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не будет уважать территориальную целостность соседних государств: в США одобрили резолюцию против участия РФ в G7

Как сообщалось, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре 20 августа договорились о возвращении России в "большую восьмерку" уже в следующем году. Правительства Германии, Канады и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как "гостя".

Впрочем тогдашний президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что на саммит "Группы семи" в следующем году целесообразно пригласить в качестве гостя украинского лидера, а возобновления участия России – недопустимо.

Источник: https://censor.net.ua/n3157435
 
   
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вот это по нашему - даже из Канады - не то шо,сейчас, из нашего парламента слуги вещают
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Україна - велика держава
Тільки великій могутній країні під силу заставити працювати на себе все телебачення московії
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Моника молчала про джи севен и в Японии и на экономическом форуме он не против если молчит как и не против что не настаивает на снкциях и уже стали забывать что россия агрессор сам президент не делает и дает понять что он хочет мира с мордором а западу не нужны санкции тем более-Моника это трянский конь уничтожает постепенно суверинеитет страны изнутри пошагово своими руками и пуйла не надо сделают все сами и не прикопаешся сами же выбрали президента
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«Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать РФ в G7» шо за «абракадабра»? Фриланд хоть и Хрыстя, но вискарик ей лучше разбавлять.
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Смеяться над больными людьми - грех это.
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я знову ж, в 3059-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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вот это по нашему - даже из Канады - не то шо,сейчас, из нашего парламента слуги вещают
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А почему параша с ВВП на 11-12 месте в мире вообще должна входить в G-8? Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать РФ в G7, - Фриланд - Цензор.НЕТ 6607
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Та тому, що ця джі сім - як Політбюро есесер. Позавчорашній день. Керують, але самі по собі мало для чого годяться.
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Иногда лучше молчать. Россияпо ППС делит с Германией 5-6 место в мире. Или по вашему . если стрижка в США стоит 50 долларов. а в Украине - 3. то и ВВП из-за жтого больше в 16 раз?
А вот Канаде по такому параметру как ВВП - действительно в Ж8 делать нечего
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Какой там ППС... Сперва пусть кацапы проведут газ и канализацию в свои избы.
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Повернення/не повернення залежить від позиції України.
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куда там кого возвращать? - зебетонировать забыть.
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Крым и Донбасс - вернуть Украине ! А рашку - к буям китайским
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Дуже цікава ця компанія G7. Вони себе називають найрозвиненішими країнами світу. Тим часом, за індексом розвитку людського потенціалу: Італія - 28 місце в світі; Франція - 24; Японія - 19; Великобританія - 14; США - 13; Канада - 12; Німеччина - 5. І яке право вони мають вказувати як їм жити Норвегії, Швейцарії, Австралії, Ірландії, Ісландії, Гонконгу. Саме ці країни (разом з- Німеччиною) очолюють список найрозвиненіших країн світу. О ота джі сім - група другого-третього десятку. Позавчорашній день.
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Надо принять и снова исключить. Тогда они сильно пожалеют.
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Как Трамп решит, так и будет. Канадцы могут пукать шо угодно, но сделают так, как им скажут в США. Так и эта - сегодня говорит шо Крым оккупирован, а завтра запросто скажет, шо это было право народа на мирное самоопределение, в лучших традициях западных демократий.
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Щас Зеленскому дадут команду из кремля и Пристайко запоёт: " Нет, нет, вы там подумайте хорошо, мы с Владимир Владимировичем почти договорились, если будет нужно, готовы ещё несколько пальцев себе отстрелить."
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Тут базар не про Зелю . а про ху@ло ! Поки Крим окуповано, Росію в жодному разі не можна повертати до G7, - Фріланд - Цензор.НЕТ 6729
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Нажаль, продажна Европа в цьому питанні розвернулась на 180*
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Згідно з результатами опитувань, які минулого тижня опублікував московський фонд «Громадська думка», лише 39% росіян тепер вважають, що окупація Криму була правильним вчинком. Це на 28% менше, аніж у 2014 році. Серед росіян у віці 18-34 років лише 24% говорили, що анексія українського Криму була корисною для РФ.
Ці результати опитування з'явилися на тлі постійного падіння рейтингу Путіна. Зараз він на найнижчому рівні за останні 13 років - президента РФ підтримують лише 33% росіян.
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А камни с неба сыпаться всё не прекращают . Поки Крим окуповано, Росію в жодному разі не можна повертати до G7, - Фріланд - Цензор.НЕТ 6843 .

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Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
.... (Павло Тичина)
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