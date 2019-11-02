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 Политика Украины, За рубежом
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 Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать РФ в G7, - Фриланд

Россию ни в коем случае нельзя возвращать в G7 до прекращения российской оккупации Крыма.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы абсолютно неправильно и неприемлемо вернуть РФ в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексированным Россией", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что "Канаде и украинской общине следует прямо говорить об этом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не будет уважать территориальную целостность соседних государств: в США одобрили резолюцию против участия РФ в G7

Как сообщалось, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре 20 августа договорились о возвращении России в "большую восьмерку" уже в следующем году. Правительства Германии, Канады и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как "гостя".

Впрочем тогдашний президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что на саммит "Группы семи" в следующем году целесообразно пригласить в качестве гостя украинского лидера, а возобновления участия России – недопустимо.

Источник: https://censor.net.ua/n3157435
 
 
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Україна - велика держава
Тільки великій могутній країні під силу заставити працювати на себе все телебачення московії
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Моника молчала про джи севен и в Японии и на экономическом форуме он не против если молчит как и не против что не настаивает на снкциях и уже стали забывать что россия агрессор сам президент не делает и дает понять что он хочет мира с мордором а западу не нужны санкции тем более-Моника это трянский конь уничтожает постепенно суверинеитет страны изнутри пошагово своими руками и пуйла не надо сделают все сами и не прикопаешся сами же выбрали президента
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«Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать РФ в G7» шо за «абракадабра»? Фриланд хоть и Хрыстя, но вискарик ей лучше разбавлять.
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вот это по нашему - даже из Канады - не то шо,сейчас, из нашего парламента слуги вещают
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