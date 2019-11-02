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Все про:импичмент (414) США (15696) Трамп (2590) Пелоси Нэнси (1)

 В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в пятницу, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в этом месяце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на "Голос Америки".

В интервью Bloomberg News Пелоси сказала: "Я предполагаю, что публичные слушания состоятся в ноябре", и добавила, что любые доказательства правонарушений, возможно допущенных президентом, должны быть "железными".

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в интервью Fox News в пятницу заявила, что администрация "готова к тому, что импичмент состоится".

Палата представителей, контролируемая демократами, проголосовала в четверг за формальное начало расследование о возможном импичменте Трампа. Это произошло через несколько недель после фактического начала расследования, в рамках которого конгрессмены за закрытыми дверями заслушали показания свидетелей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США

Все республиканцы в Палате представителей проголосовали против начала расследование, к ним присоединились двое демократов. Остальные демократы поддержали начало расследование, голоса распределились следующим образом: 232 голоса в поддержку расследования и 196 против.

Если Палата представителей объявит импичмент Трампу (для этого требуется простое большинство голосов), процесс будет перенесен в контролируемый республиканцами Сенат, где для отстранения президента от власти нужно набрать две трети голосов. Поскольку для этого нужно, чтобы импичмент поддержали как минимум 20 сенаторов-республиканцев, вероятность отстранения Трампа от власти представляется минимальной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давление Трампа на Украину началось еще несколько лет назад, - Washington Post

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Также читайте: Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор

23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.

Источник: https://censor.net.ua/n3157429
 
   
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Если Гагарин долетался, то Дони доболтался.
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Белому дому надо получить разрешение Зеленского
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Твої думки настільки геніальні, що тебе вже шукають санітари.
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я взагалі настільки геніальний, що ти можеш пишатися від одного того, що знаходишся зі мною на одном форумі
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Харакири предложено сделать тебе, при чем тут поездка Зе в Японию))
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Баба Франя, ну суші поїсти поїхав, а то шаурма та шаурма.
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а где то на мордовских болотах в улусе моксель начали выть собаки. вернее свинособаки.
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Победа Трампа на следующих выборах будет зависеть от экономической ситуации в США.Пока она на подъёме.Дональд прекратил нападки на Китай,пытаясь не допустить неминуемого спада.
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Кароче, Трампу не бачити другого терміну президентства як своїх вух.
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Вот до чего доводит хамское самоуверенность.
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Заспокойся. Трамп залишиться до кінця каденції.
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За що імпічмент? Він же ще через жоден коридор ганьби не пройшов.
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та не будет никакого импичмента - волны.
год еще протянет на твиттере, а там и видно будет.
но мне нравится когда доник в подвешеном состоянии - меньше дурок....
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Вероятность импичмента нулевая.Но Трамп затаит злобу и не на Коломойского-Зеленского а на Украину.И так "Трамп лично блокировал военную помощь Украине - свидетель".Меньше помощь Украине-больше помощь Израилю.
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Імпічмент, не імпічмент, а я все ж сподіваюсь, що американці своїми санкціями до будівельників ПП-2 заблокують добудову газопроводу десь за кілометр від берега. У Раші нема таких потужностей і труба так і залишиться умовною, але зручною для рибної фауни(ховатись під неї від хижаків))
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ось реально жахлива та бридка прикраса на Хеллоуін

В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа - Цензор.НЕТ 5433
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А когда ПУКину объявят импичмент ??
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ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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Судороги демократов. 100 пудов Трамп остаётся на второй срок.
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...или сядет на первый срок. Вина его очевидная.
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