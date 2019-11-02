 В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на "Голос Америки".
В интервью Bloomberg News Пелоси сказала: "Я предполагаю, что публичные слушания состоятся в ноябре", и добавила, что любые доказательства правонарушений, возможно допущенных президентом, должны быть "железными".
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в интервью Fox News в пятницу заявила, что администрация "готова к тому, что импичмент состоится".
Палата представителей, контролируемая демократами, проголосовала в четверг за формальное начало расследование о возможном импичменте Трампа. Это произошло через несколько недель после фактического начала расследования, в рамках которого конгрессмены за закрытыми дверями заслушали показания свидетелей.
Все республиканцы в Палате представителей проголосовали против начала расследование, к ним присоединились двое демократов. Остальные демократы поддержали начало расследование, голоса распределились следующим образом: 232 голоса в поддержку расследования и 196 против.
Если Палата представителей объявит импичмент Трампу (для этого требуется простое большинство голосов), процесс будет перенесен в контролируемый республиканцами Сенат, где для отстранения президента от власти нужно набрать две трети голосов. Поскольку для этого нужно, чтобы импичмент поддержали как минимум 20 сенаторов-республиканцев, вероятность отстранения Трампа от власти представляется минимальной.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.
год еще протянет на твиттере, а там и видно будет.
но мне нравится когда доник в подвешеном состоянии - меньше дурок....
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ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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