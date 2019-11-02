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 Политика Украины, Экономика
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Все про:санкции (7501) Финляндия (350) Пристайко (259) Хаависто (1)

 Финляндия будет отстаивать продление санкций против России, - глава МИД Хаависто

1 ноября Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, который находится с рабочим визитом в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

Визит начался с совместного почтения памяти защитников Украины от российской агрессии и возложением цветов к Стене памяти.

Пристайко убежден, что поездка Пекки Хаависто в зону проведения ООС позволит понять масштабы потерь Украины и страданий гражданского населения от длительной российской агрессии. Глава МИД Финляндии подчеркнул настроенность Финляндии как председательствующей в Совете ЕС страны отстаивать необходимость продолжения санкций против России и заверил в поддержке Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, непризнание попытки незаконной аннексии Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить "Северный поток-2", - Коболев

Обсуждая актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, Вадим Пристайко подчеркнул заинтересованность Украины в привлечении передовых технологий в энергоэффективности, утилизации отходов и управления лесными ресурсами.

Министр поблагодарил за внедрение Финляндией энергоэффективных технологий в школе в Херсонской области и предложил рассмотреть возможность реализации подобного инфраструктурного проекта на Востоке Украины в рамках восстановления Донбасса.

С 1 июля по 31 декабря 2019 Финляндия председательствует в Совете ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3157428
 
 
 Топ комментарии
 
Финляндия хорошо знает, кто у нее ниже пояса сосед...
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не особенно ору на монику - одна шмаркля одна салфетка.
но ее же кто то выбрал? - и тут уже сложнее и больнее...
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Финляндия хорошо знает, кто у нее ниже пояса сосед...
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Они это знают потому как исторически и этнически родственны москалям-кацапам, но культурное влияние запада облагородило финов,поэтому и их тяжело обмануть идеологемами - " мышебратья", "одиннарот", "дружба на веки" и.т.д.
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Нас ждет судьба Финляндии, без НАТО но с Донбасом.
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Моника проведёт выборы у ордиловцев и санкции снимут. Он очень спешит...
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если не проведут ваыборы, тогда тем более снимут и на нас повесят.
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не особенно ору на монику - одна шмаркля одна салфетка.
но ее же кто то выбрал? - и тут уже сложнее и больнее...
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сколько было встреч и в Японии и разговор с Меркель ни разу Моника не упоминала что россия агрессор враг ни разу не настаивал на санкциях Моника не хочет злить лишний раз пуйла она же так готовится к встрече в нормандском чтоб раздвинуть булки перед агрессором чтоб не сорвать не дай бог встречу, она закрывает глаза на обстрелы и продолжает отвод пусть хоть грады и артелерия
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Щось я не пригадую щоб на Кварталі казали погане про Орду.
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оте лайно квартальне тільки на коліна встає перед рогатими!!
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Изобретатели бренда «Акала-Какала» молодца!
И вашим, и нашим - блюдут свой интерес. А как же, шоб жить почти лучше всех (3-место в рейтинге The Legatum Institute: The Legatum Prosperity Index 2018), надо быть самому умным и разводить дурней. С одной стороны, типа Финляндия за санкции...
А с другой стороны : «По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, в ближайшее время его страна не собирается вступать в НАТО, так как подобный шаг может привести к ухудшению отношений с Россией...»
В отличие от Украины, Финляндию в НАТО зовут без всяких там ПДЧ, а сразу; но они не желают...
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