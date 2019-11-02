 Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе, - Наев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"Я общался перед эфиром с военным, который принимает участие в работе Трехсторонней контактной группы, и спрашивал, обсуждались ли вообще в рамках ТКГ остальные участки разведения, и получил ответ, что ни разу, на всех заседаниях, остальные участки разведения не обсуждались. Есть только три этих участка. Дальнейшие действия – это не в компетенции военнослужащих", - сказал он.

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Напомним, ранее Наев сообщил, что при возобновлении обстрелов на участках разведения ВСУ могут вернуться на позиции.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.