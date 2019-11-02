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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (1001) Наев (123) Золотое (129) Станица Луганская (91) разведение сил (38) Петровское (5)

 Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе, - Наев

Ни в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, ни на совещаниях в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются следующие участки разведения сил на Донбассе, помимо Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев. 

"Я общался перед эфиром с военным, который принимает участие в работе Трехсторонней контактной группы, и спрашивал, обсуждались ли вообще в рамках ТКГ остальные участки разведения, и получил ответ, что ни разу, на всех заседаниях, остальные участки разведения не обсуждались. Есть только три этих участка. Дальнейшие действия – это не в компетенции военнослужащих", - сказал он.

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Напомним, ранее Наев сообщил, что при возобновлении обстрелов на участках разведения ВСУ могут вернуться на позиции.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3157427
 
 
 Топ комментарии
 
Не хвилюйтеся. Це все обговорюється в телефонних розмовах Хуйла з Зеленським.
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створеного україною коридору біля золотого достатньо для вторгнення російської армії у напрямку мапріуполя і херсона
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Не хвилюйтеся. Це все обговорюється в телефонних розмовах ***** з Зеленським.
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Пецена затычка мямлит провоцирующие вещи-разведение будет по всей линии соприкосновения
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Тебе до этой.... ,как говну до пластилина! В Золотом ,обосравшись, устроили ментоград, согнав массу полициянтив. Оно и понятно, очко то, жим-жим! Отсюда вопрос-где еще набрать столько ментов, для обеспечения других участков разведения??? Думай зе-бобик!???
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З якою ціллю ти обсераєш військових. троляка? Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе, - Наев - Цензор.НЕТ 9169
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створеного україною коридору біля золотого достатньо для вторгнення російської армії у напрямку мапріуполя і херсона
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Лапоть, выкинь глобус рязани и купи нормальную карту. Идиот, где Марик, а где Херсон?
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Чому ти тут верещиш з двох аккаунтів, намагаючись створювати масовку?
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ты перепутал Золотое с Петровским . там таки да. от Волновахи до марика контроль переходит к кацапам благодаря высотам. что хотят отдать под Петровским и попутно Дерзкий под Водяным отдадут и настанет пи..ц
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Щодо розведення, то зараз виконується лиш те, під чим підписалася Україна наприкінці вересня 2016 року - за часів нікчемної каденції "потужного реформатора і генія світової дапломатії" сивочолого петі.. Тоді петіні прихильники з тутешнього форуму пісяли жагучим окропом від цієї потужної перемоги їхнього солодкого ідола - а зараз репетують в несамовитому розпачі, дивлячись на реалізацію того, що було понапідписувано за часів петі..
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Та ты шо! Выконуеться кажеш??? А как же ДЕБАЛЬЦЕВО??????????
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Правильне питання.. І його потрібно задати петі - чому воно мовчало про Дебальцево та нічого не робило для того, щоб туди зайшла українська влада?
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этот вопрос задавай сыньоносому мыротворцу
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О пришёл зебиленыш брехать. Ты чорт ватный найдёшь в минске пункт где Украина должна отводить свои войска?
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Будут отступать без обсуждения и поражения в бою. Получается зебилы хуже оккупантов.
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Да нигде и о Золотом не оговаривалось: уклонист-галавнакамандующий так решил...
Трудно понять альтернативно одаренного, который считает достижением - "игру на рояле"...
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Еще пол года назад, об этих, забытых Богом, Золотых1-5 и знать не знали! Только в сводках с войны, с помощью блогеров, Украина узнавала, как вытесняют с наших земель бурятских лугандонопитеков!!! Последний форпост быз за Золотым-4, оставалось часть, после хутора Вольный Золотого -5 и, через поселок -Первомайск!! Сегодня, нам поют другие песни! Нелох большой, ему видней!
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Пока выполняются решения Пораженко,чтобы начать диалог в Нормандской четвёрке.Ясен пень,что путлер будет гнуть свою линию,но зато будет видно, кто агрессор.И что орда недоговороспособна.А это повод для США и всех союзников объявить орду империей зла .и дальше гнобить орду,как недоговороспособную.Мы сможем развиваться дальше,когда вытащим клинок войны из своей спины.Если не будет прогресса.,то пусть оккупированная часть Донбасса мучается дальше,а мы двинемся вперёд в экономике.То есть вариант Северной Кореи для бандитов .
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