 Враг за сутки 13 раз обстрел позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

- дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Талаковки - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов;

- два раза возле Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Марьинки - из СПГ и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:

- возле Майорска - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

- дважды вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Хутора Вильный - из крупнокалиберных пулеметов;

- возле Троицкого - из автоматических гранатометов.

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"Вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.