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 Враг за сутки 13 раз обстрел позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС

1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

- дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Талаковки - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов;
- два раза возле Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Марьинки - из СПГ и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре потери российских наемников на Донбассе составили 96 человек, из них 33 - безвозвратные, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:

- возле Майорска - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
- дважды вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Хутора Вильный - из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Троицкого - из автоматических гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

"Вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Враг за сутки 13 раз обстрел позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157426
 
 
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Сьогодні 166 днів як Україна без президента.
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Сьогодні 166 днів як Україна без президента.
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подивимось що буде з піаністом, бо якщо ти йому довіряєш, то ти є лох!!!! кацапам довіряєш??
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Так Харант же ш кричав, "перестаньтк , суки, стрелять!".
Здається фуйлята його не почули Враг за сутки 13 раз обстрел позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5824
І що дальше?
Читати Харанту Враг за сутки 13 раз обстрел позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7543 Чернишевського "Что, ****, делать"?
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Усі свідомі Українці пам'ятають кінець серпня 14-го, як рогатим довіряти, та лютий 15-го... ото хто їм довіряє, той зрадник-лох...
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"Нада проста перестать стрилять"....
Самый "толковый" совет от опущенного уклониста-"галавнакамандуищего".
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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клятим расіянцям довіряти можуть тільки лохі!!!!
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