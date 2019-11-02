 При возобновлении обстрелов ВСУ могут вернуться на позиции, - Наев

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такая возможность предусмотрена подписанным 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой в Минске рамочным соглашением о разведении сил.

"Есть рамочное соглашение, подписанное 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, и в нем прописаны три участка разведения: Станица Луганская, Золотое и Петровское. Если потом возобновятся обстрелы, то предусмотрено, что стороны имеют право занять эти позиции. В Золотом и Петровском уже происходило разведение сторон, но потом эти участки были заняты в связи с тем, что противник нарушил условия", - сказал Наев.

Также на Цензор.НЕТ: "У нас 20 млрд долларов ежегодного дефицита, и мы сами не потянем", - Арахамия о противостоянии России. ВИДЕО

Он отметил, что у украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения. "Нами предусмотрено создание соответствующей разведывательной системы. В том числе с применением видео, чтобы можно было это видеть. Такие системы есть, и украинская армия имеет возможность наблюдать за действиями врага", - указал Наев.