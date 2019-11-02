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Все про:Наев (121) разведение сил (38)

 При возобновлении обстрелов ВСУ могут вернуться на позиции, - Наев

Если на участках разведения возобновятся обстрелы, Украина имеет право вернуть свои вооруженные силы на оставленные ранее позиции.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такая возможность предусмотрена подписанным 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой в Минске рамочным соглашением о разведении сил.

"Есть рамочное соглашение, подписанное 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, и в нем прописаны три участка разведения: Станица Луганская, Золотое и Петровское. Если потом возобновятся обстрелы, то предусмотрено, что стороны имеют право занять эти позиции. В Золотом и Петровском уже происходило разведение сторон, но потом эти участки были заняты в связи с тем, что противник нарушил условия", - сказал Наев.

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Он отметил, что у украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения. "Нами предусмотрено создание соответствующей разведывательной системы. В том числе с применением видео, чтобы можно было это видеть. Такие системы есть, и украинская армия имеет возможность наблюдать за действиями врага", - указал Наев.

Источник: https://censor.net.ua/n3157425
 
 
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Я ні на що не натякаю, але в Японії вщент згорів 500 літній замок, який був імператорською резиденцією та внесений у 2000 році до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ну як Нотр-Дамм-де-Парі.
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Таджик, я ще буду співати коли твоя хата буде горіти, а вона буде горіти.
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А кто сейчас на месте оставленных позиций?
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Куди повертатися, якщо там знищать ті позиції? Ще там можуть влаштувати щось подібне подіям в Іловайську.
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