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Все про:Дубневич (60) Антикоррупционный суд (522) мера пресечения (67)

 Мера пресечения Дубневичу: судья объявил перерыв до субботы

Избирать меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу Высший антикоррупционный суд продолжит в субботу, 2 ноября, в 11:30.

Такое решение приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На сегодняшнем заседании суд заслушал ходатайство прокурора САП, возражения на это ходатайство со стороны адвоката Дубневича, а также огласил пять из семи томов материалов дела.

Ожидается, что завтра суд завершит изучение доказательств, заслушает заключительные слова сторон процесса и примет решение по мере пресечения депутату.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ряд нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки. С таким предложением выступили депутаты Виктор Бондарь, Игорь Палиця, Тарас Батенко, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе и Анатолий Урбанский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Дубневичу: САП просит об аресте с залогом в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вчера Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

В четверг, 31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича – 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Источник: https://censor.net.ua/n3157421
 
 
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Сергій Горбатюк отримав після звільнення з ГПУ 948.398 грн. Або майже 40.000 $. Про це свідчить його декларація. А ви кажете, що у нас в Прокуратурі нічого не змінюється роками...
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Во жара пошла! Днями предлагал по песням про Гонтареву не увлекаться. Свежак на подходе будет---терпим пару дней. И тут на тебе--- про шлюшек в сотовом расценку узнали через Карабаса-Барабаса с Гондураса! Дайте отдышаться с вашим Дуб-Дубневичем! Ну никто же не сядет!
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Геннадій Москаль. Незабутнє))

Хех! Геннадий Геннадиевич Москаль побывал в гостях у Янины Соколовой. )) ШО вам сказать, проржался я до слез.)) Доставила мимика Геннадия Геннадиевича после вопроса о сивухе

Єдиний нормальний Москаль
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