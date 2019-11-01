 Комитет Рады по вопросам нацбезопасности проведет выездное заседание в Золотом, - Арахамия

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас во вторник заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет по национальной безопасности и обороне", - заявил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

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