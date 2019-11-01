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Все про:туризм (1145) ЧАЭС (381) Зона отчуждения (116)

 С начала 2019 года Зону отчуждения ЧАЭС посетили 107 тыс. туристов, 80% из них - иностранцы

Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019 года уже посетили 107 тысяч человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Наибольшее количество посетителей приезжают из-за границы - почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15 738 человек, Польша - 9 378, Германия - 7 826, США - 5 580, Чехия - 4 063. Из Украины Зону отчуждения посетили 22 468 человек. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский

Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов, в Госагентстве называют ведение электронного пропуска для посещения, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль".

Также смотрите: Бункер управления ЧАЭС, "мост смерти", дом пожарного Игнатенко, - туроператоры разработали программу по местам событий сериала "Чернобыль". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3157419
 
 
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...а желательно отправить туда не 80 из-за бугра, а 73% - местных, глядишь, генетика у них улучшится, может, думать начнут...
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Вот там как раз природа ожила потому как перестал мешать человек да и радиация там совсем не та ,что называется опасной,другое дело что этого не позволят , так что ты под играл своим оппонентам и они тебе должны ставить лайки Від початку 2019 року Зону відчуження ЧАЕС відвідали 107 тис. туристів, 80% із них - іноземці - Цензор.НЕТ 503
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Ну и годиться---деньги не пахнут. Испанцы уже лет 30 как лошков зазывают помидорами кидаться---и едут же. И быков ганять тоже едут. Можно даже каждому дарить дозиметр, но поломаный---а то больше не приедут!
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Афигеть. больше чем туристов на курортах Одессы. А вы представьте если ядерную бомбу на даунецк скинуть и туда туристов водить сколько можно будет денег заработать. Хватит и на дороги и на инфраструктуру.
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Скоро будем эту зону заселять. ЗЕбилами.
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А шо там смотреть, нет никакого желания. По чём путёвка?
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HBO и Stalker, COD 4 Миссия Чернобыль надежные рекламные агенты, иностранцы платят валютой за реальный просмотр своих виртуальных впечатлений.
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