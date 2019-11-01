 Депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, легализующий самогоноварение

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект зарегистрирован 1 ноября, сообщается на сайте парламента.
Инициаторами законопроекта выступили Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.
Текст документа на данный момент на сайте парламента отсутствует.
Сегодня согласно ст.176 Кодекса об административных правонарушениях изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).
Ну все, сьогодні всі дороги стали ідеальними. А хто не вірить, той клятий Порохобот!)))
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
Хоча це може так із Ізраїлю хочеться?
@ZelenskyyUa
Или бояра твое все?
Дбають про кого? - про виборців, знахідний відмінок, третій клас початкової школи. Але продовжуй писати про зубожіння, в тебе так автентично виходить.
У порівнянні з 2018 роком кількість отримувачів субсидій зменшилась в 2 рази!
Що, люди стали багатші?
Питання риторичне, бо відповідь очевидна.
Епоха бідності закінчилась
Ты в отделе субсидий работаешь? Откуда статистика?
Каким боком субсидии в теме о самогоноварении?
Ты соевый прихвостень?
при совке не спрашивали)))
а сейчас - ваще только так и выдивают
пить ту паленку из маркета можно только для суицида
Але тепер лєгально! Оце діло! Реально шмальніли по Укрспірту!
Сколько лет покупал в магазине к столу, а оказывается, можно было украдкой сварить.
и при том на прямую.
tZE inform
@tZEinform
Итоги правления Зе легализация азартных игр
легализация самогоноварения ( в работе)
на очереди марихуана
переживаю... - в порядке ли с ней все?
А вообще все понятно. Табачные фабрики уже закрыли, готовят народ к закрытие алкогольных.
Молодец клоун! На шестом году войны это самый важный закон... Не зря слуги народа свои деньги получают, занимаются самыми важными делами...