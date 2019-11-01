 Депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, легализующий самогоноварение

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект зарегистрирован 1 ноября, сообщается на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта выступили Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст документа на данный момент на сайте парламента отсутствует.

Сегодня согласно ст.176 Кодекса об административных правонарушениях изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

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