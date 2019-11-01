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Все про:алкоголь (1507) Слуга народа (433)

 Депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, легализующий самогоноварение

Группа депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Раду законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение.

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект зарегистрирован 1 ноября, сообщается на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта выступили Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст документа на данный момент на сайте парламента отсутствует.

Сегодня согласно ст.176 Кодекса об административных правонарушениях изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет на продажу алкоголя в ночное время в Киеве остается в силе, - депутат Киевсовета Михайленко

Источник: https://censor.net.ua/n3157417
 
 
 Топ комментарии
 
Дбають про своїх найбільш відданих зубожілих зевиборцях... Депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, легализующий самогоноварение - Цензор.НЕТ 2032
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як цікаво. Депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, легализующий самогоноварение - Цензор.НЕТ 8260

Ну все, сьогодні всі дороги стали ідеальними. А хто не вірить, той клятий Порохобот!)))
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запрацює новий закон - через місяць будемо МВФ кредитувати
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О чем говорит это "законотворчество"? О том, что слуги народа хотят активно деградировать население Украины - это их задача. Им надо уничтожить страну, людей, и распродать все украинские земли.Слуги олигархата стараются аж пыхтят для олигархата - врага Украины.
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Деградируются исключительно деграданты.
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Зацінив тонкість товстоти

Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
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Ага. А дегенерируют исключительно ЗЕгенераты.
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Китайці колись теж так думали, коли англійці їх наркотою штрикали. А вийшло, що абсолютна більшість "деградантів". Тоді взяли й під сраку їм дали.
Хоча це може так із Ізраїлю хочеться?
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Дебилу законы не нужны. А умного законы не испортят.
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Водку все ето время жрали под столом и ето было хорошо. Но вот когда решили легализовать и пить культурно за столм ето вдруг стало уничтожать украинцев? Вы хоть орехи ешьте чтобы мозги хоть как то шевелились
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Та жри ты водку , я не для тебя пишу. Я для трезвых.
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Вот ты тп. А каким боком для трезвых етот закон? Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 6384
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ЗЕбіл малорос птн пнх 039235cf - 1 число, і стандартне питання: Так хто наживається зараз на війні яка триває? Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 6877
@ZelenskyyUa
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Дбають про своїх найбільш відданих зубожілих зевиборцях...
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пэидиот, ты когда нибудь самогон пил?
Или бояра твое все?
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ыліто, "про виборцях" - це кальковане кацапське "заботятся об избирателях".

Дбають про кого? - про виборців, знахідний відмінок, третій клас початкової школи. Але продовжуй писати про зубожіння, в тебе так автентично виходить.
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Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити... Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 8081
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та от чекаємо, коли загонять за грати шокосвиней-мародерів, тоді й можна сало смажити. Бо сало в шоколаді - то не просто сало.
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По субсидіям вам розкажу дещо на прикладі мого міста.
У порівнянні з 2018 роком кількість отримувачів субсидій зменшилась в 2 рази!
Що, люди стали багатші?
Питання риторичне, бо відповідь очевидна.
Епоха бідності закінчилась
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какой город?
Ты в отделе субсидий работаешь? Откуда статистика?
Каким боком субсидии в теме о самогоноварении?
Ты соевый прихвостень?
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ЗЕбіл, особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000уе насрати на вашу субсидію Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 8615
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То чего тогда на Зеленского пургу гонишь, если у тебя такая зарплата, учитель.
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Яка тупість! Чи легко вам жити без мізків? Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 1525
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дипутаты от фрикции служу нариду... - спасибо - наx в пень.
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Не вижу причин возмущаться подобным законопроектом. Самжене и так гонят все, кто не ленивый. А если ввести плату за разрешение/регистрацию, то можно еще и денежку в бюджет иметь. И одновременно - драконовский закон за незаргистрированное производство. Ну, и за продажу само собой.
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Лакеи уже придумывают всякую уйню, что бы сохранить хоть какой то эффект свежести. А все равно разит дерьмом.
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Якщо наприклад людина не продавала цей алкоголь,а тільки для себе.Тоді хто знав про це і як штрафували? Закон взагалі ні про що.
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Половина притом большая, наших законов ниочем. И на каждый етот закон по 1000 поправок. Работа для миллионов адвокатов, писателей, судей и прокуроров, но для людей один геморой. Выкинуть нужно все ети законы и взять готовое законодательство какой нибудь развитой страны.
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гнали гонят и будут
при совке не спрашивали)))
а сейчас - ваще только так и выдивают
пить ту паленку из маркета можно только для суицида
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Зе стал таким негативом шо даже если и сделает шото толковое для людей, то из тысячи плюх по таблу получит всего 999.
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ну наконец то, дождался со времен ссср, заканчиваю пить абсолют
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Це саме розумне, що вони внесли з законів!!)))
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типа вы ждали долгие 30 лет, не гнали, а щас 100 литров нагоните )))
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не...ещё легализировать проституцию-и усё-заживёммм....
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Та мені й так було похрєну, дозволяють його варити чи ні! Один хєр варили!
Але тепер лєгально! Оце діло! Реально шмальніли по Укрспірту!
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Чо? А оно запрещено было?
Сколько лет покупал в магазине к столу, а оказывается, можно было украдкой сварить.
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бубу не абижать - богдан за бубу **** подставит Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 669
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Украинцам самосад и самогон, а дяде Бене все остальное...
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гы!! а почему самогон??если ,,брататься" так брататься!!всех и на ,,бояру"переводить!! Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 3931 Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 7455
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Все равно большинство украинцев самопал гонят, да и норма мертвая. Ну не открыли дверь, ломать будут из-за 50 грн? Сам дiльничий в тюрьму пойдет.
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а без закона боялись, пока зе-мессия не разоешил. его потуги в популизме становятся уже смешными
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Вот теперь то я ФОП несмотря на кассовый то открою !
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Налоги платить буду,ЗЕекономику в своем Простоквашино поднимать...
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tZE inform

@tZEinform

Итоги правления Зе легализация азартных игр

легализация самогоноварения ( в работе)
на очереди марихуана Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 6101
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Если законопроект утвердят, то алкогольным заводам придет полная опа.
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Пусть нормальную продукцию производят, а не яд
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И хорошо. Меньше олигофрены будут бабла стричь и меньше будет у них денег на покупку депутатских кресел и откупов от тюрьмы. Народные деньги должны оставаться на руках народа а не все сбрасывать в один чемодан вора-олигарха.
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ну вот , теперь заживем!...самогон и люльку, гетманщина вернулась...паленку и мальборо из турецких отходов-терриконов -нафиг, только натурпродукт!!!...
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Что б еще такое придумать, что бы этих украинцев стало меньше, думают иудеи , дорвавшиеся до власти через манипуляции и фальсификации.
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благодетели вы наши . если еще и валежник разрешат собирать
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все не могу забыть ту услужливую девушку, шо разрыдалася...
переживаю... - в порядке ли с ней все?
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в порядке, анал табу пока. но это тока 100 дней
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сто пидисят в час, шо бы утереть ее слезы думаете нормально будет?
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Нє ч"їво,єта минає.Просто розізлитися треба.А на що--є багацько приводів.
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Что бы еще такое придумать, что бы отвлечь народ от защиты своей земли.
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На гей скандал раді шукають добровольців.
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верным путём идёт "Зе-*******"...навернае у "таёжный саюз"...
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Осчастливили всех Зе-избирателей. Там 80% тупые алкаши, не способные к мышлению.
А вообще все понятно. Табачные фабрики уже закрыли, готовят народ к закрытие алкогольных.
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вам армия мова вира ( и самогон) нам бабло, моря и тора
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Ні разь жігівай ті мєжьду нац анналльную розьнью.Братьє ми очінь.Довірливі й дурні.Мазохісти.Нам подобається,коли нас .... і експлуатують.
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Знакомый Бауер -пенсионер в Баварии промышляет изготовлением Шнапса вполне легально.Ибо пенсия у бауера что-то около 400 евро.
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по 26 грн. за 0.5 лесная. Отменный мягкий вкус, под закусь квашенная капустка, маринованые огурчики, салко. Тутечки и закона не треба, усьо узаконено многолетним опытом.
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зарегистрировали законопроект, легализующий самогоноварение...

Молодец клоун! На шестом году войны это самый важный закон... Не зря слуги народа свои деньги получают, занимаются самыми важными делами...
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они таким образом будуть "сабирать на мир"...вот акциз только "выставят"... Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 2855
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вначале решили легализовать игорный бизнес, теперь самогоноварение, потом глядишь проституцию, а за ней наркоманию.Оно понятно, вдруг 73 % начнут прозревать надо же продолжать оболванивать
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Мля...я в "васторге" от СН...! табак-вред,гнать табачные фабрики из страны...и тут же-алкоголь самогон-НА Здоровье...!!! какой бред...! Бубочки "имправизирують"... Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 4187
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Табак убивает слишком медленно, а пейсатые уже третий месяц на чемоданах сидят.
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..поздновато приняли этот закон Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, що легалізує самогоноваріння - Цензор.НЕТ 1117- разобрал аппарат, всего 11 литров согнал 50 и 60 градусов и чистый как слеза. Жаль не умею фотку вставить - оценили бы....
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Хватануть самогона и потянуть косячок - жизнь удалась!
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