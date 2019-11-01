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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (110) нормандская четверка (745) Золотое (124) разведение сил (38)

 "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что никто сейчас не может спрогнозировать, чем именно окончится встреча в нормандском формате.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь мы сейчас говорим о некоем пути, который разблокирует доступ к так называемому нормандскому формату. ... Если мы говорим, что нужно было сделать Украине для того, чтобы прийти к нормандскому формату – нужно было сделать 3 вещи. Все 3 вещи фактически сделаны, кроме еще одного разведения. И вот после этого наступит нормандский формат", - сказал он.

Арахамия считает, что в мире нет ни одного человека, который мог бы компетентно ответить на вопрос о том, что будет происходить после встречи в нормандском формате.

"Сейчас предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще. Мне кажется, нет смысла это обсуждать. Нужно обсуждать этот тактический шаг (разведение сил. – Ред.)", - подчеркнул Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: Путин переносит "нормандский саммит", чтобы прессовать Украину, - Климкин

Глава фракции "Слуга народа" добавил что, по его мнению, успех разведения в Станице Луганской повышает вероятность успешного разведения и в Золотом.

Источник: https://censor.net.ua/n3157416
 
 
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Даун ЗЕбильный
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Хуже, они вместо таблеток заказывают проституток.
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И кстати. Хотелось бы еще раз напомнить "забывчивым" слугам еще один должок.. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи вятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. Ну и? Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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18c49ed2


А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах
СН, свидетели дачи вятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия
так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились?
"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 8480

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Они этих взяточников прикрыли секс - скандалами.
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Арахамия настолько тупой, что даже не думает ,что может дать нормандский формат и тем более разведение войск. А ничего. И если бы у зеленых были мозги , они бы этим дрочением не занимались. А так тратят время на хрень и думают, что сатана Путин мирно им отдаст Крым и Донбасс. Как можно о таком фантазировать? Это надо совсем извилин не иметь. Мало того, Путин даже своих наемников и танки не уберет с оккупированных территорий.Внушили народу, что разведение и нормандский формат -это мир и народ под гипнозом ходит как зомби.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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,.....................??
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и чья же фабрика работала тогда в липецке? )
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Маячить. У світі нема жодної людини, яка соже сказати, чим закінчиться висадка людини на Марсі.
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а растопить сейчас Антарктиду ради встречи на Марсе с инопланетянами слабо ?
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ага...можливо ми проснемось в федеративній Україні.
цих клоунів ще дивує, чому народ хвилюється.
вони самі не знають, що роблять.
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Не прокинемось ми в федеративній Україні. Радше вони будуть відправлені до ростову.
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Таке враження, що вони не мають ні плану, ні стратегії, ні навіть "царя в голові". Головне для них - абсолютна влада на всіх рівнях
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*****, т.е. вы даже приблизительно не знаете на что расчитываете?
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Александр Юр
*****, т.е. вы даже приблизительно не знаете на что расчитываете?
"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 6103

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в тексте упущено слово,,максимальным"(позором) "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 9690 "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 4769
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Арахамия с каждым денм в зеленой команде становится все тупее и тупее..
Дава, ты понял что ты сейчас перднул ртом, мудило?!
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Т.е. как карта ляжет... Если путину понравится как зеленый перед ним будет лебезить, - авось скидку на газ сделает и селфи даст запилить с собой плешивым... Может ну его нах эти переговоры?!
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Главное сдать побольше населенных пунктов а там хоть трава не расти....
Страгеги.
Чего уж там.
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Зеленський слуга двох господ, Коломойського и Путина.
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а шо ж вы, зе-маньяки, туда так рветесь? - пошлют ваше зе на пенис душилина переговоры до "молодых республик" - это его уровень.
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Дурак, нельзя плыть по течению . Надо формировать пространство под свои требования.
А так как лайно по течению плывете, слуги 😀😀😀
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Вони вже 73% под своі трєбованія сформіровалі...
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Цензор, а что нормального фото не было, на этой фото, он каким то дауном выглядит.
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Ринат Амедов
Цензор, а что нормального фото не было, на этой фото, он каким то дауном выглядит.
А фізіономія твого кумира нарікань не викликає? "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 7371

"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 1001

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А я знаю, что будет ,***** сделает морду кирпичом и скажет,молодцы ,теперь давайте идите в лугандон и договаривайтесь с тамошней писдотой о том ,какой им нужен особый статус и потом принимайте это в парламенте и ВСЁ .............................могу поспорить ,что именно так и будет...
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что никто сейчас не может спрогнозировать, чем именно окончится встреча в нормандском формате. Источник: https://censor.net.ua/n3157416 гы!!улыбнуло!!этим лохам!!даже влом позвонить в кремль!!там всё им расскажут, если надо то и покажут, что и как им там нарисовано!!(в реальном времени,в перспективе и финал также) "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 8154 "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия - Цензор.НЕТ 2967
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шмарля же уверена шо переговоры состоятся...
но тока в том случае, если у всех будет желание.....
но шмаркля уверена шо желание у всех будет - шо может быть смешнее уверенной шмаркли?
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ну вот, приплыли. Но кофейной гуще собрался гадать. А интеллект? Ну ляд с ним, пусть даже искусственный? Нейросети, машинное обучение, предсказание результатов. Аналитикам(слово-то какое) с квартала будет где развернуться. Это все же покруче будет кофейной гущи. Так что вперед, дерзай. Ну, если есть чем.
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диджитолизация? СКРАМ, сприны, барнинг чарт, тим лид... факинг индустрия...
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Збори слух народу:
Арахамія: Ми не знаємо що буде.
Разумков: Ми не знаємо, що буде післязавтра.
Гончарук: Ми знаємо, що ми не знаємо, що буде, але ми можемо збрехати про те, чого не буде.
Яременко: Я знаю, що я замовляю проституток, але не знаю, що мені за це буде.
Шуфрич: А я не знаю як працює ОБСЄ, та й мені пофіг.
Зеленський: А я нікому нічєго нє должен знать.
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"В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали" - додав він, сильно подумавши
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До речі, якщо трохи доопрацювати відомий афоризм, то вийде:

"Якщо людина часто повторює що вона не лох, то це означає, що у неї є сумніви щодо цього!" "Передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно, що ворожити на кавовій гущі", - Арахамія - Цензор.НЕТ 7035
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скажите этому аре, что встреча нормандки только формализирует все предыдущие наработки, всех сторон....
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т.е. эта ЧЕПУХА пархатая уже подготавливает украинцев к заведомо хреновым результатам?
Не умеете договариваться в пользу государственных интересов Украины - нахер из власти!!!!
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все верно сказано. Кличко одобрил бы Арахамию. Не все могут смотреть в завтрашний день, точнее все могут, но не все.
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Кличко в сравнении со слугами - Цицерон и Аристотель в одном лице. Даже проффесор не выглядел таким идиотом
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"Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия

...говорылы, та балакалы -- попысялы, та покакалы...
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При упоминании фракции Слуг народа как-то вспоминается сразу "секс защищенный, классика и орал, анальный-табу". Хотя для переговоров установка сойдет.
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Просто як той чукча, який пиляв гілку, сидячи на неї. Перехожий сказав йому: "Зупинись, або впадеш". І тоді чукча дійсно впав, здивовано глянув вслід перехожому і промовив:
"Колдун, однако!"
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Да запросто можно предугадать. На Нормандском формате Зештанмаера нагнут и чпокнут в жопу. И он подпишет что ему подсунут и Украине будет жопа.
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а зачем им норманд эта встреча ?что произойдет? там мордор официально скажет война закончилась и мы уходим? но они всегда и сегодня говорят у нас гражданская война а россии ихтамнет она не сторона конфликта а так наблюдатели миротворцы хотят нас помирить в кацапских новостях мы украинцы убийцы убиваем на донбасе детей бомбим стреляем собственный народ из за того что днр не захотела жить с Киевом после переворота в 2013 чтоб бендеры не пришли на донбас(это кратко что зомбируют рос сми)и те кто стреляют апалченцы к россии не относятся днр самостоятельная молодая республика мы мордор не можем на ее повлиять чтоб не стреляли- и все, и что ты им докажеш? ихтамне,т а за крым вообще не обсуждается, крымчане выбрали на референдуме и вообще это посягательство Украины на теритральную целостность РФ что мы требуем по крыму так как это неотъемлимая часть россии, вот и весь разговор, и будут принуждать зебила признать днр и лнр-позор уже наступил с этим отводом и война не окончилась как говорится будет и война и позор в добавок- получиш ты мир зеленый отморозок
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Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще - это нормально.

Но незнать точно, что НЕ БУДЕТ являться результатом нормандских переговоров - это по-зебильному.
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Замість страни в смартфонє, страна в кафєйнай гущє...
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шо угодно - тока не обижайте ааа...пчхи ... ара
спасибо - хемию....
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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