 "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - Арахамия

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"В первую очередь мы сейчас говорим о некоем пути, который разблокирует доступ к так называемому нормандскому формату. ... Если мы говорим, что нужно было сделать Украине для того, чтобы прийти к нормандскому формату – нужно было сделать 3 вещи. Все 3 вещи фактически сделаны, кроме еще одного разведения. И вот после этого наступит нормандский формат", - сказал он.
Арахамия считает, что в мире нет ни одного человека, который мог бы компетентно ответить на вопрос о том, что будет происходить после встречи в нормандском формате.
"Сейчас предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще. Мне кажется, нет смысла это обсуждать. Нужно обсуждать этот тактический шаг (разведение сил. – Ред.)", - подчеркнул Арахамия.
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Глава фракции "Слуга народа" добавил что, по его мнению, успех разведения в Станице Луганской повышает вероятность успешного разведения и в Золотом.
А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах
СН, свидетели дачи вятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия
так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились?
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Только не писите , что пороха.
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цих клоунів ще дивує, чому народ хвилюється.
вони самі не знають, що роблять.
*****, т.е. вы даже приблизительно не знаете на что расчитываете?
Дава, ты понял что ты сейчас перднул ртом, мудило?!
Страгеги.
Чего уж там.
пенис душилинапереговоры до "молодых республик" - это его уровень.
А так как лайно по течению плывете, слуги 😀😀😀
Цензор, а что нормального фото не было, на этой фото, он каким то дауном выглядит.
А фізіономія твого кумира нарікань не викликає?
но тока в том случае, если у всех будет желание.....
но шмаркля уверена шо желание у всех будет - шо может быть смешнее уверенной шмаркли?
Арахамія: Ми не знаємо що буде.
Разумков: Ми не знаємо, що буде післязавтра.
Гончарук: Ми знаємо, що ми не знаємо, що буде, але ми можемо збрехати про те, чого не буде.
Яременко: Я знаю, що я замовляю проституток, але не знаю, що мені за це буде.
Шуфрич: А я не знаю як працює ОБСЄ, та й мені пофіг.
Зеленський: А я нікому нічєго нє должен знать.
"Якщо людина часто повторює що вона не лох, то це означає, що у неї є сумніви щодо цього!"
Не умеете договариваться в пользу государственных интересов Украины - нахер из власти!!!!
...говорылы, та балакалы -- попысялы, та покакалы...
"Колдун, однако!"
Но незнать точно, что НЕ БУДЕТ являться результатом нормандских переговоров - это по-зебильному.
спасибо - хемию....
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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