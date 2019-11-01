 Суд США обязал Госдеп обнародовать дополнительные детали разговора Трампа и Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Сообщается, что распоряжение окружного судьи США Кристофера Купера в Вашингтоне обязало Госдепартамент до 22 ноября передать документы американской надзорной группе, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях.

В Госдепартаменте заявили, что эти показания "могут содержать дополнительную информацию помимо транскрипции самого звонка".

Судья, в свою очередь, заявил, что запрос американского надзора был законным и не станет тяжелым бременем для Госдепартамента.

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