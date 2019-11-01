 Бутусов - Шуфричу: "Мне очень жаль, что на шестом году войны народный депутат Верховной Рады вообще не имеет понятия о том, как работает ОБСЕ"

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ. Таким образом Бутусов отреагировал на слова Шуфрича о том, что ОБСЕ не зафиксировала принадлежность воюющих на Донбассе оккупационных войск России.
"Мне очень жаль, что на шестом году войны народный депутат Верховной Рады вообще не имеет понятия о том, как работает ОБСЕ. Не знает, что это – гражданская миссия, что она не имеет полномочий проверять принадлежность тех или иных формирований на оккупированной территории. Поэтому и не может даже установить, чьи это войска. У них нет такой задачи", - сказал Бутусов.
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Он подчеркнул, что члены миссии ОБСЕ часто указывают, что их не допускают на определенную территорию неизвестные вооруженные люди.
"К сожалению, очень жаль, что вы - народный депутат - и не пользуетесь украинскими источниками, не общаетесь с ОБСЕ, а просто повторяете московскую пропаганду с телевизора российского. Очень жаль", - добавил Бутусов.
Пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа"
* Онанізм
* Спілкування с повіями
* Доведення до сліз депутатки
* Прийом їжі на робочому місці
* Шуфріча жодного разу не піздили
Вот такая польза от ОБСЕ: они шесть лет докладывают, что на Донбассе есть неизвестные вооружённые люди.
- Журналісти публікують його листування з повією
- Він незграбно та тупо відмазується
- Вони публікують, як він зізнається, що то правда
- Він у відповідь погрожує їм позовом
- вони у відповідь публікують нову порцію і він в лайні)
Він якнайкраще уособлює ідеологію й цінності збіговиська "слуга урода" та їхніх виборців
Як працює ОБСЄ-Yevgenij Marchuk : https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/2528389617240189
просто працює не на Україну,а на Малоросію в складі росії.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ошибается - народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич все понимает... - не бит просто давно,
народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич....