 Бутусов - Шуфричу: "Мне очень жаль, что на шестом году войны народный депутат Верховной Рады вообще не имеет понятия о том, как работает ОБСЕ"

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ. Таким образом Бутусов отреагировал на слова Шуфрича о том, что ОБСЕ не зафиксировала принадлежность воюющих на Донбассе оккупационных войск России.

"Мне очень жаль, что на шестом году войны народный депутат Верховной Рады вообще не имеет понятия о том, как работает ОБСЕ. Не знает, что это – гражданская миссия, что она не имеет полномочий проверять принадлежность тех или иных формирований на оккупированной территории. Поэтому и не может даже установить, чьи это войска. У них нет такой задачи", - сказал Бутусов.

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Он подчеркнул, что члены миссии ОБСЕ часто указывают, что их не допускают на определенную территорию неизвестные вооруженные люди.

"К сожалению, очень жаль, что вы - народный депутат - и не пользуетесь украинскими источниками, не общаетесь с ОБСЕ, а просто повторяете московскую пропаганду с телевизора российского. Очень жаль", - добавил Бутусов.