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Все про:ОБСЕ (3809) Шуфрич (852) Бутусов Юрий (1890)

 Бутусов - Шуфричу: "Мне очень жаль, что на шестом году войны народный депутат Верховной Рады вообще не имеет понятия о том, как работает ОБСЕ"

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич не понимает, как работает миссия ОБСЕ и просто повторяет тезисы московской пропаганды.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ. Таким образом Бутусов отреагировал на слова Шуфрича о том, что ОБСЕ не зафиксировала принадлежность воюющих на Донбассе оккупационных войск России.

"Мне очень жаль, что на шестом году войны народный депутат Верховной Рады вообще не имеет понятия о том, как работает ОБСЕ. Не знает, что это – гражданская миссия, что она не имеет полномочий проверять принадлежность тех или иных формирований на оккупированной территории. Поэтому и не может даже установить, чьи это войска. У них нет такой задачи", - сказал Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС

Он подчеркнул, что члены миссии ОБСЕ часто указывают, что их не допускают на определенную территорию неизвестные вооруженные люди.

"К сожалению, очень жаль, что вы - народный депутат - и не пользуетесь украинскими источниками, не общаетесь с ОБСЕ, а просто повторяете московскую пропаганду с телевизора российского. Очень жаль", - добавил Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157414
 
 
 Топ комментарии
 
На сайті Верховної Ради опубліковано самі вагомі досягнення депутатів за останні місяці
* Онанізм
* Спілкування с повіями
* Доведення до сліз депутатки
* Прийом їжі на робочому місці
* Шуфріча жодного разу не піздили
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з останнім пунктом треба термыново щось робити!
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Все Шуфрич знает как миленький, просто придуривается. Давно ему морду не били.
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та то уже "старая гвардия", "молодая гвардия" с новыми лицами сейчас у власти.
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На сайті Верховної Ради опубліковано самі вагомі досягнення депутатів за останні місяці
* Онанізм
* Спілкування с повіями
* Доведення до сліз депутатки
* Прийом їжі на робочому місці
* Шуфріча жодного разу не піздили
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з останнім пунктом треба термыново щось робити!
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шуфрича надо избивать комплектом с петей
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прочитайте свои пункты выше- кому делать последний?
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Давайте краще про екологію. Ліси рідіють, річки міліють - скоро вже не буде де повісити або втопити депутатів з ОПЗЖ.
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Шуфрич уже ОЧЕНЬ ДОЛГО на свободе гуляет !!!
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Он подчеркнул, что члены миссии ОБСЕ часто указывают, что их не допускают на определенную территорию неизвестные вооруженные люди.

Вот такая польза от ОБСЕ: они шесть лет докладывают, что на Донбассе есть неизвестные вооружённые люди.
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просто не припиняю волати з ЗЕдебіла Яременка )
- Журналісти публікують його листування з повією
- Він незграбно та тупо відмазується
- Вони публікують, як він зізнається, що то правда
- Він у відповідь погрожує їм позовом
- вони у відповідь публікують нову порцію і він в лайні)

Він якнайкраще уособлює ідеологію й цінності збіговиська "слуга урода" та їхніх виборців Бутусов - Шуфричу: "Мне очень жаль, что на шестом году войны народный депутат Верховной Рады вообще не имеет понятия о том, как работает ОБСЕ" - Цензор.НЕТ 3573
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Ну Софочка Федина найлучшим образом представляет ценности порохоботского стада.
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Мордва из-за поребрика, а что не так с Софочкой Фединой, а скуластый?
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А він пише заяву про відставку, піарить її й обіцяє подати тільки тод,і як плєсєнь його сама звільнить...
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Воно дуже помітно, що для вас не путинська "За Жиддя" вороги, а українська влада.
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Дуже помытно що ти спочатку спочатку виглядало так ніби просто замастився гівном,але потім вирішив його поїсти....недоумок - слуга народу
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Шуфрич опять в Раде, а ваше рыло как было никому не нужным так и осталось
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Шкода, що ще й досі "діспут" цих пацаноф ще має якесь значення, хоча б інформаційне.
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У них нет такой задачи, а почему же тогда их представители не один раз делали такие заявления? Что-то Бутусов как всегда недоговоривает.
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Стаття про Фуфріча, але ж ботярам не за Шуфріча платять, так, гімномет дешевий?
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Пхе ! Головний принцип роботи місії ОБСЄ-освоїти виділені на них кошти .
Як працює ОБСЄ-Yevgenij Marchuk : https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/2528389617240189
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все він знає.
просто працює не на Україну,а на Малоросію в складі росії.
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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич не понимает, как работает миссия ОБСЕ и просто повторяет тезисы московской пропаганды.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ошибается - народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич все понимает... - не бит просто давно,
народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич....
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Давайте все перегрыземся в Украине на радость Кремлю.
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А нам шуфрич это тот же кремль, в чем проблема?
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А че жаль то, это падаль а падаль не жаль, лучше бы ему ещё фуфел набил.
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