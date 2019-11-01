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 Виктор Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, пригласил президента Владимира Зеленского посетить акцию "Год без Кати", которая состоится 4 октября у здания Офиса президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Виктор Гандзюк сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Приходите, господин Президент, почтите вместе с нами память моей дочери", - написал он.уби

В опубликованном видеообращении Виктор Гандзюк отметил, что спустя год после смерти его дочери "ни один из организаторов и заказчиков жестокого и циничного убийства не был наказан. Не наказаны и те, кто покрывал преступление".

"В день смерти Кати в 19:00 по всей Украине и миру пройдет акция. Приходите, я буду ждать вас на акции возле Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами", - сказал Виктор Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас будут очень хорошие продвижения по делу об убийстве Гандзюк, возможно, даже на следующей неделе, - Рябошапка

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы, активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3157412
 
 
Источник: й
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Зеля за 4 мес ничего не сделал ни по одному расследованию и никого не посадил. Только трепней занимается и бесплодным разведением войск, которое ничего не дает, ни мира, ни освобождение Донбасса, ни выхода к границе. Одно очковтирательство. Развели войска, а там все равно стреляют.
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Это оно себе так фантазировало, а на самом деле получился пшик.
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Час підбивати деякі підсумки!
Дороги -
Інтернет для 90% українців -
Зниження тарифів -
Збільшення зарплат та пенсій -
Подолання кумівства -
Посадки олігархів -
Бурштинова мафія сидить -
Закінчення війни -
Подолання корупції -
ФОП -

Може я забув якісь справи через які ще Зеля дуже втомився?
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А чого ж тільки зелю запросив ?/ А нацкорпус та інших у //// , котрті бігали за Порохом та мітингували , гумових поросят розкидали - , а тепер засунули язики в дупу та мочать !
Що тепер не платять - то і мітингувати нацкорпусу немає потреби ???
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Любий , навіть недоучка , лікар-нарколог вам скаже : - наш клієнт! Виктор Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати" - Цензор.НЕТ 9946

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1190188573204635648
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Ага, это только до выборов ЗЕбилы аж усерались визжали про Гандзюк. Как только выборы закончились, так сразу все ЗЕбилы моментально заткнулись . Шо то я не вижу шоб ЗЕкловун со 100% своим прокурорм расследовал это дело.
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