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Все про:армия РФ (5812) обстрел (8380) Наев (123) Золотое (129) разведение сил (38)

 Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев. ВИДЕО

Российские вооруженные силы находятся возле линии разграничения на ротационной основе. Их накопления там в связи с разведением сил и средств нет.

Об этом заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ.

"Вдоль государственной границы в пределах проведения Операции Объединенных сил действительно присутствуют военные части Российской Федерации. Их количество известно, о нем сообщали общественности", – сказал он.

По словам Наева, эти подразделения отбывают боевую службу на ротационной основе, сменяя друг друга.

"Непосредственного накопления, то есть, создания мощной наступательной группировки на данное время нет. Проводится ротация, прибывает одно подразделение, которое меняет другое в условиях боевой службы", – пояснил Наев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КАРТА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

Заместитель начальника Генштаба добавил, что 15 обстрелов в сутки, о которых до этого говорил ведущий – "не является критичным". "Оно в пределах общей ежедневной обстановки, которая имеет место в районе проведения ООС", – добавил он.

Наев уточнил, что количество обстрелов из ствольной артиллерии значительно уменьшилось, а превалируют нечастые обстрелы из минометов.

Что касается Золотого, то все обстрелы там осуществлялись за пределами зоны разведения сил и средств, добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3157410
 
 
 Топ комментарии
 
Ні, ні, ні, пане Богдане. Навіть не просіть. Це табу.

Накопления российских вооруженных сил у границы нет, - Наев - Цензор.НЕТ 488
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Этого по зелевидению не покажут. Жители Золотого предложили всем депутатам, голосовавшим за отвод украинских войск, приехать со своими семьями и самим пожить в "русском мире"

https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1190241001039900672
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Пять лет подряд РФ накапливала-накапливала силы у границ, но с приходом Зеленского чудесным образом все рассосалось.
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Наеву- ????? Вы вообще смотрите на сценарии учений. На десантирование дивизий, на переброску полков ПВО? А зачем вообще держать их в поле, если мы за забором???
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військовим надали наказ брехати, ось і брешуть...
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Наев четко владеет инфоимацией по всей линии соприкосновения. Его слова о ротации это данные нашей розведки.
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Прав был Арестович! Ох как прав! Вот это и есть разница между Военным Генералом НАТО и украинским генералом! Там люди говорят своим президентам правду! И если Президент не слушает, просто ложат погоны и уходят в отставку! Многое поменялось , да Украинская Армия, уже не совковая, но еще не Натовская! Именно по этому! Нет еще генералов чести! Мне напоминает это старый анекдот про проезд Генерала на красный свет светофора-" Да не очень то и красный"- это боязнь лишиться своего положения! Это чисто совковая, имперская логика, а не догика чести!
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Порохобот Уколов з Наєвим не Згоден..

каже все..п..ЄЦ
москалі готові захопити Золоте...
вже скупчились за 3,5 км і провели ротацію..
і у них навіть є 82 !!! мм міномети !!! Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 1393
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Так вот жыш!--------------https://censor.net.ua/photo_news/3157364/rasstrel_10_rossiyiskih_soldat_pod_chitoyi_foto_iz_voinskoyi_chasti_fotoreportaj18#commentform
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Наєв знає що говорить, він володіє інформацією в зоні проведення ООС, не панікуйте!!!
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Ніякого накопичення сил немає. Це звичайна ротація зі сторони РФ
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А никто и не говорит, что сейчас не опасно! Просто ВСУ оценило сложившуюся ситуацию и заявило что пока ситуация контролируемая! Уверен разведка ВСУ не "спит", и отслеживает обстановку! А российская военная группировка у наших границ, уже более 5 лет находится, вот поэтому, думаю, генерал так отреагировал на такой вопрос!
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Хорошо, что так. Порошенко сказал бы так, ПОБЕДА.
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Зачем теперь накопление вооружённых сил у границы? К власти пришли те, что теперь развалят Украину изнутри.
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