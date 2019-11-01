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Все про:подростки (167) Нацполиция (10326) Прилуки (26) расследование (2594) смерть (6198)

 Расследованием смерти подростка, найденного на железнодорожных путях в Прилуках, будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции, - глава НПУ Клименко

Кроме того, руководителя местной полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом председатель Национальной полиции Украины заявил сегодня, 1 ноября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникаций НПУ.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую ​​задачу я поставим лучшим следователем центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников ", - отметил Игорь Клименко.

Кроме того, приказом председателя Национальной полиции начальника Прилукского отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Прилук жгли шины под отделом полиции, требуя расследовать гибель на железнодорожных путях 14-летнего парня. ВИДЕО

Напомним, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках. По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка". Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3157409
 
 
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Вороохранители ничего расследовать не будут ,не те у них приоритеты ..
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Мог и кататься на поездах - и сорваться. Но Царствие Небесное.
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Это же не сын мажор какого нибудь чиновника, чтобы расследовать.
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До речі:
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...Убийство Кати Гандзюк: в СБУ рассказали о сложностях расследования...
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Виявилося, що при Порошенкові цю справу можна було розслідувати клацанням пальців, але не хотіли. Тепер СБУ очолив криворізький "ґонітЄль_чЬОртЄй_бакнов" і вже раптом з'явилися "сложності". І жодного "активіста" в футболці "Хто_вбив_Катю_Гандзюк!".
І блаЗЄнський не кипить гнівом і "нЄ_звАніт_баканову_об_єтом_чЬортє".
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уже все знают что подросток был избит сыном районного судьи ...вы представляете что такое районный судья ? это Бог ..случай в одной области в селе возле ЖД ..пьяный парень что то сказал подкачаным бройлерам мажорам те дали сразу ответку .......и перестарались от удара серце у пацика перестало биться .....парня нашли брошеным под поезд..
было расследование потом суд ..сразу машинист говорил что видел лежащее тело на рельсах ...через время он отказался от первых показаний и уточнил что видел живого парня и что он был в наушниках и переходил через железную дорогу
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