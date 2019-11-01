 Расследованием смерти подростка, найденного на железнодорожных путях в Прилуках, будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции, - глава НПУ Клименко

Об этом председатель Национальной полиции Украины заявил сегодня, 1 ноября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникаций НПУ.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую ​​задачу я поставим лучшим следователем центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников ", - отметил Игорь Клименко.

Кроме того, приказом председателя Национальной полиции начальника Прилукского отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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Напомним, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках. По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка". Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела.